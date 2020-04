Con el objetivo de apoyar a las empresas y evitar la pérdida de puestos de trabajo, el Gobierno aprobó la semana pasada un decreto de urgencia que otorga un subsidio para que el Estado financie el 35% de los salarios de los trabajadores formales que ganen hasta S/ 1,500. Una medida tomada en el marco de la ampliación del estado de emergencia y la cuarentena, durante 13 días, para mitigar el avance del coronavirus.

Esta disposición significa un desembolso de S/ 600 millones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero ¿es suficiente para preservar el empleo en el Perú durante el tiempo de la Emergencia Nacional? ¿a quiénes favorece?

Para Germán Lora, del estudio Damma y Brian Ávalos, del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, , este subsidio aún genera muchas dudas y no frenará los despidos, a pesar que el Estado busca asegurarlos.

“Es difícil que una empresa, que reciba en un solo momento el 35% de una planilla, de solo sus trabajadores que ganen S/1500, soporte el tiempo de cuarentena. Es decir, la pregunta es, ¿cómo sustentas el otro 65% de la planilla si no vas a recibir ingresos durante dos meses?”, sostiene Lora, del estudio Damma.

Por su parte, Ávalos, menciona que “hay que tomar en cuenta que dependerá de los sectores porque hay empresas que ya tenían problemas financieros. Evidentemente el COVID – 19 ha generado un tema social, las personas van a querer mantenerse en aislamiento terminando el tiempo de cuarentena y la reactivación no va a ser inmediata”.

Mencionó también que el perfil de trabajadores que ganan menos de S/ 1500, son jóvenes de menores ingresos, alta rotación y si bien tienen beneficios laborales como CTS, no son suficientes para hacer frente a una crisis.

“El impacto será mediano porque no es una medida que va a dar caja a las empresas. No es una medida para las empresas que ya estaban afectadas antes. No resolverá su situación financiera. Ojo que también habrá un tema reputacional, a nivel de prensa y de clientes, lo que retrasará el cese de actividades de diversos puestos laborales”, explicó.

Lora y Ávalos coinciden en que las empresas que se beneficiarán con esta medida del Gobierno serán, sobre todo, las empresas de ‘retail’, así como restaurantes y del sector industrial. Sin embargo, deben haber tenido una economía sana previa al nacimiento del coronavirus en diciembre del año pasado.

Las empresas que reciban este beneficio lo obtendrán por única vez y deberán tener a sus empleadores laborando y en planilla. El trámite se realizará por intermedio de la SUNAT.

SUGERENCIAS AL SUBSIDIO

Los laboralistas concordaron en que hay muchos vacíos dentro de esta medida, que esperan sean resueltas antes de su implementación por parte del Ministerio de Economía. Además, concluyen en que se podrían hacer mejoras.

Para Lora, las mejoras no deberían ir solamente por apoyos económicos, pasan más bien por dar flexibilidad a la relación laboral temporalmente. “El empleador se sentiría mucho más satisfecho si es que se da vacaciones unilateralmente, reducir sueldo mientras dure el estado de emergencia. Creo que hay otras medidas que generarían mayor impacto”.

Aseguró también que, en el caso de reducción de sueldos, esto debe ser consensuado con el trabajador y la autoridad de trabajo. Sino sería un abuso laboral.

Ávalos dijo que esta medida solo incluye a los trabajadores en planilla que reciban un sueldo menor o igual a S/ 1500, lo que quiere decir que incluye a los trabajadores part -time, pero no a los practicantes.

“Se debería extender a las modalidades formativas porque es ahí donde el promedio de ingresos se ajusta a lo mencionado. Además, hoy, en las empresas, contamos con diversas modalidades formativas”, agregó.

¿QUÉ TRÁMITES SEGUIR ANTE SUNAT Y CUÁNDO RECIBIRÉ EL SUBSIDIO?

El empleador debe comunicar el Código de Cuenta Interbancaria (CCI) a la Sunat a través de Sunat Operaciones en Línea.

Para eso, debe ingresar al sistema con su código de usuario y clave SOL, y ubicando la siguiente opción en el rubro Empresas: Registro de CCI – Subsidio D.U. 033-2020.

Los empleadores del sector privado deben comunicar a la Sunat el código de cuenta interbancaria en el plazo de siete días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia N.º 033-2020, es decir, desde el pasado viernes.

Para ello, deberán informar de manera remota el CCI a la Sunat, en el plazo y forma que esta establezca para no perder el subsidio, que será abonado a los 11 días hábiles de emitido el decreto, o sea el 13 de abril. El plazo se prolongará si se emiten otros decretos al respecto.

______________________________

