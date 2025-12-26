La división de repuestos de Bosch en el Perú apunta a casi triplicar sus talleres al 2030 y diversificará su portafolio, ¿a qué apunta?

Escucha la noticia
Bosch Mobility Aftermarket Perú, división de repuestos de la compañía Bosch, espera cerrar con un crecimiento entre el rango de 20% y 30% en su facturación este año versus el 2024, indica Eduardo Justo, gerente de Negocios de la Bosch Mobility Aftermarket Perú.
El ejecutivo explica que este desempeño positivo se debe a la demanda en sus líneas de negocio de baterías y de diésel, así como en los productos relacionados a frenos y filtros.
Con este incremento, Bosch Mobility Aftermarket se posiciona como la segunda división principal de Bosch en Perú, concentrando alrededor del 25% de ingresos de la compañía en nuestro país.
Además, apunta que al cierre del 2025 se espera terminar con la incorporación de 11 talleres nuevos.
Para el 2026, año electoral y de cambio de gobierno, Justo señala que la empresa apunta a tener un “crecimiento agresivo” que supere el 10% y considera que ello se deberá a la demanda de su portafolio.
“Queremos traer y expandir el portafolio a Perú. El próximo año es uno de elección, se frenan un poco las inversiones, pero creo que vamos a seguir creciendo fuerte”, comenta.
Planes a detalle
Justo precisa que los talleres de la marca están, en su mayoría, ubicados en Lima, por lo que tienen como objetivo al 2030 expandirse geográficamente para tener una cobertura a nivel nacional.
Esto implica pasar de 39 talleres que tienen actualmente a 100 hacia el 2030.
Asimismo, sostiene que operan con cinco distribuidores, con los que tienen llegada a los clientes finales y con quienes se busca aumentar el desarrollo y ampliación del portafolio de oferta.
En ese sentido, el ejecutivo indica que la empresa va a diversificar su portafolio con innovaciones relacionadas a productos como pastillas de freno, líquido de freno, bujías, entre otros.
