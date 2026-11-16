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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La visibilidad, la confianza y la legitimidad son algunos de los efectos que los ganadores atribuyen a Creatividad Empresarial. Con motivo de los 30 años del premio, representantes de CARE Perú, La Calera, María Almenara y Recidar comparten con Día1 cómo continuaron desarrollando sus proyectos y qué lugar ocupa la innovación en sus organizaciones. Estos son sus testimonios.

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