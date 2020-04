A raíz del Estado de Emergencia y el aislamiento social por el coronavirus, los usuarios de Internet móvil y fijo enfrentan dificultades para navegar dado el alto nivel de congestionamiento.

Christian Libaque, docente de la Universidad del Pacífico, nos explica a qué se deben los problemas de conectividad y establece algunas sugerencias de solución.

- ¿Cómo valorarías el desempeño de la red de Internet fijo y móvil durante la presente emergencia?

Es difícil poner en números qué tanto se ha deteriorado el desempeño de la red de Internet en general, ya sea fijo o móvil. Incluso, creo que lo que más importa para hacer este análisis no es tanto una medida objetiva, sino más bien una medida subjetiva. Finalmente, es la percepción de los usuarios la que cuenta. En ese sentido, creo que el deterioro ha sido visible por el usuario promedio, siendo un tema constante los reportes de usuarios experimentando una caída de la señal o que intempestivamente no han podido continuar usando algunos servicios.

- ¿Por qué sucede esto?

Para entender qué es lo que está pasando, es una práctica común el comparar la infraestructura de telecomunicaciones (Internet) con una autopista. Siendo los vehículos que transitan por la autopista los datos que se transmiten por Internet. Pues bueno, la autopista tiene una dimensión dada. Por ejemplo, en una autopista de 3 carriles solo podrían pasar 3 carros en un momento dado. Con esta analogía, la infraestructura del Internet tiene también un dimensionamiento, por lo que si viajan muchos datos a la vez se crea una congestión tal cual sucedería en una autopista, y el tránsito de datos se vuelve lento. Además, debemos tener en cuenta que los servicios de Internet son variados, y siguiendo con la analogía de la autopista, los servicios de mensajes serían vehículos menores, mientras que los servicios de streaming como Netflix sería camiones enormes, los cuales ocupan gran parte de la infraestructura.

- ¿Son los usuarios responsables de este atoro de tráfico?

Debemos partir por analizar el comportamiento de los usuarios en estos días de cuarentena. Definitivamente su comportamiento ha cambiado, pues estando en cuarentena, pueden acceder a servicios de streaming en cualquier momento. A esto hay que sumarle todo el tráfico que se está generando con las clases virtuales, pues éstas también transmiten video. Ahora que han empezado las clases en la mayoría de las universidades, es como tener cientos de camiones transitando por la autopista lo que sin duda alguna ha ocasionado que el tránsito sea lento. A esto hay que sumarle que muchos de los servicios a los que usualmente accedemos se encuentran en algún servidor. Este servidor es el dispositivo que se encarga del procesamiento de cada uno de los requerimientos que llegan de las computadoras o dispositivos tratando de conectarse al servidor. Según la capacidad del servidor, éstos podrán atender pocas o muchas conexiones solicitándoles el servicio. En este punto hay que comprender que no todos los servidores han estado diseñados ni preparados para procesar la cantidad de requerimientos que están experimentando en estos momentos; reflejándose ello en la velocidad que experimenta un usuario al interactuar con el servicio.

El Internet es como una autopista en la que circulan grandes vehículos como el video de una película y otros pequeños como el correo electrónico de puro texto.

- ¿Esto explica u origina los reclamos de señal intermitente?

En línea con lo antes expuesto, cuando la antena o infraestructura que te da servicio se congestiona, lo que sucede es que empieza a caer la calidad del servicio pues los datos empiezan a viajar más lento, incluso originándose choques de paquetes de datos, el mismo que se traduce en pérdida de datos y deterioro del servicio. Incluso si la infraestructura se congestiona mucho, lo que sucederá es que los dispositivos se saturen al punto de dejar de operar, ocasionando señales intermitentes o débiles.

- ¿Dónde están las principales deficiencias?

La principal deficiencia está en que las redes y servicios no han sido dimensionadas considerando la coyuntura actual, en la cual el tráfico generado por los usuarios supera largamente el tráfico promedio regular. ¿Se puede hacer algo? Pues sí, en el tema de servidores es un poco más sencillo pues basta con comprar más servidores, o lo que es más sencillo aún, se puede rentar estas capacidades de un proveedor (por ejemplo: Amazon) y escalar la capacidad de procesamiento que tenemos.

En cuanto a la infraestructura, este tema si es más complicado toda vez que la inversión supondría una cantidad muy grande, ya que el incrementar la infraestructura (es decir, construir más carriles) podría implicar romper pistas, instalar más antenas, tirar más kilómetros de fibra, entre otros. Además, hay que agregarle que quienes deben realizar esta inversión son los proveedores de Internet. Sin embargo, quienes generan mayores requerimientos de infraestructura (por ejemplo: servicios de streaming), son los mismos que le están quitando mercado a los operadores, ofreciendo servicios por Internet de mensajería, video llamadas, entre otros que sustituyen los servicios que ofrecen las telcos.

-¿Podrían las telcos restringir el tráfico de servicios de streaming?

En principio no, pues el Perú ha adoptado una regulación de neutralidad de red en la cual se establece que los proveedores NO pueden bloquear tráfico de algún sitio específico. Sin embargo, marcas como Facebook y Netflix han decidido voluntariamente reducir la calidad de fotos y videos, lo cual se traduce en camiones de datos mucho más pequeños que, al final permiten que la autopista (infraestructura de Internet) no se congestione tanto.

- ¿Hay razones históricas que contribuyen a agravar el problema?

En mi opinión, una de las razones es la dificultad de desplegar infraestructura. En el caso de Internet móvil, por ejemplo, aun teniendo la licencia de la municipalidad y del Ministerio de Transportes de colocar una torre con su respectiva antena, muchas veces NO se cuenta con la licencia “social” para hacerlo. Lo cual implica retrasos o incluso desestimar el proyecto. Por otro lado, de acuerdo a las recomendaciones de la UIT que estiman la cantidad de espectro que debería ser usado para comunicaciones móviles, Perú tiene un déficit de al menos 50%. Ello implica que ya de por sí la autopista de las comunicaciones móviles no es suficiente para cubrir la demanda de la población ni en condiciones normales.

Por otro lado, está el comportamiento del usuario que, a pesar de las múltiples sugerencias de usar con cautela los servicios de streaming o los que consumen mucho ancho de banda, se hace caso omiso y se siguen congestionando la infraestructura de Internet, tanto fijo como móvil.

En la imagen antenas de telefonía disfrazadas de árboles en el Cercado de Lima. A más antenas, mejor señal.

- En Internet fijo, ¿por dónde pueden ir las soluciones? ¿Y en móvil?

La parte técnica ya la expusimos. Pero además, en casos excepcionales, la regulación podría permitir el bloqueo o restricción de ciertos servicios, dándole prioridad a plataformas educativas, por ejemplo. Pero cualquier esfuerzo técnico o regulatorio debería estar acompañado de una estrategia de concientización de los usuarios; de lo contrario estimo no se tendría el éxito esperado.

- Más allá del cambio de hábito del usuario, ¿qué le corresponde hacer a la empresa?

Yo diría que pueden plantear estrategias para inducir a los usuarios a no congestionar tanto la red. Por ejemplo, proporcionar incentivos para que usen la telefonía fija en lugar de la móvil, o que accedan a servicios de streaming por la tarde-noche en lugar de la mañana, coordinar con los organismos reguladores la opción de restringir el tráfico de ciertos sitios considerando la excepcionalidad en la que estamos viviendo.

A parte están las opciones técnicas de construir más infraestructura pero ello no es recomendable sin un planeamiento adecuado, además, de considerar que la inversión sería muy grande y a un largo plazo.

- ¿Qué puede o debe hacer el Estado? ¿Ayudaría liberar espectro de manera temporal? En Panamá lo han hecho.

No conozco a fondo este caso, pero estimo que técnicamente sería posible liberar frecuencias del espectro. Ello les podría dar un mayor ancho de banda “temporal” a los operadores. El ancho de banda es el nombre técnico de la amplitud de la autopista que hemos usado para hacer la analogía. Habría igualmente que ver si las antenas instaladas y demás equipos trabajarían en las frecuencias que serían liberadas.

