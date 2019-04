Eduardo Montero: “Podemos llegar a los US$30.000 mlls. en activos administrados”

Hace dos semanas compartieron con Bloomberg que Colombia es el país en el que tienen mejores expectativas este año. Es su preferido. No necesariamente así.

—El anuncio sobre el acuerdo para adquirir Ultraserfinco es una señal de su creciente interés por ese mercado.

Hay interés, sí. Y el crecimiento inorgánico es parte de nuestra estrategia. Llegamos a un acuerdo con los accionistas mayoritarios de Ultraserfinco, para nosotros es una plataforma muy importante para seguir creciendo en el negocio de mercado de capitales, gestión de activos y, sobre todo, banca privada.

—¿Qué les suma Ultraserfinco?

Nos permite potenciar nuestra presencia en Medellín. Nosotros tenemos, a través de Credicorp Capital, una presencia importante en Bogotá, pero Ultraserfinco es una empresa que tiene una presencia muy importante en Medellín, lo que nos va a permitir desarrollar una propuesta de valor por allá también. Adicionalmente, tienen oficinas en Cartagena, Bucaramanga, Barranquilla y Cali. Ello va a potenciar nuestro negocio.

Por otro lado, Ultraserfinco tiene una casa de bolsa en los Estados Unidos y también una licencia de Investment Advisor, que hoy la utilizan para el mercado colombiano, pero nosotros pensamos que es una plataforma muy interesante para poder atender desde ahí a clientes en el Perú y Chile.

—Entonces, ¿veremos nuevas compras en Colombia?

No solo estamos mirando Colombia, sino Chile y quizás, también, el Perú. No estamos enfocándonos solamente en un país. Sí hay oportunidades muy interesantes, en particular, en Colombia, pero no somos ajenos a que esto pueda ocurrir también en Chile, por ejemplo.

—¿Se han propuesto un plazo para concretar más incorporaciones?

No tenemos un plazo definido. Depende de las oportunidades que se presenten. Lo que sí es que queremos ser muy cuidadosos, ya que los procesos de compra implican una integración que requiere mucho ojo.

—Después de su negocio en Colombia, ¿qué país crecerá más para Credicorp?

Te diría que los tres países vienen creciendo a buen ritmo. En particular, una de las apuestas más importantes que tenemos para el 2019 es un proyecto que busca desarrollar y crecer mucho en los negocios de gestión de patrimonios o banca privada en Chile y en Colombia.

—¿Qué hay del Perú?

Aquí tenemos un negocio de gestión de patrimonios y banca privada desde hace más de 30 años y tenemos una propuesta muy sólida. No solo tenemos la banca privada, tenemos asesoría de inversiones, soluciones crediticias, planificación financiera y patrimonial, y tenemos una oferta para clientes de altos patrimonios, mayores a US$10 millones, a través de una propuesta a la que le llamamos Family Office.

—Justamente, ¿cómo les fue con la repatriación de capitales fomentada por el Estado el año pasado?

Hemos tenido una historia bastante exitosa en el momento de la repatriación. Hemos captado o hemos tenido la confianza de más del 80% de los flujos de los clientes que regresaron al Perú.

—Y eso asciende a...

Un poco más de US$850 millones. En el Perú se repatriaron en ese año alrededor de US$1.100 millones, y entre el BCP y Credicorp Capital se repatrió un poco más de US$850 millones. Fue un monto importante. Yo te diría que fue el doble de la participación natural de mercado que tenemos nosotros en ese segmento.

—Sin embargo, la expectativa era repatriar alrededor de US$5.000 millones, como país. ¿Qué falló?

En la medida que tengamos, en el mercado peruano, más opciones, más vehículos, más productos que te permitan hacer desde el Perú ofertas de productos internacionales, eso va a ser muchísimo más atractivo para los clientes.

Una de las cosas que hicimos nosotros, por ejemplo, fue listar una serie de fondos internacionales y, a través de ellos, los clientes accedieron a tener exposiciones en fondos de acciones en Europa, en el Asia, en los Estados Unidos, desde un vehículo local, lo que les permitió tener la exposición internacional, pero con eficiencia tributaria. En el Perú eso se tributa al 5%. Afuera, al 30%.

—A la fecha, ¿cuánto suman los fondos que administra Credicorp Capital?

Hoy día, entre el Perú, Chile y Colombia, tenemos más o menos US$15.000 millones en activos administrados por cuenta de clientes, y nuestra expectativa es que, para el año 2024, podamos llegar a US$30.000 millones entre los tres países.

—¿Cómo lo conseguirán?

Estamos apostando no solo en ampliar la oferta de valor, el modelo, sino que estamos apostando por una inversión importante de tecnología y marca en aquellos países. Yo diría que uno de los retos más importantes que tenemos es el crecimiento en el negocio de gestión de patrimonios en Chile y en Colombia, y eso nos va a dar un plus importante de cara al futuro.

—¿Cuánto invierten?

Entre Chile y Colombia, casi US$30 millones en los próximos tres años. Queremos triplicar el tamaño del negocio en Chile.

—¿Homogenizarán su oferta en los 3 países?

Sí, estamos aspirando a que el modelo sea igual: la banca privada, asesoría de inversiones, soluciones crediticias, préstamos, tener planificación financiera y patrimonial, y tener una oferta para altos patrimonios, plataformas locales y una plataforma en los Estados Unidos. Queremos tener una oferta completa para nuestros clientes.

—¿Cuándo llegan a México?

La oportunidad está presente. La diferencia con los países que ya pertenecemos a Credicorp es que México es un país bastante más grande que los tres, entonces sí tenemos que ser muy estratégicos en cómo y a través de qué vehículo desembarcamos.

LOS LANZAMIENTOS DEL 2019



1. Credicorp Capital está trabajando mucho en fondos alternativos. Está cerca de lanzar un fondo de infraestructura con Sura.

2. Son gestores del fondo regional de Equity y esperan tener para el cierre un monto no menor a los US$100 millones.