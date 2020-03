Día 1







Consumo no crecerá en el 2020: ¿El coronavirus influye en esta proyección? De acuerdo a la consultora Kantar, el consumo este año no crecerá. La expansión de del empleo informal, el freno de la inversión privada y la migración a productos económicos influirán, junto a la contracción de productos con octógonos. El virus COVID-19 no tendría un efecto directo en la contracción pero sí en una redistribución del consumo