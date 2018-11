ContentLab de Grupo El Comercio recibe importante reconocimiento

ContentLab de Grupo El Comercio fue reconocido en el reciente Native Advertising Awards, que busca promover trabajos inspiradores, creativos y efectivos que ayudan a las organizaciones a nivel mundial a alcanzar sus objetivos y a crear grandes historias para sus anunciantes.

ContentLab de El Comercio logró el segundo puesto en la categoría "Mejor uso de medios impresos" por su campaña "Construye Bien", cuya versión impresa fue lanzada en el diario "Trome", mientras que la edición digital de la misma fue exhibida a través de portal del diario El Comercio.

"Este premio es un reconocimiento a todo el equipo involucrado y a un cliente tan atractivo como Maestro, que se atrevió a apostar por una estrategia integral y con una misión real“, señaló al respecto Jimena Villavicencio, editora general de ContentLab de El Comercio.

La campaña creada para la marca Maestro tenía como foco brindar información a los lectores para que construyeran sus edificaciones de manera adecuada y con materiales de calidad.

"El tema de 'Construye bien' nace a partir de una problemática que tenemos en el país, donde más del 1,5 millones de personas viven en viviendas que no son aptas para los hogares y ante un terremoto mas de 250 mil viviendas se derrumbarían. Hay temas tan sensibles que las personas están ávidas de educarse y tener el control. Hemos puesto a disposición información relevante y real, con un enfoque social y de valor", señaló a El Comercio Ángela Álvarez, gerente de estrategia de clientes y márketing de Sodimac y Maestro Perú en Sodimac Perú.

Los ganadores fueron anunciados el último 6 de noviembre durante la conferencia Native Advertising Days en Berlín. El primer puesto en la categoría fue logrado por la campaña "Rijksmuseum: Glory for Gossips", del Telegraaf Media Groep de Holanda, mientras que la medalla de bronce fue de "Zest-O 'One Nation, One Spirit'", de The Huddle Room.

ContentLab es el laboratorio de contenidos del Grupo El Comercio, el cual pone a disposición de las marcas y clientes el know how periodístico para cautivar a las audiencias con contenidos relevantes. Desde que se creó, ContentLab ha trabajado con más de 250 empresas, ha desarrollado más de 1500 artículos, así como generado más de 30 micrositios, longformats y micrositios que han llevado a millones de visitas y usuarios y ha logrado campañas integrales con resultados absolutamente favorables. Dentro de los clientes con campañas más continuas se encuentran Tottus, Movistar, Claro, BCP, Fundación Telefónica, así como marcas de inmobiliarias, aseguradoras y más. Uno de los retos más grandes es convertirse en el content studio líder de la región.



"Cuando creamos ContentLab, hace tres años, nos pusimos como meta generar contenido de valor y destacar en un ámbito también internacional; confiamos que estamos en ese camino”, agregó Villavicencio.