La fiesta de la Libertadores: Los números que generará la final del torneo sudamericano en Lima

Ser sede de esta final de clubes sudamericanos no es un tema nuevo para el país. Bajo el formato de encuentro único, en el 2019, hace seis años, miles de hinchas argentinos y brasileños arribaron a nuestra ciudad para el partido entre River Plate y Flamengo, este último campeón del torneo aquel año.

El espectáculo no solo se quedó a nivel deportivo. Y es que, la apertura contó con cuatro artistas internacionales. A esta fiesta se sumaron el el entretenimiento, la gastronomía y el turismo. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el impacto de esa final en el 2019 sumó US$62 millones.

Como explica Raúl Rosales, director académico para Latinoamérica de Cintana Educación, existe un turismo deportivo por el que las personas no solo van a presenciar un encuentro, pues optan por extender su estancia para visitar y conocer otros destinos.

Ya en el 2019, más de 40.000 hinchas llegaron al país por el evento, siendo más de la mitad brasileños. Además, el Aeropuerto Jorge Chávez fue la principal puerta de ingreso para los fanáticos del fútbol.

Un punto a recordar, precisa Carlos Loayza, gerente general de la Cámara Nacional de Turismo, es que la localía en el 2019 fue designada sobre la marcha, dado que inicialmente el encuentro se iba a dar en Santiago de Chile. En el siglo pasado, Lima albergó en tres ocasiones encuentros por la final de este torneo (1971,1972 y 1997), en el Estadio Nacional.

Panorama para la final de 2025

En esta ocasión, tanto el Mincetur como la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) esperan la presencia de más de 50.000 hinchas del extranjero. El Estadio Monumental de Universitario de Deportes, en Ate, volverá a tener un aforo lleno, agrega la institución deportiva.

Según la Embajada de Brasil en Perú, los visitantes oscilarían entre las 30.000 y las 50.000 personas.

Para el miércoles 26 de noviembre, la delegación de Flamengo partirá hacia el Perú, como lo informó su página oficial. Se alojarán en el Hotel Hilton de Miraflores y los entrenamientos los realizarán en la Videna.

El club estará trasladando cinco aviones para el personal ejecutivo, los profesionales al servicio del torneo, los familiares de los deportistas, los directores, los socios y los asesores de Flamengo.

Los integrantes del Palmeiras, según medios deportivos, viajarían el mismo 26 de noviembre y se hospedarán en el Hyatt Centric de San Isidro. Sus entrenamientos se realizarán en el Estadio Alejandro Villanueva o Matute.

Este encuentro generaría un impacto económico de US$75 millones, según el Mincetur. Para la Conmebol, de acuerdo con información entregada a Día 1, el monto estimado es de US$70,7 millones y los ingresos principalmente irían al sector hotelero (US$37 millones).

Palmeiras perdió 2-1 ante Mirassol y vio peligrar su liderato en el Brasileirao. El cierre de mes promete emociones fuertes con la definición del torneo y la final de la Libertadores. / MAURO PIMENTEL

“Con una ocupación hotelera prácticamente completa y la llegada de miles de hinchas brasileños y sudamericanos, Lima experimentará una semana de intensa actividad turística y comercial, consolidándose como uno de los principales polos deportivos del continente”, comenta el equipo de la Conmebol.

Sergio Rivas, gerente general de Hoteles Costa del Sol, considera que entre alojamientos, restaurantes, consumos en centros comerciales y demás visitas, el país podría percibir un ingreso de US$60 millones.

Y es que la fuerte demanda también estaría acompañada de un incremento en las tarifas de hoteles, agrega Fredy Gamarra, gerente general de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú). La media de gasto por persona, considerando paquetes de alojamiento y alimentación, oscilaría entre US$600 y US$1.000 , complementa. En esa línea, el Mincetur estima un gasto promedio de US$1.000 por visitante para la Libertadores.

Por su parte, Julio Medina, director de la agencia de marketing deportivo Inyogo, proyecta que el consumidor peruano gastaría entre US$100 y US$400 el sábado 29 de noviembre, día de la final.

De acuerdo con Rivas, el movimiento del sector hotelero en noviembre suele estar dominado por clientes corporativos, pero con la final futbolera, la ocupación adicional en hospedajes rondaría el 15% - 20%.

“Por lógica, los hoteles que se van a llenar son los cercanos al estadio. Los primeros hoteles en llenarse han sido los de Surco y San Borja, y luego los de Miraflores y San Isidro. Después, empiezan a llenarse los hoteles más alejados o pequeños, porque el segmento de este tipo de clientes va a lugares de tres, cuatro y cinco estrellas”, explica.

Costa del Sol, indica su gerente, viene ofreciendo promociones de alojamiento, para el restaurante y el bar. También, transmitirán el encuentro en pantalla grande, añade.

Cabe mencionar que, según Rivas, la llegada de hinchas, así como el cambio de gobierno, han beneficiado al sector hotelero, debido a que estuvo ralentizado por los problemas de la venta de entradas y traslados a Machu Picchu.

Ingresos

Por otro lado, para este encuentro, según Lima Airport Partners (LAP), se estima el arribo de más de 70 vuelos chárter. Los puertas de ingreso, según la embajada brasileña, serán el Aeropuerto Jorge Chávez y también la zona de Madre de Dios, por la Carretera Interoceánica Sur, desde Acre (Brasil); por Desagüadero, en la frontera de Puno y Bolivia; y por Tacna.

Esto se debe a que Palmeiras y Flamengo, ubicados en Sao Paulo y Río de Janeiro, son equipos con hinchas a nivel nacional, según la Embajada de Brasil.

En el 2019, el 19% de visitantes por la Libertadores permanecieron en el país. Según Medina, os turistas extranjeros podrían aprovechar para visitar lugares como Cusco, Arequipa, Paracas, Ica o la misma Lima.

Loayza añade que se vienen elaborando programas de promoción a través de los accesos al país como Madre de Dios, Puno, Lima, y en otros departamentos como Arequipa, Cusco e Ica, por las caravanas de aficionados futbolísticos que se trasladarán a Lima por la final de la Libertadores.

Palmeiras y Flamengo se enfrentarán el próximo sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental. La Copa ha viajado por diversas partes de la capital. Acá en el parque Kennedy de Miraflores.

Por otro lado, Juan Matute, director independiente de empresas y docente universitario en instituciones como Centrum PUCP, Universidad del Pacífico y la Universidad Tecnológica del Perú, recuerda que durante estos eventos se realizan los ya conocidos Fan Fest. De acuerdo a Conmebol, la Fan Zone, experiencia para las personas donde se reúne parte de la historia y la pasión del torneo deportivo, se llevará a cabo entre el 26 y 28 de noviembre en el Convexia Expo Center, ubicado al lado del Jockey Club.

Auspicios

Son 10 las marcas que auspician el torneo sudamericano de clubes, 6 ‘official partners’ y una marca que tiene la licencia oficial.

Justamente, Sabrina Sánchez, directora de Marketing para Perú y Ecuador de la Compañía Coca-Cola, señala que este es uno de los torneos de mayor impacto cultural y económico, representando un espacio estratégico para fortalecer la conexión con los consumidores.

Sánchez añade que la participación de Coca-Cola está orientada a este fortalecimiento de conexión emocional. Por ello, considera que su acompañamiento a las personas en eventos deportivos grandes se traduce en una mayor preferencia y presencia de la marca de bebidas en los puntos de consumo , así como en los canales tradicionales y los modernos del torneo.

En ese marco, señala que estará presente en un Fan Fest, en Arena 1, con activaciones exclusivas. Además, han venido realizando sorteos de entradas para el partido entre Palmeiras y Flamengo.

Amstel, marca perteneciente a la compañía Heineken, por su lado, tiene un rol protagónico, pues organiza el Fan Fest, donde se podrá ver la final a través de una proyección el mismo 29 de noviembre.

Jonas Geeraerts, director general de Heineken Perú, indicó a El Comercio en CADE Ejecutivos 2025, que, en el marco de la final deportiva, el nivel de consumo va a ser mayor por la presencia brasileña. Esto se debe, explicó, a que el consumo promedio por persona en Brasil es de 60 litros por año, mientras que el de un peruano es de 43 litros .

Rosales comenta que los auspiciadores de estos torneos aprovechan distintas oportunidades. Ejemplo de ello, agrega, es Mastercard con la preventa de entradas exclusiva.

A nivel de auspicios, en agosto, la casa de apuestas online Betano se convirtió en el sponsor principal de Flamengo. Según O Globo, este auspicio representa unos US$40 millones anuales.

A su vez, la presidenta del Palmeiras, Leila Pereira, también preside empresas como la financiera Crefisa y la Universidad FAM. Ambas marcas llegaron a auspiciar al club de Sao Paulo hasta el 2024.

A través de estas compañías, Pereira empezó a patrocinar y a vincularse con el club de Sao Paulo desde el 2015, siendo funda

Y es que, para Rosales, la presencia de ambos clubes es una oportunidad para las instituciones para desarrollar relacionamientos a futuro.

Este sábado, entre la final, los comercios, las activaciones y demás actividades, habrá una fiesta que será recordada por las personas no solo a nivel deportivo, sino por el entretenimiento que ofrecerá Lima para los visitantes y ciudadanos locales.

Lima y su potencial como sede deportiva

Matute señala que un aspecto que ofrece Lima para albergar finales de la Copa Libertadores es el hecho de ser un lugar neutral para los clubes finalistas. Esto se debe a que nuestro país actualmente no tiene la competitividad internacional de otros países, lo que disminuye la probabilidad de estar en una final de un torneo de la Conmebol.

Ejemplo de ello es que, a nivel profesional, solo Universitario y Cristal llegaron a una final de la Copa Libertadores, en 1972 y 1997, respectivamente, y Cienciano a la Copa Sudamericana (2003) y la Recopa (2004).

Matute recuerda que en el 2019 también se realizó en la capital peruana un congreso privado entre los presidentes de las federaciones deportivas asociadas a la Conmebol.

A nivel de eventos privados, explica, también habrán activaciones de los patrocinadores globales y ceremonias protocolares.

Es por ello que considera que la región puede tomar como ejemplo el NFL Madrid Game 2025, donde los equipos de fútbol americano de Estados Unidos, Miami Dolphin y Washintong Commanders, disputaron un encuentro en el Estadio Bernabéu de Real Madrid.

“El impacto económico, turístico y reputacional es gigante para Madrid, con concierto antes y durante del partido. Ayuda la experiencia estadounidense en el show”, comenta.

A ello se suma la oportunidad de albergar eventos paralelos a la final de la Copa Libertadores, como festivales gastronómicos o la promoción de museos.

¿Hay posibilidad de que otros estadios de la capital puedan albergar una final de Libertadores o de Copa Sudamericana? Para Rosales, si bien tenemos recintos como el Estadio Nacional o el Estadio Matute, para un evento deportivo de gran envergadura se toma en cuenta la capacidad de los recintos. En ese sentido, el Estadio Monumental alberga un aforo para más de 80.000 personas en las tribunas y los palcos.

“En este caso, como es un gran evento único, tienes que asegurarte de tener la mayor cantidad de gente posible. Eso lo tiene el Monumental”, añade.