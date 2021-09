Conforme a los criterios de Saber más

Repetir los horrores de la primera y segunda ola de COVID-19 no es una opción para nadie en el país. Y menos para Linde (otrora Linde Praxair), primer productor de oxígeno del Perú, sobre el cual recayó la enorme responsabilidad de sostener el esfuerzo de llevar el vital medicamento a los hospitales en los primeros meses de la pandemia.

¿Cómo se prepara para la tercera ola? Lo explica Julio Cáceres, su gerente general en el Perú, en esta entrevista.

–¿Nuestro país está preparado para afrontar una tercera ola de COVID-19?

En el caso de Linde sí. Nosotros hemos estado preparados desde el principio. En junio de 2020 (en la primera ola) manifesté que habíamos puesto en funcionamiento dos plantas inoperativas y que estábamos sacando el máximo rendimiento de nuestras plantas principales. Entonces, llegamos a producir 200 toneladas diarias de oxígeno (liquido), luego pasamos a 200 toneladas y para la tercera ola hemos realizado inversiones importantes que nos permiten producir 250 toneladas.

–¿Ahora están produciendo 250 toneladas diarias de oxígeno?

Sí, con la diferencia que en la segunda ola no tuvimos mucho tiempo para hacer overhaul (revisión) de las plantas porque vino muy pegada a la primera ola. Esa situación la hemos mejorado, porque uno aprende del pasado. Y ahora tenemos 1.500 toneladas de oxígeno almacenadas en nuestros tanques.

–¿Cómo piensan usar esas 1.500 toneladas de oxígeno?

La idea es: Uno, atender el incremento de la demanda, mientras llegan las importaciones. Y dos, reponer la pérdida de producto durante las paradas de equipo. Es fundamental el inventario. Y también es importante mencionar que hemos contratado 33 isotanques [tanques de almacenamiento de oxígeno líquido], a pesar de que la mayoría de ellos están parados debido a la poca demanda hoy.

–¿Los tienen preparados para una emergencia?

Sí. Hemos seguido pagando el alquiler para estar preparados en la tercera ola; y los tenemos listos. Asimismo, hemos hecho mantenimiento preventivo y correctivo de nuestras tres unidades de producción: Callao, Huachipa y Pisco. Y también de las diez unidades de compresión que tenemos a nivel nacional.

–¿Todo eso lo complementarías con las importaciones cuándo sobrevenga la tercera ola?

Entre la primera y la segunda ola llegamos a importar 1.400 toneladas de oxígeno, de diferentes partes de la región : Ecuador, Colombia , Costa Rica, Argentina y Chile. Y ya tenemos la logística armada para poder reanudar esas importaciones en caso de que la demanda exceda nuestra capacidad de producción.

Linde ha contratado 33 isotanques, como los de la foto, para atender la emergencia sanitaria y el incremento de la demanda de oxígeno en una tercera ola de COVID-19. (Gobierno Regional de Piura)

–¿Eso significa que no faltaría oxígeno esta vez?

Eso lo tiene que definir el Minsa, en función de la proyección de pacientes infectados en la tercera ola. En lo que respecta a Linde, vamos a ofrecer toda nuestra capacidad de producción para atender la demanda o sobredemanda que se dé.

–¿Qué porción de la demanda atendieron ustedes en la segunda ola?

Nosotros hemos producido 250 toneladas diarias para atender a 300 hospitales. Además, invertimos en una estación de llenado de cisternas en la refinería de Ilo, para que Southern Copper pueda incrementar su producción a 20 toneladas diarias. Así que, en total, suministramos 270 toneladas diarias, más las importaciones de países vecinos.

–¿Conocen a cuánto ascenderá la demanda de oxígeno en la tercera ola?

Precisamente, acabamos de tener una reunión [la semana pasada] con el director de la Dirección General de Operaciones en Salud, para conocer cuál será la proyección de consumo en las diferentes regiones y poder hacer un trabajo articulado entre el sector público y el sector privado.

–¿Cuál es el objetivo?

El objetivo es conocer qué zonas del Perú tendrán un mayor impacto para, en función a eso, ver si importamos oxigeno de Chile, Ecuador o Colombia. A ese fin hemos solicitado una mesa técnica para poder trabajar de manera articulada y evitar –estar en apuros

El presidente Pedro Castillo anunció hace pocos días en el Hospital Arzobispo Loayza que iba a acabar con el monopolio de los productores de oxigeno. (Foto: GEC)

–A los grandes productores criogénicos – como Linde - se les critica por monopolizar el mercado. Lo acaba de decir el presidente Pedro Castillo hace unos días. ¿Qué puede decir al respecto?

Lo que puedo decir es que este es un mercado abierto. Todas las empresas que quieren invertir en el Perú son bienvenidas. No somos un monopolio. Hay muchas empresas que suministran oxígeno. No solo es Linde. Allí están también Air Productos, Criogás, Oxyman, BH Sechura y un montón de importadores. Si bien es cierto hay empresas que tienen un mayor tamaño, es porque han tomado más riesgos, efectuando grandes inversiones.

–¿Como Linde?

En nuestro caso tenemos más de 60 años en el país, y es evidente que en ese tiempo hemos invertido de manera continua para tener el tamaño que tenemos.

CONTROL ESTATAL DEL OXÍGENO

–¿Cómo ven la propuesta del Gobierno de tomar el control de las plantas de oxígeno en una tercera ola?

Esta es una operación muy especializada. Son pocos los especialistas en criogenia en el Perú, sobre todo, en plantas tan grandes como las nuestra. Pero si el Gobierno quiere tomar el control de las plantas, no hay ningún problema. Nosotros estamos llanos a trabajar en conjunto. Pero hay que tener presente que asumen un riesgo bastante grande.

–¿Cuál es el riesgo?

Cualquier error que se pudiera cometer dejaría sin oxígeno a los hospitales . Una parada innecesaria de mantenimiento, una falta de control en seguridad que dañe a los equipos o algún tipo de incidente de seguridad. Nosotros tenemos muchos protocolos y ahora se han vuelto mucho más rigurosos a raíz del COVID-19.

–¿El oxígeno que produce Linde va directamente a los hospitales?

Nosotros no atendemos a la población porque no tenemos la capacidad para hacerlo. No somos una compañía que brinde ese tipo de servicio. Las 250 toneladas que producimos las entregamos directamente a los hospitales. Pero sí hicimos una excepción en la emergencia sanitaria, poniendo a disposición del público varias unidades de compresión de oxígeno.

–¿Linde no ha subido sus precios de venta de oxígeno?

Desde el inicio de la pandemia no hemos tenido variación de precios, ni en la primera ni en la segunda ola. Y tampoco lo tendremos en la tercera. Estos siguen siendo los mismos, a pesar de que hemos importado a nuestro propio costo y hemos tenido incrementos importantes de costos. Pero entendemos lo que ha vivido el país.

Linde remarca que no comercializa balones de oxígeno (gaseoso). Por el contrario, vende oxígeno liquido directamente a los hospitales.

–Entendemos que el Estado les adeuda dinero por la venta de oxígeno.

Nosotros tenemos deudas de los dos gobiernos anteriores por aproximadamente S/32 millones. Y tenemos deuda corriente por vencer de S/24 millones. Lo que nos preocupa es que la deuda corriente se vaya acumulando.

–¿Cómo piensan resolver eso?

A pesar de la deuda, hemos seguido produciendo e importado oxígeno a nuestro propio costo para atender la demanda. Y estamos siempre abiertos a la regularización del pago. Por Cenares va caminando bien, pero tenemos unos problemas con los gobiernos regionales y también con EsSalud. Esperamos que en próximas semanas podamos tener un pago de esta deuda.

