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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Maritza Saenz

El mundo ya no tendrá que esperar hasta el 2075 para acercarse al escenario de La Luna es una cruel amante, la novela de ciencia ficción que Robert A. Heinlein publicó en 1966 y en la que una computadora llega a tomar decisiones por cuenta propia, sin intervención humana. La Inteligencia Artificial (IA) agéntica empieza a acercarnos a ese escenario. Un ejemplo es Molbot, un programa de código abierto que puede funcionar como una extensión autónoma de su usuario. Si bien se trata de un nivel avanzado, los primeros pasos de esta tecnología ya alcanzan a la región y al Perú.

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