Resumen

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Ben Schneider, PhD en Administración de Empresas, analiza la crisis, una ventana de 8 horas.
Ben Schneider, PhD en Administración de Empresas, analiza la crisis, una ventana de 8 horas.
Por Ben Schneider

En el entorno complejo en que se desenvuelven las empresas hoy en día, los retos a enfrentar, tanto generados externa como internamente, tienden a derivar cada vez con más frecuencia, en una crisis.

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