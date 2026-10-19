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Resumen

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María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza cómo crecer no es despegar | Foto: Perú Retail
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza cómo crecer no es despegar | Foto: Perú Retail
Por María Rosa Villalobos

El Perú no debería confundir una economía que sigue avanzando con una que ha resuelto sus obstáculos para despegar. La semana pasada, el INEI informó que el PBI creció 3,23% en agosto, impulsado por la construcción y el comercio, mientras que la minería y la pesca retrocedieron. El resultado confirma que avanzamos, pero también recuerda que ese avance no es uniforme ni está asegurado.

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