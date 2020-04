Los operadores de telefonías móvil mantendrán su compromiso de no interrumpir el servicio durante el estado de emergencia, pero piden que pronto se permita la venta de todos los servicios y se les de facilidades para el montado de nuevas antenas o re-potenciamiento de las ya existentes.

Así lo manifestó en conferencia de prensa Nino Boggio, gerente legal de Entel, quien señaló que se ha montado una mesa de trabajo con el Ministerio de Transportes para encontrar juntos formas de optimizar el manejo de la industria en esta crisis.

Uno de los principales pedidos es evaluar procedimiento para acelerar el despliegue de redes. Durante la crisis, señala, se ha mantenido el tendido y optimización de las antenas celulares, pero se han encontrado variados problemas como mesas de parte que no funcionan, municipios que no atienden, dificultades para la movilización de la cuadrilla de técnicos, etc.

Los impases se han solucionado, aclara, pero se requiere una simplificación de los procesos que permita atender los picos de consumo - hasta 60% - que ha generado el confinamiento de las personas en sus hogares.

INGRESOS A LA BAJA

Boggio recalcó que el sector está pasando por un momento muy difícil, al igual que el resto de las industrias, y esto afecta el soporte de la operación local.

“La recaudación ha caído bruscamente en toda la industria. Tenemos problemas de recaudación y ventas imposibilitadas. No estamos en robustez, como se ha comunicado”, afirma en respuesta a lo afirmado por el presidente del Osiptel, Rafael Muente.

Dijo respetar la opinión ajena, pero aseguró que no la comparte. El sector está teniendo problemas de recaudación, porque el principal motivador para pagar los recibos es evitar la suspensión de la línea y como esta no se dará, se ha elevado la morosidad de los recibos correspondientes a marzo y abril.

Nino Boggio, Gerente Legal de Entel Perú. (Foto: El Comercio)

A ello se suma que la primera parte de la cuarentena se prohibieron las ventas de todo tipo de servicio y ahora solo está permitida la venta de líneas con acceso a Internet móvil. “Esperamos que pronto se pueda activar los otros tipos de servicios para generar ingresos”, recalca.

El sector tiene un capital para invertir anualmente que permite garantizar la continuidad del servicio, indica, pero se necesitan tener ingresos para poder invertirlos. El presupuesto previsto para inversiones está siendo re-direccionado por ahora para sortear los retos que ha generado esta pandemia.

Como empresa, añade, se han formado voluntariados, se ha dado libre acceso de datos a las entidades del Ministerio de Salud y liberado acceso al portal “Aprendo en Casa”.

También afirman que están acatando la no suspensión de líneas y se ha diseñado un plan para re-financiar tarifas en 12 cuotas de recibos impagos durante la pandemia y la migración a un plan más económico con prestaciones básicas al cual denominan “Plan de Emergencia”.

