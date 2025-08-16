Consumo en el país crecería más de 2% este año: estas categorías impulsan su crecimiento, ¿hay cambio de marcas?

El consumo en los hogares viene en una senda de recuperación paulatina, en particular, desde septiembre del año pasado. No obstante, este año, desde marzo ya se observa un crecimiento sostenido, sostiene Romina Lucanera, Customer Success Manager de NielsenIQ Perú.

Hasta mayo, el consumo en hogares ha tenido un crecimiento acumulado de 1,7%. Si se hace un ‘zoom’ a estos primeros meses del año, la analista observa que desde marzo se percibe un crecimiento mensual de entre 3,8% y 4,3% frente a los mismos meses del año pasado, de acuerdo al análisis de The Full View, reporte de a consultora, que comparte en exclusiva para Día1.

“Esta tendencia de recuperación nos sigue acompañando por los resultados macroeconómicos, seguimos con un PBI en crecimiento, tasas de inflación en el rango meta y se sigue recuperando el poder adquisitivo, aunque aún no llega a niveles prepandemia”, sostiene.

Si se mantienen los indicadores económicos, el consumo va a seguir acompañando esta tendencia positiva, apunta Lucanera. Es por eso que estima que este año el consumo masivo tendrá un crecimiento de más de 2%. “Tampoco será muy grande pero acompañará lo que se está viendo a nivel macro y este segundo semestre se estima que se mantenga esta línea. Si hubiera mucha incertidumbre, puede que desacelere un poquito pero no una caída”, avizora.

Categorías que impulsan el crecimiento

La canasta de alimentos es una de las que registra un mayor crecimiento, pero también vemos que se ha empezado a recuperar todo lo que es cosmética y tocador, resalta en el reporte. De hecho, Lucanera recuerda que el año pasado el crecimiento del consumo estuvo también concentrado en los alimentos básicos, canasta que en lo que va de este año se incrementa en 3,7%, mientras que cosmética y tocador ha crecido 1,3% en ese mismo periodo frente al año pasado. A ellas se suma la categoría de limpieza, que ya había alcanzado un crecimiento el año pasado y que este 2025 registra una expansión de 5,7% frente al mismo lapso del 2024.

No obstante, si bien la canasta de limpieza crece, reporta un retroceso en su facturación y en el precio promedio. ¿Por qué? De acuerdo a la analista, hay consumidores que están migrando a marcas más económicas o a desembolsos más pequeños.

Por el lado de la canasta de confitería, el año pasado estuvo muy impactada por dos hechos que se sucedieron. Uno es por la tragedia en la planta de uno de los principales fabricantes de snacks, que generó un quiebre de stock pero que ya este año volvió a producir. Y por la subida de precios del cacao, que incidía en los derivados de chocolates, que este año también tiene una recuperación. Este año vemos que Confitería viene creciendo casi al 7%, pero viene de una base de comparación baja.

La canasta de bebidas, por su parte, es la que viene más rezagada, cuenta Lucanera, dado que las bebidas sin alcohol están prácticamente ‘flat’ con una caída de 0,4% y las bebidas alcohólicas tuvieron un retroceso de 1%. Y si bien el acumulado es negativo, desde marzo están en crecimiento. ¿Por qué? Desde NielsenIQ indican que esto se debe a que los años anteriores el primer trimestre del año tuvo temperaturas más altas en verano, lo que impactaba de manera positiva en el consumo, pero este año esas temperaturas tendieron a normalizarse.

“Vemos que se va dando una recuperación del consumo de manera generalizada y de hecho el 65% de las categorías ha logrado crecer”, agrega Lucanera. En bebidas, cuenta, las aguas saborizadas van en franco desarrollo, además de otras innovaciones que viene desplegando la categoría este año y que dinamizan el consumo.

Canales de venta y precios

¿Habrá cambios en los precios? De acuerdo a Lucanera ocurre en la categoría de productos de limpieza por la migración hacia marcas más económicas y también al desarrollo de canales emergentes como los ‘discounters’, que tienen precios promedio más económicos que un supermercado, un autoservicio o una bodega. “Incluso en supermercados también se ve una migración hacia productos más económicos, que no son necesariamente marcas blancas”, repasa Lucanera.

“Claramente los ‘discounters’ se siguen desarrollando, son los que más están creciendo a una tasa del 46% impulsado por la apertura de las nuevas tiendas. Es el canal que mayor apertura de tiendas está teniendo en el 2025″, anota. Y, agrega, está ganando mayor penetración en provincias.

En el mundo, cuenta, los ‘discounters’ pesan entre 15% y 20% de las ventas de todos los canales. En el Perú particularmente es 4%. “Va a ser bastante más paulatino (su avance), pero sí es un canal que a nivel global se está desarrollando”, refiere.