Corfid ve potencial en fideicomisos de gestión de patrimonio familiar en el Perú: ¿Cuánto y cómo crecen?

El mercado fiduciario peruano ha mantenido un crecimiento sostenido durante los últimos años. No obstante, el gran reto del sector en el mediano plazo radica en acercar sus servicios a una mayor clientela.

Para Marco Antonio Puppo, gerente general de Corfid –parte del Grupo Coril–, la escasa difusión sobre los fideicomisos ha impactado en la percepción del público, llevando a que se considere al rubro como uno de alta complejidad. Frente a este escenario, el ejecutivo señala que apuntan a generar un cambio de panorama.

“Hoy hacemos capacitaciones, labor de docencia, eventos, entre otros, para difundir conocimiento”, detalla a Día1 el ejecutivo, tras agregar que, de esta manera, Corfid busca democratizar y expandir el mercado.

A ello se suma, también, la búsqueda de nuevos productos y la consolidación en los sectores que se posicionan como motores de crecimiento para el mercado, como lo es el rubro inmobiliario. El ejecutivo comenta, de hecho, que la fiducia inmobiliaria ha crecido de manera importante, con más de 60.000 viviendas en el mercado ligadas a fideicomisos otorgados por la firma.

“Una de las grandes ventajas que tenemos es que podemos ofrecer al mercado los fideicomisos de titulización y de administración bancaria”, explica Puppo. “Hemos diseñado una estructura que puede llamarse mixta o conjunta, y que hoy ningún otro fiduciario puede ofrecer”, añade.

En cuanto a los fideicomisos de titulización que ofrece Corfid, Puppo afirma que el crecimiento llegó a cerca del 50% en el 2025 frente al mismo período del 2024; mientras que en los fideicomisos bancarios, el crecimiento fue cercano al 60%.

“Administramos poco más de S/16.000 millones en activos, que están comprendidos dentro de los diversos tipos de fideicomisos que manejamos”, detalla.

El ejecutivo remarca, asimismo, que los fideicomisos de gestión de patrimonio familiar se han convertido en uno de los productos de mayor crecimiento, atrayendo a familias que buscan nuevos esquemas para ordenar sus activos.

El instrumento

Según Puppo, la fiducia de gestión de patrimonio familiar ha crecido más de 60% entre el 2024 y 2025. “El testamento te asegura la distribución al momento del fallecimiento, pero el fideicomiso asegura que los activos o bienes que tenga la familia o la persona natural perduren hasta el momento en que algo ocurra, generando beneficios, rentabilidad y protección”, explica.

Puppo, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en el mercado de fideicomisos, remarca que el objetivo de Corfid es concretar soluciones integrales para sus diversos clientes. (Foto: Hugo Pérez / El Comercio) / HUGO PEREZ

Puppo precisa que estos fideicomisos no solo funcionan para familias o personas de alto patrimonio: “Hay fideicomisos donde tenemos un departamento y un vehículo. Lo que hemos hecho en Corfid es democratizar el producto”, argumenta.

Así, el ejecutivo enfatiza que el monto para establecer un fideicomiso de patrimonio dependerá de los requerimientos de cada cliente.

“Este año y los siguientes Corfid busca mayor participación de mercado y consolidación en un rubro que está en crecimiento. Aún tenemos mucho por aportar, pero, más allá de mantener y crecer en participación, queremos seguir siendo un referente”, puntualiza.