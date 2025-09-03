“Un presupuesto público no está hecho para tomar el escenario más optimista”

-El presupuesto público presentado el viernes muestra un crecimiento en monto de hasta 2,2% frente al Presupuesto Institucional de Apertura de 2025. Según el MEF, se trata del presupuesto más conservador en los últimos 17 años. ¿Esto realmente es así?

Cuando el MEF dice que el presupuesto 2026 es más conservador, se refieren a una dinámica de crecimiento más baja que la anterior; eso es manipular. Acá hay un elemento que están manipulando y distorsionando, tanto en el análisis como en el mensaje que se da a los mercados. En primer lugar, porque crece menos, pero están planteando que ese crecimiento se dará bajo condiciones económicas sobredimensionadas. Lo están planteando a través de un crecimiento económico por encima del nivel potencial y teniendo en cuenta el ciclo económico. Siempre hay el riesgo de que este termine en algún momento, no sabemos si en 2026 o más adelante.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Por otro lado, están los deseos que se plantean en el presupuesto, muy distanciados de la práctica. Si uno hace una revisión histórica, sobre todo durante el gobierno de Dina Boluarte -de sus planteamientos presupuestarios, los temas aprobados y lo que finalmente se ha terminado produciendo en el año-, siempre se ve que estos se han desviado entre uno y dos puntos el PBI.

Con una dinámica en la cual el Congreso siempre promueve leyes que incrementan gastos con compromisos incorporados en la planilla, proyectos que observamos ahora para subir el sueldo a los maestros o al sector salud, ¿por qué vamos a creer que así va a ser un presupuesto de crecimiento de 2,2%? Es poco creíble, por no decir que casi linda con la mentira, no va a suceder. Además, solamente tienen responsabilidad en la primera mitad del año. Al final suena un poco fresco plantear el incremento y dejar el reajuste fiscal al próximo gobierno. En esas dimensiones, el argumento de conservadurismo no encaja.

-Un tema en el presupuesto público es que el gasto de personal y obligaciones sociales superan los S/93.000 millones. ¿Cómo se termina traduciendo esto en la productividad?

Es el principal problema. En el presupuesto, sobre todo con el gobierno de Pedro Castillo y Dina Boluarte, se ha consolidado un porcentaje importante de ese tipo de gastos difíciles de reducir.

Hasta que no se haga un recorte claro o se plantee una transparencia en cuanto a las contrataciones, la dinámica actual está destinada a seguir presupuestándose de forma rígida; eso te quita grados de libertad para la inversión pública.

Si cada vez vas a destinar más a pagar sueldos, eso te limita el espacio para acciones como esquemas de asociaciones público privadas, donde quieres involucrar al sector privado.

-El presupuesto para el 2026 prioriza sectores como Salud, Educación y Seguridad. Pero también observamos que se destinan más de S/1.250 millones para la labor legislativa. Considerando que el 2026 se retorna a la bicameralidad, ¿esta cifra es suficiente o pudo ser menor?

El presupuesto del Congreso proporcionalmente es una cuestión mínima, porque hablamos de una actividad administrativa concentrado en cientos de congresistas. En términos de prioridad, se manifiesta de forma clara una heterogeneidad perversa, porque los sectores que requieren más recursos lo pierden marginalmente en función a que se colocan recursos en un ámbito [como el Congreso] que no reditúa adecuadamente a la economía.

El ratio de asesores por congresista -me parece- actualmente estaba por encima de las 10 personas, lo cual es un exceso bajo todo punto de vista.

-Por otro lado, ¿este año se podrá alcanzar la meta de déficit fiscal de 2,2%?

El 2025 ya está avanzando. Igual sigue siendo un poco optimista intentar cerrar en 2,2%, teniendo en cuenta que la proyección de ingresos y gastos, sobre todo esta última, no está suficientemente calibrada. Hoy está en 2,6% el déficit. La corrección de este año se lo debemos en gran medida no a la gestión del gobierno, sino a los términos de intercambio, aunque hay un tema con las devoluciones que ver con mucho cuidado.

-El otro año es electoral. Si alcanzar el 2,2% es retador para este 2025, ¿será posible llegar a 1,8% el 2026?

El 1,8% hacia el próximo año también es difícil, porque basta ver cómo quieren reducir el gasto público. La variación [de gasto] apenas crece un poco. La suma y resta del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) puede estar bien, pero en la práctica, ¿cuánto realmente te va a exigir la propia dinámica política en cuanto a gasto? Por otro lado, ¿cuánto van a ser los ingresos que vas a lograr percibir? Imagínate si los términos de intercambio se empiezan a corregir el próximo año y si el crecimiento económico no se mantiene en este mismo nivel. Los riesgos son altos para seguir pensando que vamos a seguir creciendo en torno al 3%. Si crecemos por debajo, es difícil cumplir el 1,8%.

Un presupuesto público no está hecho para tomar el escenario más optimista, jamás. Los presupuestos siempre se hacen en base al [escenario] conservador, dando espacio de que pueda suceder lo peor y tengamos recursos para reaccionar. Conservador es apuntar a tu crecimiento potencial económico, que está en 2,5% - 2,7%.

-El Consejo Fiscal también alertó sobre las estimaciones optimistas, como es el caso de las materias primas, y consideró que se debe evitar la proliferación de medidas que eleven el gasto público y beneficios tributarios.

Hacer proyecciones para cualquier unidad económica basadas en escenarios de consenso es una mala práctica. Cuando el nivel de materias primas baje y también tus ingresos tributarios, no vas a estar en el nivel de poder ajustar a la baja esos gastos corrientes de planillas. Entonces, te vas a quedar con gastos arriba y los ingresos bajando.

Ministerio de Economía y Finanzas. (Fuente: Andina)

-Según el MEF, el MMM 2026-2029 fue elaborado con criterios técnicos y conservadores, incluso supuestos más cautelosos que los del Fondo Monetario Internacional (FMI). ¿Qué se estaría tomando en cuenta desde el sector?

El problema es que ellos saben realmente lo que se viene. Dentro del MEF hay gente que sabe, pero lo que le están vendiendo al público es una realidad alterna, una fantasía, una película de ficción y lo más grave es que cuando eso toque con la realidad, ellos [este gobierno] no van a estar, estará otro gobierno. Ahí radica la irresponsabilidad.

-Razón por la cual percibe un optimismo del MEF en los últimos años, a diferencia de las proyecciones de analistas y del mercado.

Este presupuesto público se podría calificar, y no me alejo de la verdad, como un acto de magia y malabarismo. No es creíble.

-Según el MMM, el costo de la inseguridad es 1,7% del PBI. ¿Se podría aumentar el potencial de crecimiento si se trata este problema?

Gran parte del crecimiento de la inseguridad se ha dado durante el gobierno de Castillo y de Boluarte. No han sido efectivos ni claros en la manera de abordar integralmente la problemática de la minería informal e ilegal asociada a la criminalidad y que se produce a nivel urbano en diferentes ciudades del país.

Ahora está el tema de reabrir el penal El Frontón. Sin embargo, el plan de construcción de penales está completamente atrasado. No se sabe cuándo finalmente se van a dar, pensando en el penal de Ica, por ejemplo. Construir un penal tampoco es afrontar directamente el problema de inseguridad en todos sus aspectos.

Por otro lado, cuando vemos el presupuesto, el crecimiento relacionado a orden interno es muy bajo, creo que está alrededor de 1% o 2%, mientras otros sectores, sueldos, salarios y el presupuesto congresal, se incrementa en mayor proporción. ¿Dónde está la prioridad?

-¿Con un mejor foco en seguridad se podría elevar la previsión económica para el 2026?

Es irrealista pensar que de la noche a la mañana se puede generar una reducción del crimen de esa manera. Hay que dejarlo claro: no hay que tomar el mensaje de que va a ser posible reducir la criminalidad a cero. Es más, regresar a los niveles de criminalidad que existían antes, en términos del PBI, sería una reducción de 0,3 o 0,4 puntos. Los indicadores hay que tomarlos con la dimensión económica que tiene el crimen.

En el caso de la inversión privada, se estima un crecimiento de 4,5% para el 2025 y 4% para el 2026. ¿Esto será posible o se tuvieron que tomar en cuenta posibles retrasos en proyectos mineros y de infraestructura?

No queda claro en sus estimados, pero el MEF al parecer asume que las adjudicaciones planificadas o la planificación de las inversiones van a suceder de todas maneras. En la práctica, uno observa que hay retrasos o desvíos respecto a los números esperados.

Con cargo a saber cómo fueron incorporados en las proyecciones, hay que tener cuidado con decir que estos proyectos incluidos en el MMM, de acuerdo a calendario, se van a dar en el 2026, cuando en años anteriores al menos la mitad de esos proyectos ha tendido a rezagarse por alguna situación burocrática, revisión de contrato o decisión por parte del inversionista.

-¿Considera que el siguiente gobierno va a poder consolidar la trayectoria fiscal?

Va a depender del perfil que tenga su programa económico. Si es un gobierno que trae políticas para recuperar la productividad y mejorar el crecimiento potencial económico en base a reformas profundas en sectores clave -infraestructura, educación, desregulación, salud, mejoras institucionales, cambio en el mercado laboral, medidas de fondo- el potencial mejorará, así como el perfil de crecimiento y la base tributaria. Das señales a una mayor inversión, eso genera más empresas y más empleos que pagan tributos.

De manera natural, uno esperaría que esa consolidación se logre, pero si encontramos un escenario como el actual, con una pérdida lenta del crecimiento potencial, se mantiene esta inercia de aumentar gasto corriente y con un crecimiento económico cada vez menor, va a ser muy difícil que esa consolidación se logre.

-Las proyecciones del MEF apuntan que los ingresos del gobierno general a partir del 2026 representarían un 19,2% del PBI, pero ese nivel no aumenta posteriormente. ¿Genera preocupación?

Sin duda. Hoy el Perú debería tener indicadores mucho más elevados y altos. No solo tributarios, sino en términos de crecimiento económico con el actual nivel de términos de intercambio. El gran ministro de Economía ha sido el cobre y el oro, y también el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

-Menciona al BCR. Entonces, ¿El MEF ya ha perdido la credibilidad que tenía décadas atrás?

Así es, esta última [la credibilidad del MEF] ha partido.