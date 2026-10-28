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El 50% de las pymes dice tener un plan de ciberseguridad, pero también una de cada cuatro pymes no tiene un plan de ciberseguridad concreto
El 50% de las pymes dice tener un plan de ciberseguridad, pero también una de cada cuatro pymes no tiene un plan de ciberseguridad concreto
Por Maritza Saenz

En la era de la transformación digital, no avanzar de la mano de la tecnología puede frenar el crecimiento de una empresa. Sin embargo, esta transformación también incrementa la exposición de los datos y el riesgo de sufrir ataques cibernéticos, lo que limita la adopción de herramientas como los pagos digitales. Así lo revela el Estudio de Ciberseguridad de las Pymes, elaborado por Mastercard a partir de una encuesta a 200 propietarios o responsables de pequeñas y medianas empresas (pymes) durante el segundo trimestre del año en el Perú.

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