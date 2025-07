¿Cuáles son los retos más urgentes del país y cómo el sector privado puede ayudar a enfrentarlos? Los CEO opinan

Antes que empresarios, ciudadanos. Los líderes de grandes compañías reflexionan sobre los desafíos urgentes del país y el papel del empresariado para enfrentarlos. Destacan problemas como inseguridad, falta de confianza, la corrupción, brechas, entre otras, son algunos de los más críticos.

Adriana Giudice, CEO de Austral Group

“La creciente inseguridad que estamos enfrentando como país es el reto más urgente”



¿Cuáles considera que son los retos urgentes del país y cómo enfrentarlos?

El reto más urgente es, sin duda, la creciente inseguridad que estamos enfrentando como país, donde los más expuestos son los pequeños negocios y los peruanos más indefensos. Este clima también afecta a la economía del país, desincentivando la inversión y redireccionando inversiones en innovación o crecimiento a gasto en seguridad privada, desperdiciando oportunidades de generación del empleo formal que tanto requiere nuestro país. Una mayor coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y la administración de justicia debería reducir la impunidad con la que actúan las bandas delincuenciales. Otro reto urgente es la reducción de las brechas sociales, priorizando los proyectos que resuelvan las necesidades básicas de los peruanos. Es urgente que se revise el sistema de asignación de recursos, de manera que se premie la eficiencia y se castigue la mala gestión.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

¿Cómo puede aportar el empresariado a hacer frente a estos retos?

Antes que ejecutivos o empresarios, somos ciudadanos. Primero que nada, debemos ejercer nuestra ciudadanía, pronunciándonos cuando se presenten temas que comprometen el futuro de nuestro país, pidiendo cuentas a las autoridades cuando se aparten de su mandato, pero sin caer en la trampa de la polarización.

¿Qué desea para el Perú en estas Fiestas Patrias?

Deseo que en estas Fiestas Patrias recordemos los motivos que nos llenan de orgullo como peruanos. Que estas razones sean un impulso para no desalentarnos y trabajar más unidos con el fin de lograr un desarrollo sostenible que genere bienestar para la mayoría de los peruanos.

Cristiano Sampaio, CEO de Gloria

“El sector privado puede aportar creando empleo y fortaleciendo cadenas de valor inclusivas”



¿Cuáles considera que son los retos urgentes del país y cómo enfrentarlos?

Uno de los retos más urgentes es garantizar una mejor nutrición, especialmente en zonas vulnerables, donde la anemia y la desnutrición aún afectan el desarrollo. Otro desafío clave es fortalecer la cadena productiva nacional, impulsando el desarrollo de la cadena ganadera lechera, estratégica para nuestra industria y la seguridad alimentaria del país. Para enfrentarlos, es fundamental articular esfuerzos entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil, para asegurar el acceso a alimentos de calidad, promover la educación nutricional y abrir más oportunidades a productores y emprendedores peruanos.

¿Cómo puede aportar el empresariado a hacer frente a estos retos?

El contexto económico es exigente, pero el empresariado tiene la responsabilidad de mantenerse comprometido con el desarrollo del país. El sector privado puede aportar generando empleo formal, fortaleciendo cadenas de valor inclusivas y desarrollando proyectos sostenibles que tengan un impacto positivo en las familias y en el entorno. Además, es fundamental fortalecer los programas de responsabilidad social empresarial, no solo como una herramienta de apoyo comunitario, sino como un motor de transformación.

¿Qué desea para el Perú en estas Fiestas Patrias?

Deseo que avancemos juntos hacia un Perú con buenos niveles de nutrición para que todas las familias tengan mejor calidad de vida. Confío en que podemos superar la incertidumbre con trabajo conjunto, generando confianza para atraer inversiones, crecer de forma sostenida y garantizar bienestar a nuestras familias. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo parte activa en esta transformación.

lima 30 del 2024 summit 2024 evento por el aniversario numero 20 de dia 1 del diario el comercio EN LA FOTO CRISTIANO SAMPAIO / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

Rossana Ramos-Velita, Presidenta del directorio de Los Andes

“El empresariado en el país tiene un rol fundamental como motor económico y actor social”



¿Cuáles considera que son los retos urgentes del país y cómo enfrentarlos?

El Perú enfrenta hoy un reto principal: reconstruir la confianza, entre los ciudadanos e instituciones, confianza en la inversión, en las empresas, en las autoridades, entre otros. Esto, sumada a una persistente e innegable desigualdad, nos exige trabajar con urgencia por un desarrollo realmente inclusivo y descentralizado. En Los Andes, creemos que enfrentar estos desafíos pasa por mirar a cada rincón del Perú y a los miles de peruanos que emprenden. Si logramos que más peruanos accedan a crédito responsable, a ahorro seguro y a educación financiera, estaremos construyendo una base más sólida para el desarrollo del país.

¿Cómo puede aportar el empresariado a hacer frente a estos retos?

2El empresariado tiene un rol fundamental en el país como motor económico y, al mismo tiempo, como actor social. Desde esta perspectiva, la actual situación-país requiere, hoy más que nunca, de empresas comprometidas con el largo plazo, que entiendan que la rentabilidad y el impacto social son factores complementarios. En cualquier circunstancia, no podemos esperar a que el contexto mejore para actuar.

¿Qué desea para el Perú en estas Fiestas Patrias?

Deseo un Perú donde cada persona tenga la posibilidad de crecer económica y socialmente, y tener una adecuada calidad de vida. Quiero un país que mire al futuro con esperanza y tome acciones concretas para ello. Este deseo está ligado con mi compromiso de continuar trabajando por un sistema financiero más humano y cercano a cada uno de los peruanos. Este 28 de julio debe ser un punto de inflexión para tender más puentes, escuchar más y actuar con propósito.

Victor Gobitz, Presidente de Quilla Resources

“Desterrar la corrupción en la gestión de fondos públicos es uno de los retos principales”



¿Cuáles considera que son los retos urgentes del país y cómo enfrentarlos?

Considero que esto son los principales desafíos del país. A) Contar con una educación pública de calidad, la principal llave para derrotar la pobreza y asegurar un crecimiento sostenible, donde la prioridad sea la búsqueda constante de la excelencia, basada en la meritocracia y que siempre sea parte de la agenda y el debate público. B) Eliminar las economías y empleos informales, para incorporar al mercado formal a más del 70% de nuestra fuerza laboral actual, simplificando y agilizando los procesos administrativos. C) Desterrar la corrupción en la gestión de fondos públicos, obligando a así a tener mayor transparencia en la asignación y uso de fondos; y a una austeridad extrema en las instituciones públicas.

¿Cómo puede aportar el empresariado a hacer frente a estos retos?

Debemos predicar con el ejemplo y en el ámbito de nuestro actuar, hacerlo con compromiso, humildad y empatía. Desterrando cualquier vicio de corrupción en nuestras relaciones con entidades públicas, no promoviendo negocios o relaciones comerciales con economías informales y sumando esfuerzos con la educación de calidad, a través de inversiones en capacitación.

¿Qué desea para el Perú en estas Fiestas Patrias?

Desearía que en nuestra clase política, que dirige las políticas públicas de nuestro país, hubiera menos antagonismo, menos populismo; y que se enfoquen y concuerden en lo esencial y transcendente: educación de calidad, no economías informales y no corrupción. En conclusión, en soluciones que no busquen réditos mañana, sino en una década y en adelante.

Victor Gobitz Colchado, presidente de Quilla Resources.

Alex Zimmermann, Country Manager del Grupo Falabella Perú y CEO de Saga Falabella

“El desafío más urgente que tiene el Perú es superar la falta de confianza”



¿Cuáles considera que son los retos urgentes del país y cómo enfrentarlos?

El desafío más urgente que tiene el Perú es superar la falta de confianza. Esto se refleja en el escepticismo de la ciudadanía ante las instituciones, en la informalidad y en la incertidumbre para la inversión. Para enfrentar este desafío, necesitamos reconstruir la institucionalidad y fortalecer el estado de derecho, combatir la corrupción, priorizar la seguridad ciudadana y destrabar proyectos de inversión clave que generen empleo y desarrollo.

¿Cómo puede aportar el empresariado a hacer frente a estos retos?

En un año desafiante, el empresariado tiene un rol fundamental. Nuestro principal aporte es mantener y generar empleo digno y formal, una responsabilidad social que contribuye a reducir la pobreza. Además, debemos seguir invirtiendo en innovación y tecnología, fortalecer las cadenas de valor con mypes y ser un actor proactivo en el diálogo público-privado para impulsar el desarrollo sostenible.

¿Qué desea para el Perú en estas Fiestas Patrias?

Mi deseo más profundo para el Perú es que recuperemos la esperanza y la capacidad de soñar en grande. Anhelo un país donde la meritocracia sea la norma y las oportunidades sean para todos. Deseo un Perú más unido y menos polarizado, donde trabajemos juntos por objetivos comunes, construyendo un futuro con estabilidad, seguridad y prosperidad para nuestras nuevas generaciones.

lima 7 de abril del 2025 Alex Zimmermann, gerente general de Falabella Perú / HUGO PEREZ

Juan Carlos Burga, CEO de Cemento Yura

“El Perú necesita acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura que conecten regiones, mejoren la logística y eleven la calidad de vida”



¿Cuáles considera que son los retos urgentes del país y cómo enfrentarlos?

Uno de los principales desafíos es impulsar el cierre de las brechas en infraestructura. El Perú necesita acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura que conecten regiones, mejoren la logística y eleven la calidad de vida de millones de peruanos. Esto no solo implica construir más, sino construir mejor: con planificación, transparencia y sostenibilidad. Desde el sector privado, podemos contribuir con innovación, eficiencia y alianzas público-privadas que generen valor compartido.

Participar en la construcción de hospitales, escuelas, viviendas sociales, canales de riego y carreteras que conectan comunidades es una manera tangible de contribuir al progreso del país sin comprometer los recursos del planeta.

¿Cómo puede aportar el empresariado para enfrentarlos a pesar de ser un año retador?

Este es un año clave para el país, en el que se abren oportunidades para reflexionar sobre nuestro rumbo y reforzar la colaboración entre todos los actores. El sector empresarial tiene un rol fundamental en este proceso: aportar desde la experiencia, promover buenas prácticas y generar espacios de diálogo constructivo. Es momento de involucrarnos activamente en iniciativas que impulsen el desarrollo sostenible, contribuyendo con inversión, empleo formal y proyectos que mejoren la calidad de vida en nuestras comunidades. La clave está en seguir apostando por tecnologías sostenibles, eficiencia energética y procesos productivos responsables, que impacten positivamente en las comunidades y en el entorno.

El compromiso con el país se expresa en acciones concretas, incluso cuando se nos presenta la oportunidad de construir juntos. En esa línea, la industria continúa avanzando con iniciativas como el uso de energías limpias para el autoconsumo y el desarrollo de cementos ecoamigables que reducen la huella de carbono sin comprometer la calidad.

¿Cuáles son sus deseos patrios para el país?

Deseo que el Perú siga avanzando con optimismo, construyendo consensos que nos permitan mirar al futuro con unidad y determinación. Que sigamos fortaleciendo la confianza entre ciudadanos, empresas y Estado, y que juntos impulsemos un país con más oportunidades, equidad y desarrollo para todos. Nosotros renovamos nuestro compromiso con el Perú y con cada peruano que trabaja día a día por un mejor mañana.