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Resumen

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Ximena Vega Amat y León, CEO Claridad Coaching Estratégico, analiza cuando las marcas deben callar. | Foto: El Comercio.
Ximena Vega Amat y León, CEO Claridad Coaching Estratégico, analiza cuando las marcas deben callar. | Foto: El Comercio.
Por Ximena Vega Amat y León

Los ‘marketeros’ manejamos marcas, no oráculos.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.