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Juan Andrés Matute Quiroga, director Independiente, Consultor de Empresas, Docente Universitario y Experto en Gestión Deportiva, analiza la copa mundial Fifa. | Foto: PA Images
Juan Andrés Matute Quiroga, director Independiente, Consultor de Empresas, Docente Universitario y Experto en Gestión Deportiva, analiza la copa mundial Fifa. | Foto: PA Images
Por Juan Andrés Matute Quiroga

Las federaciones deportivas internacionales no son ni podrían ser propietarias de los deportes que organizan. El deporte pertenece, en última instancia, a las personas. Pertenece a los niños que juegan en el colegio, a los amigos que comparten una cancha los fines de semana y a las familias que disfrutan de un partido en cualquier barrio del mundo. El deporte forma carácter, fortalece la salud y enseña valores como la disciplina, el sacrificio y el trabajo en equipo.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.