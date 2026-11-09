En el entorno complejo en que se desenvuelven las empresas hoy en día, los retos a enfrentar, tanto generados externa como internamente, tienden a derivar cada vez con más frecuencia, en una crisis.

Por ello, es fundamental que la organización refuerce su estructura de manejo de riesgos y la posicione al nivel de los principales componentes de su plan estratégico. El tener claridad sobre la tolerancia al riesgo, así como implementar protocolos a seguir y sistemas de identificación temprana serán claves. El realizar evaluaciones frecuentes basadas en probabilidades de impacto y daño, asegurarán una mejor respuesta.

Para poder realizar un análisis eficiente, será importante considerar la tipología de riesgos: estratégicos, financieros, operacionales, legales y regulatorios, ciberseguridad, reputacionales, fraude, cadena de suministros, seguridad y salud, así como riesgos al modelo de negocios, permitirán diseñar indicadores de alerta y protocolos de respuesta.

Laurence Barton, en su libro “Crisis Leadership Now”, analiza el porqué algunos líderes brillan al enfrentar una crisis severa, mientras otros sucumben. Sostiene que aquellos que cuenten con planes de acción específicos serán los que podrán reaccionar a tiempo, manejar rumores, responder a las víctimas, abordar la situación con sinceridad y empatía a la vez de mantener las operaciones de la firma, mientras se mitiga el impacto creado por la crisis. La problemática está en la dificultad de poder pronosticar una crisis y cómo ésta impactará a la organización. No son pocos los casos en los que organizaciones se han visto sorprendidas por una crisis, y no han podido responder a lo largo de semanas y hasta en meses.

Aquellas organizaciones con la debida resiliencia y preparación logran dominar la regla de la “ventana de 8 horas”.

Ésta se ha convertido en un estándar para esclarecer el problema y delinear las acciones que tomará la empresa. En esas 8 horas, se deberá determinar qué pasó, quien fue impactado y cómo pensamos responder.

Una comunicación oportuna y solvente dentro del plazo indicado, marcará la diferencia entre aquellas firmas solventes ante las crisis y aquellas que pagarán un precio muy alto por su falta de preparación y diligencia.