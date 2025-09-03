Christian Silva
“Un presupuesto público no está hecho para tomar el escenario más optimista”
El presidente ejecutivo del Consejo Privado de Competitividad (CPC) y exministro de Economía y Fianzas, David Tuesta, conversó con El Comercio sobre el proyecto de presupuesto público para el 2026 y las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para este año. Al respecto, consideró que la postura del MEF, sobre contar con un presupuesto conservador, debe tomar en cuenta las condiciones económicas sobredimensionadas por el sector. Además, sostuvo que la contención de gasto público enfrenta la rigidez en el gasto de personal y la dinámica política.

