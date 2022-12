En este contexto, Francisco Luna, country manager de Kantar división Worldpanel, comenta que el consumidor ha adoptado algunos hábitos nuevos ante la inflación y ha mantenido otros heredados en la crisis sanitaria. “Tenemos un consumidor racional, que no es el mismo que antes de la pandemia”, explica.

Un par de ellos, agrega, es la preferencia por realizar compras más grandes, de seis o más categorías, por cada misión de compra y optar por formatos de mayor tamaño. Este último hábito se vio reforzado ante el alza de precios, ya que al comprar un tamaño mayor se genera un ahorro por litro o kilo. “El consumidor busca rendimiento, así que esté hábito se sigue acentuando en esta coyuntura”, sostiene.

Asimismo, en esta búsqueda de ahorro y mejor precio, el consumidor se ha vuelto más omnicanal. Esto es, que compra en más canales para encontrar el mejor precio por su producto. En el tercer trimestre, ha visitado nueve canales.

Solo en Lima, el 54% de capitalinos indica que busca en diferentes canales para encontrar el mejor precio, según una reciente encuesta de GRM y la escuela de ventas y márketing de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

”Así, se está aumentando el número de transacciones, pero disminuyendo el ticket promedio de compra”, refiere Giuliana Reyna, CEO de Global Research Marketing (GRM).

Hasta el momento, Luna indica que este último trimestre del año ha podido tener un impulso por el Mundial, p ero hay incertidumbre por los efectos de los paros y protestas en este mes. La expectativa, anota, era que hubiera un crecimiento de 1% o 2% en esos meses.

A nivel de todo el año, Kantar estima que el consumo cerrará el 2022 oscilando entre 1% y una caída de 1% en volumen. También contemplando la dimensión de los efectos de las manifestaciones. Pero con un crecimiento de 9% en valor, por el aumento de precios en al año. De estos nueve puntos, asegura que unos siete son netamente por la inflación.

El consumo en los hogares, explica, debería crecer, al menos, al ritmo del PBI o al doble del crecimiento poblacional del país, que en el Perú oscila de 1,5% y 1,7%. Pero no sucede porque aún hay categorías que no tienen mucha penetración y por la situación económica que genera que el consumidor deba priorizar categorías y no tenga la capacidad adquisitiva para incorporar otras.

El 42% del gasto de la canasta proviene de alimentos, mientras que crecen categorías como belleza, snacks y bebidas.