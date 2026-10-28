En la era de la transformación digital, no avanzar de la mano de la tecnología puede frenar el crecimiento de una empresa. Sin embargo, esta transformación también incrementa la exposición de los datos y el riesgo de sufrir ataques cibernéticos, lo que limita la adopción de herramientas como los pagos digitales. Así lo revela el Estudio de Ciberseguridad de las Pymes, elaborado por Mastercard a partir de una encuesta a 200 propietarios o responsables de pequeñas y medianas empresas (pymes) durante el segundo trimestre del año en el Perú.

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Según el estudio, el 44% de las pymes señala que las preocupaciones por la ciberseguridad han ralentizado la adopción de herramientas digitales y medios de pago digitales, e incluso han llevado a algunas a desistir de implementarlos. Esto ocurre pese a que al menos nueve de cada diez negocios de este tipo ya utilizan pagos digitales. Además, el 61% de las pymes realiza a través de estos medios la mitad de sus ventas.

Estas preocupaciones tienen fundamento: el 26% de las pymes reporta haber sufrido un incidente cibernético. Entre los más comunes figuran el fraude en los pagos (43%), el ‘phishing‘ (37%) y el acceso no autorizado (27%), situaciones que evidencian vulnerabilidades tanto financieras como operativas.

“Una de cada cuatro pymes sufrió algún tipo de ataque o incidente cibernético. La mayoría fueron fraudes en los pagos: les compran los productos, los entregan y, al final, resulta que se trata de un fraude. Otro tipo de incidente es el ‘phishing’, cuando reciben correos electrónicos que les solicitan datos y la empresa termina proporcionando toda la información del negocio. Todo esto afecta su rentabilidad”, refirió Nahuel Bello, VP Security Solutions at Mastercard South LAC.

La ciberseguridad como oportunidad de crecimiento

Frente a este escenario, Bello destaca las oportunidades que ofrece el fortalecimiento de la ciberseguridad. De hecho, el mismo estudio revela que las pymes consideran esta herramienta un factor clave para impulsar su crecimiento.

Así, el 40% asegura que priorizaría la expansión hacia nuevos mercados en línea o internacionales si contara con una mayor seguridad digital. Asimismo, el 39% reforzaría su marketing digital y el 37% utilizaría datos e Inteligencia Artificial (IA) para mejorar su rendimiento.

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“Aunque el 90% de las pymes están familiarizadas con la ciberseguridad, solo el 23% está muy seguro de poder proteger su negocio. El 50% dice tener un plan de ciberseguridad, pero también una de cada cuatro pymes no tiene un plan de ciberseguridad concreto; por eso es muy importante la capacitación y tener alguna medida de seguridad para mitigar estos problemas”, precisó.

Las expectativas de crecimiento también reflejan la importancia de reforzar la ciberseguridad. Según el estudio, el 90% de las pymes considera que una mayor protección en este ámbito permitiría un crecimiento adicional superior al 10%. De ese total, el 25% estima que podría superar el 50%; el 34% proyecta un crecimiento de entre 26% y 50%, y el 31%, de entre 11% y 25%. En tanto, el 8% prevé un incremento de hasta el 10%.