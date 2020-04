Si hasta ahora las ideas disruptivas nacían solo en los garajes, era por alguna razón. Probablemente porque había que acorralar la invención en algún rincón mítico. La urgencia de adaptación a las tecnologías digitales con la que presiona los negocios la crisis por COVID-19 está ocupando todos los espacios y permitiendo que afloren iniciativas que -en pocos días- honran con altura ese complemento de adjetivo potenciador: “de impacto”.

Este es el caso de la plataforma llegamosatucasa.com, un directorio de negocios con permiso para hacer delivery de productos y servicios esenciales durante la emergencia, desarrollado a puro pulmón sin ánimo de lucro por la experta en branding, Daniela Nicholson, y su esposo, Martin Kann, experto en consultoría digital y automatización. ¿Sin ánimo de lucro? Así es. Cien por ciento ad honorem, con cero inversión de dinero, aplicando la fórmula “ganas + tiempo+ experiencia”, creada con la intención de ayudar, cuentan en entrevista con Día1.

“Vimos que pasaban bastante información por WhatsApp de proveedores de negocios y emprendedores. Nos preguntábamos por qué no había algo más estructurado”, explica Martín.

La idea partió el miércoles 8 de abril pasado en la sala de su hogar, en ese tiempo libre que le ganan a la jornada con el teletrabajo por menos desplazamientos, cuentan.

“Martin, como es alemán-peruano, tiene conexión con mucha gente de allá (Europa). Cuando vimos que estas plataforma existentes se podían replicar en poco tiempo en el Perú, dijimos,‘Oye, ¿y si hablamos con este amigo?’”, explica Daniela.

Tras ese “¿y si...", llamaron al amigo de Martín y los tres "se sentaron” a la distancia a pensar cómo podían aterrizar el proyecto a la realidad peruana. “Pasaron cuatro días y lo difundimos a nuestros amigos en nuestra red. Estamos positivamente sorprendidos. Se nota que sí hay una necesidad, que la gente no quiere salir, quiere quedarse en casa, no quiere arriesgar su salud, pero también tiene que comer y (pensamos) cómo logramos hacer ese match”, agrega Martin.

A la fecha, la plataforma cuenta con unos 450 negocios registrados, con posibilidad de abastecer hasta 27 categorías (alimentos, medicamentos, currier) en 42 distritos de Lima. Los usuarios no deben registrarse para poder acceder al directorio, por lo que Daniela y Martin desconocen exactamente cuánta gente está aprovechándolo y cuántas personas emplea cada negocio. Tampoco cuenta con un sistema de pago, lo que les impide dimensionar el volumen de ventas diarias que genera la web. No obstante, sí tienen un dato orientador: gracias a las métricas digitales, saben que al menos 80 mil personas la han visitado.

“La idea es llegar a la mayor cantidad de distritos posibles”, dice Daniela. ¿Y a provincias? También está en planes. En efecto, están considerando ampliar el directorio a las ciudades más grandes del país, para seguir sumando negocios. Pero para eso están buscando aliados.

Alicorp -que en Lima atiende a 80 mil bodegas de las 300 mil que existen a nivel nacional- respondió a su contacto, cuenta Daniela y precisa que está apoyándolos a través del programa de responsabilidad social “AyudaAlQueAyuda”, que busca atender con alimentos y productos de limpieza a poblaciones vulnerables durante la emergencia. “Nos están dando una mano con validaciones y a respetar los parámetros del gobierno. Como esta iniciativa nació bien natural, es importante tener este apoyo también”, dice Martín. Entre esos parámetros, está la verificación de que los negocios poseen el permiso para operar, señala.

¿Es una alianza exclusiva? No, afirman. “: Depende mucho de cómo se suma. En este momento para mí la palabra solidaridad es muy importante. Si viene alguien más, sea del sector privado o Estado y puede potenciar (la plataforma), perfecto.”, acota Martin.

DE LOS COMERCIOS A LOS RESTAURANTES

¿Qué sigue para la plataforma? Sus creadores informan que están trabajando en mejorarla con recomendaciones de las autoridades sobre cómo sobre cómo recibir y enviar los productos.

Además, están trabajando en nuevas soluciones para ayudar a los pequeños negocios en asuntos de gestión y logística. En ese sentido, están desarrollando un “concepto para un nuevo sistema de pedidos” para enfrentar la coyuntura. Así lo adelantan en el cuestionario de registro de la plataforma.

Eso no es todo. El dúo acaba de poner en línea comerenperu.com, una réplica e llegamosatucasa.com para restaurantes. “Esta semana lo que vamos a lanzar es la opción para que los restaurantes puedan hacer un registro, para que cuando (se creen) los permisos de las autoridades, (la plataforma) se pueda activar”, explica Daniela.

“Acá es importante decir que somos completamente conscientes que todavía no se puede hacer el delivery. Entonces, no lo estamos lanzando al público para que busque, sino para que cuando sea posible, cuando haya delivery, darles un poco la mano (a los restaurantes)”, añade Martin.

¿Creen que en el futuro podrían dedicarse a tiempo completo, a modo de negocio, a las plataformas? No dudan de las oportunidades que puedan surgir más allá, pero en este momento no están enfocados en eso, asegura Martín. “Si uno comienza a pensar en eso, hay un montón que tal vez se podría hacer. No tenemos ningún plan concreto, ya que no tenemos el tiempo para pensar en eso. Nos mantenemos abiertos. La idea es ver qué se necesita ahora”, comenta.

Para Daniela, quien está embarazada de seis meses, entiende la plataforma como un eslabón más de la economía que se está consolidando. “Esto parte de entender el mundo como un ente colaborativo. Porque ya existía un código en este formato (el de la plataforma) antes. Es algo que está avanzado y puedes aprovechar. Hemos podido reaccionar rápido y aprovechar el tiempo”, remata.

