La visibilidad, la confianza y la legitimidad son algunos de los efectos que los ganadores atribuyen a Creatividad Empresarial. Con motivo de los 30 años del premio, representantes de CARE Perú, La Calera, María Almenara y Recidar comparten con Día1 cómo continuaron desarrollando sus proyectos y qué lugar ocupa la innovación en sus organizaciones. Estos son sus testimonios.

/ Rochi León

Marilú Martens, directora nacional de CARE Perú

“La innovación no debería medirse por lo novedosa que resulta una idea, sino por su capacidad de mejorar la vida de las personas”

Educación para un futuro con oportunidades

Ganar Creatividad Empresarial en 2021 nos dio visibilidad y credibilidad ante empresas y autoridades educativas, y generó oportunidades de colaboración. También demostró que es posible innovar en educación y obtener resultados frente a problemas que persisten desde hace décadas.

Nuestro programa Niñas con Oportunidades nació en 2016 para que el lugar de origen o las condiciones económicas de una adolescente no determinaran su futuro. Desde el reconocimiento en la categoría Educación, hemos incorporado a docentes, familias y autoridades educativas a una propuesta que fortalece la autonomía y proyectos de vida.

Entre 2022 y 2025 llegamos a más de 14.000 estudiantes. La evaluación de 2022-2024 mostró que la culminación de secundaria entre las participantes pasó del 65% al 82%, mientras los casos de embarazo adolescente en las escuelas participantes se redujeron más del 50%.

Volvimos a participar con Ella Alimenta al Mundo, finalista en las categoríasPerú: Impulsando la Reactivación Económica y Salud e Higiene. En Piura, Lima e Ica fortalecimos capacidades productivas y facilitamos el acceso a mercados de mayor valor, contribuyendo a incrementar los ingresos de aproximadamente 4.000 hogares.

Hoy fortalecemos el programa con mentorías vocacionales y formación socioemocional, financiera y STEAM, y buscamos incorporar sus herramientas en la práctica docente y la gestión escolar. La UPC revisó y validó nuestro programa formativo, abriendo la posibilidad de certificar a los docentes que cumplan los requisitos establecidos.

Estamos abiertos a postular nuevamente, pero priorizamos consolidar modelos que puedan sostenerse y ampliarse, articulados con las políticas públicas. Una iniciativa que desaparece al terminar su financiamiento difícilmente transforma una realidad.

La innovación no debería medirse por lo novedosa que resulta una idea, sino por su capacidad de mejorar la vida de las personas.

Carlos Armando de la Flor, CEO y cofundador de María Almenara y White Rolling Pin

“El reconocimiento nos dio legitimidad. A una empresa mediana no siempre la toman en serio en esos espacios, y este premio cambió esa conversación”

Profesionalizar la pastelería sin perder la calidez

En 2023 ganamos el Gran Premio de Creatividad Empresarial entre cerca de 300 postulaciones. Competimos con corporaciones mucho más grandes, con más recursos y equipos de innovación dedicados. Eso nos dejó una convicción: la innovación no depende del tamaño, sino de la disciplina para profesionalizarse sin perder la esencia.

Los proyectos premiados fueron dos. El primero transformó una pastelería tradicional en una marca de experiencias. El segundo creó tiendas ‘phygitales’, que integran lo físico y lo digital apoyándose en datos. El reconocimiento nos dio legitimidad frente a aliados, proveedores, academia y talento. A una empresa mediana no siempre la toman en serio en esos espacios, y este premio cambió esa conversación.

Hoy María Almenara tiene 24 tiendas en Lima y Arequipa con una operación omnicanal. Además, fue la base para construir White Rolling Pin, que suma Silvestre, nuestra marca de alimentación saludable, y Las Delicias, una juguería con más de 50 años de historia. En total somos más de 850 colaboradores y más del 70% son mujeres.

No hemos vuelto a postular. Nos preparamos para hacerlo en la próxima edición con Julia, nuestro agente de inteligencia artificial de atención al cliente. Lleva el nombre de la mamá de María Alejandra Almenara, cuyo legado de cuidado sigue guiando a la marca. Atiende las 24 horas y se construyó sobre más de dos millones de conversaciones acumuladas en seis años. Esperamos que resuelva el 52% de las consultas y que nuestros equipos dediquen su tiempo a las interacciones donde una persona marca la diferencia.

En paralelo, estamos unificando la operación de todas nuestras tiendas en Oracle Simphony y SAP, para tomar decisiones con información en tiempo real. Para nosotros la tecnología es un habilitador, no un fin. Innovar implica sostener procesos y datos de primer nivel, sin perder la calidez que hace que un cliente vuelva.

Graciela Sánchez Arce, gerente central de gestión humana / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

Graciela Sánchez, gerente central de Gestión Humana de La Calera

“La innovación no solo proviene de la tecnología, sino también del conocimiento y la experiencia de quienes están en la operación día a día”

El bienestar de las personas también innova

Ganar Creatividad Empresarial en la categoría Factor Humano con “Alto a la Anemia” puso en valor nuestro trabajo, nos dio mayor visibilidad como referentes en buenas prácticas de gestión humana y contribuyó a fortalecer nuestra marca empleadora.

El programa siguió creciendo. A la fecha venimos realizando cerca de 1.900 despistajes, identificando 54 casos de anemia, de los cuales el 100% logró recuperarse en un periodo de tres a seis meses. A partir de esa experiencia, ampliamos el programa a madres gestantes.

En esta edición 2026 volvimos a postular y somos finalistas con dos programas. En Factor Humano participamos con “Mujeres que la tienen Clara”, que abre espacio a las mujeres en puestos históricamente ocupados por hombres. Hoy más de 300 colaboradoras se desempeñan en estas posiciones.

En la categoría Gestión con Propósito: Buen Gobierno Corporativo presentamos “La Calera te Escucha”. Esta plataforma permite que colaboradores, clientes y proveedores nos ayuden a identificar situaciones que requieran atención. Ha recibido cerca de 700 reportes, de los cuales el 98% ya han sido cerrados.

También realizamos un censo para conocer la realidad social de nuestros colaboradores. Frente al Niño Costero, identificamos quienes viven en zonas de riesgo y pusimos a disposición préstamos sin intereses para mejoras preventivas en sus hogares. Además, desarrollamos un programa de acompañamiento psicológico para colaboradores y familiares mayores de edad. Con ello buscamos fortalecer el sentido de pertenencia y construir relaciones basadas en la confianza.

La innovación no solo proviene de la tecnología, sino también del conocimiento y la experiencia de quienes están en la operación día a día. Por eso impulsamos “Descascarando Ideas”, para promover su participación en la generación e implementación de soluciones que facilitan su trabajo y fortalecen nuestros procesos.

/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

Boris Gamarra, gerente general de Recidar

“Nuestro negocio no empieza cuando aparece un residuo, sino antes: cuando alguien tiene un objeto que ya no necesita, pero que todavía sirve”

Una segunda vida para objetos que aún son útiles

Ganar dos reconocimientos en Creatividad Empresarial llegó en un momento importante para Recidar. Estábamos impulsando un modelo todavía poco conocido en el Perú y necesitábamos demostrar que detrás de nuestra propuesta había una empresa seria, capaz de generar impacto y confianza.

El reconocimiento nos dio visibilidad y ayudó a validar nuestro modelo frente a empresas, aliados y personas. Con el tiempo, esa confianza nos permitió construir una red de organizaciones para gestionar responsablemente objetos todavía útiles.

Nuestra principal evolución ha sido conceptual. Nuestro negocio no empieza cuando aparece un residuo, sino antes: cuando alguien tiene un objeto que ya no necesita, pero que todavía sirve. Los recuperamos, clasificamos, reparamos cuando es necesario, valorizamos y volvemos a ponerlos en uso.

Nuestro estudio con 142 clientes de Casa Causa muestra que el 75% manifiesta ahorrar cuando compra con nosotros. Aproximadamente uno de cada cuatro señala que no habría realizado esa compra si nuestra propuesta no existiera. La reutilización también puede convertirse en acceso.

No hemos vuelto a participar. Hemos preferido esperar a tener una innovación suficientemente madura, con resultados que podamos demostrar. Una de las iniciativas es la evolución de Casa Causa, nuestras tiendas de oportunidad. Queremos demostrar que una persona puede comprar un objeto usado en un espacio formal, seguro y digno.

Estamos fortaleciendo Casa Causa, especialmente en Villa El Salvador y Chorrillos, aumentando la variedad y disponibilidad de objetos útiles. También fortalecemos nuestra capacidad de reparación y acondicionamiento.

Nuestra visión al 2030 es convertirnos en la cadena de tiendas de oportunidad más confiable del Perú. Para nosotros, innovar también es conseguir que una solución funcione económicamente y pueda crecer.

Germán Alfredo Boza Pró, presidente ejecutivo del Banco de la Nación

“Nos hemos propuesto con mucha firmeza redoblar los esfuerzos para ofrecer servicios ágiles y accesibles, protegiendo la información, las operaciones y la confianza de nuestros clientes y usuarios”.

Ganar el Gran Premio de Creatividad Empresarial 2025 por la implementación de Agentes BN en zonas remotas reafirma nuestro compromiso con la inclusión financiera. Los reconocimientos fortalecen la reputación del Banco de la Nación y validan su capacidad innovadora. Nos impulsan a seguir acercando los servicios bancarios a más peruanos, especialmente en lugares donde el acceso a estos servicios es limitado.

Hemos sido ganadores y finalistas en distintas ediciones, con iniciativas como Págalo.pe, que permite a la ciudadanía pagar tasas y servicios del Estado sin tener que ir a una agencia bancaria, y Quina, nuestra asesora virtual por WhatsApp, que brinda orientación las 24 horas, los siete días de la semana, en quechua y español. En 2026 somos finalistas con la Apertura Automatizada de Cuentas de Alimentos.

Venimos impulsando la transformación digital de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo. Modernizamos nuestros canales y fortalecemos soluciones como Quina y los Agentes BN, que son comercios e incluso municipios afiliados al Banco de la Nación para acercar operaciones bancarias. Así ampliamos nuestra red de atención, logrando servicios más accesibles, eficientes y cercanos a todos los peruanos.

La innovación es indispensable, pero debe avanzar junto con la seguridad, sobre todo la seguridad digital e informática. En el Banco de la Nación nos hemos propuesto con mucha firmeza redoblar los esfuerzos para ofrecer servicios ágiles y accesibles, protegiendo la información, las operaciones y la confianza de nuestros clientes y usuarios.