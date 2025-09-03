Escucha la noticia
Crecen los inversionistas jóvenes por fintechs y plataformas digitales: en qué invierten y qué alternativas ofrece la industria financiera
La presencia de los jóvenes en el mundo de las inversiones ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, gracias a la aparición de herramientas digitales y productos accesibles dentro del mercado financiero global. Plataformas móviles y aplicaciones que permiten iniciar inversiones con montos bajos han democratizado el acceso, colocando a los jóvenes como un nuevo e interesante segmento para la industria financiera.