La región acumula una década de bajo crecimiento, sin avances sostenidos en competitividad. Las autoridades que asumirán en 2027 deben aprovechar los recursos con los que cuenta Cusco para beneficio de sus ciudadanos. Para ello, se requiere dinamizar la minería, el gas, el agro y el turismo, cerrar brechas en servicios básicos y culminar las obras paralizadas. Esto último significa asegurar que los ingresos fiscales se traduzcan en mejores servicios. Que la 64° edición de CADE Ejecutivos que inicia esta semana en el Cusco sea un espacio propicio para trazar el desarrollo de la región.

Una década con poco avance

Entre 2004 y 2015, el dinamismo de la economía cusqueña permitió reducir la pobreza. En ese periodo, Cusco creció 9,7% anual, por encima del avance nacional (5,8%), impulsado principalmente por el inicio de Camisea y la ejecución de obras en la mina Antapaccay. Avanzó también el turismo, y Machu Picchu multiplicó 2,7 veces sus visitantes, que superaron los 1,2 millones al año. Así, la pobreza bajó de 63,9% a 17,6%, según el INEI. Cusco pasó de tener un nivel de pobreza mayor que el promedio nacional a ubicarse por debajo desde 2012.

(Foto: morguefile.com)

Sin embargo, desde entonces la región no tuvo proyectos de similar magnitud que generen el dinamismo económico necesario para que la pobreza continúe reduciéndose, mediante más empleo formal y mejores ingresos. Así, entre 2016 y 2025, el crecimiento promedio fue de apenas 0,5% anual y la caída de la pobreza se detuvo. En 2025, afectó a 18,8% de los cusqueños, por encima de su mínimo de 2015 (17,6%).

Tras la pandemia, la recuperación fue irregular. Cusco creció en siete de los ocho trimestres de 2022 y 2023, pero cayó en cinco de los diez siguientes, sobre todo por la menor producción minera y, en menor medida, por construcción y agro. Al primer semestre de 2026, aún no se recupera: la actividad retrocedió 0,2%, mientras el sur en conjunto creció 1,6% y no ha dejado de crecer desde 2022.

El menor dinamismo resta oportunidades, sobre todo a los jóvenes. Entre 2019 y 2025, la proporción de cusqueños de 15 a 29 años que no estudian ni trabajan subió de 14,9% a 19,2%, la tercera más alta del país y la mayor del sur. En total, son 14 mil jóvenes más en esa categoría en Cusco, el 15,8% del aumento a nivel nacional (+91 mil).

El estancamiento también se refleja en el Índice de Competitividad Regional (Incore) donde Cusco se mantiene en el puesto 7 de 25 regiones desde 2023, luego de altibajos desde su mejor posición (sexto en 2016 y 2020).

Sectores con potencial

Generar empleo formal y volver a reducir la pobreza requiere impulsar cuatro sectores con alto potencial en la región: minería, gas, agro y turismo.

Planta de camisea, La construcción del ducto de 730 kilómetros desde la planta de Malvinas, en el distrito de Echarate, en la región Cusco, / Franchesca Chacón

La minería explica tanto el periodo de mayor crecimiento como el de estancamiento. El inicio de operaciones de las minas de Antapaccay en 2012 y de Constancia en 2015 permitió más que duplicar la producción de cobre, de 151 mil toneladas en 2013 a casi 350 mil en 2016. Desde entonces no entró en operación otra mina de gran magnitud y, en los últimos doce meses a agosto, la producción es 41% menor que su máximo de 2016.

Sin embargo, en el último año la región muestra señales de un nuevo impulso: la inversión minera sumó US$ 479 millones, su mayor nivel desde 2015, por trabajos de mantenimiento operativo en la unidad minera Antapaccay y avances preliminares del proyecto de cobre Integración Coroccohuayco (US$1.800 millones, según Minem) cuya construcción empezaría en 2027 y que operaría comercialmente en 2029.

En lo que se refiere al gas, es positiva la firma de convenios para analizar condiciones para futuras inversiones de exploración y explotación de hidrocarburos en La Convención. Del mismo modo, el acuerdo para una tarifa promocional para la industria petroquímica. Entre 2016 y 2025, el canon y las regalías gasíferas de Cusco sumaron cerca de S/24 mil millones, ajustando por inflación. El dinamismo que el gas puede darle al Cusco va más allá del impacto económico sobre otras actividades, sino que permite asegurar los recursos para financiar servicios públicos.

El agro, que ocupa al 38% de los trabajadores, enfrenta el riesgo de sequías por el fenómeno de El Niño. (Foto: Difusión)

Por su parte, el agro, que ocupa al 38% de los trabajadores, enfrenta el riesgo de sequías por el fenómeno de El Niño. Según el Cenepred, los distritos con riesgo alto o muy alto reúnen 264 mil hectáreas agrícolas, y el 68% de ellas depende de las lluvias. El café y el cacao, principales productos de agroexportación, ya tuvieron resultados irregulares en 2024 y 2025 por el clima. Además, el agro cayó 8,3% en los primeros ocho meses de 2026 por menores cosechas de papa, trigo y alfalfa, afectadas por la falta de lluvias. En ese contexto, corresponde trabajar en reducir su vulnerabilidad al clima y en impulsar su exportación, que multiplicó casi por cuatro sus envíos en la última década.

Por último, el turismo debe volver a impulsar el empleo. Cusco ya recibe más visitantes que antes de la pandemia, pero Machu Picchu, no. Según Mincetur, la región registró 2,2 millones de arribos a hospedajes entre enero y julio de 2026, 12,9% más que en el mismo periodo de 2019. Asimismo, la venta del Boleto Turístico, que da acceso a los principales atractivos en el centro de la ciudad, supera en 15,3% la de 2019. En cambio, las visitas a Machu Picchu aún están 7,6% por debajo de las de 2019. La caída de visitas fuera del centro de la ciudad también se ve en Pisac (-29,1%), Pikillaqta (-25,8%) y Ollantaytambo (-10,6%).

Los problemas de gestión explican en parte esa caída. La Contraloría identificó que fallas en la plataforma que vende las entradas a Machu Picchu permitieron hacer más de 200 mil reservas sin pago entre agosto de 2024 y diciembre de 2025. Por ello, la web mostró el sitio agotado durante casi seis meses. La no recuperación del turismo se refleja en el empleo del sector, que suma 78 mil personas en la región al 2025, 21 mil menos que en 2019. En Puno y Arequipa, en cambio, creció más de 70% en ese mismo periodo.

Brechas pendientes

Urge una mejor gestión pública subnacional que permita avanzar en el cierre de brechas en servicios básicos como educación y salud. Por un lado, el 21% de los estudiantes asiste a colegios que necesitan ser sustituidos. Por otro, el 85% de los establecimientos del primer nivel de atención tiene capacidad instalada inadecuada al 2025, según el Minsa. Además, a septiembre de 2026, el 22.8% de los medicamentos esenciales estaba desabastecido, la mayor proporción en el sur.

Estas brechas tienen consecuencias. La anemia afecta a 42.8% de los niños de 6 a 35 meses, mayor al valor de 2015 (41.1%) y la convierte en la sexta región con mayor incidencia del país. En el sur, solo Puno y Ayacucho están en peor situación.

El rol de las autoridades

Cerrar estas brechas requiere una gestión pública comprometida. A octubre de 2026, el 59,5% de los proyectos de inversión de los gobiernos subnacionales de Cusco están paralizados o abandonados, según el IPE. Son 3.825 obras en esta condición, en las cuales ya se desembolsaron S/ 1.400 millones.

Proyectos de inversión en Cusco.

Las autoridades que asuman en 2027 deben culminar los proyectos ya iniciados, con prioridad en salud, educación y prevención ante los efectos de El Niño. Al Ejecutivo le corresponde ordenar la gestión de Machu Picchu, destrabar las obras en el nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero y definir juntos el plan de obras complementarias para impulsar la conectividad.

Además, dado que el 22% de los hogares del Cusco cocina solo con leña, carbón o bosta, y en 15 distritos lo hacen más del 50% de sus hogares, también es necesario avanzar en un mejor aprovechamiento del potencial energético con el mejor costo fiscal. En ese sentido, la masificación del gas natural mediante su transporte virtual resulta una opción más económica que los gasoductos, que llegarán a la región cuando una mayor demanda los viabilice.

Finalmente, el sector privado, reunido estos días en Cusco, puede aportar también mediante Obras por Impuestos, mecanismo en el que la región tiene S/ 10 mil millones disponibles. Cusco ya demostró que puede crecer y reducir la pobreza. Le toca recuperar las condiciones para hacerlo nuevamente.