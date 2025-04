La industria de la belleza en el Perú cambiará este año. Un nuevo jugador está a punto de aterrizar en el país para conquistar un mercado donde hoy reina Aruma, de Lindcorp. Se trata de DBS Beauty Store, la cadena chilena especialista en belleza , que tiene 50 tiendas en nuestro país vecino y que hoy avanza con miras a abrir su primera tienda en el Perú en mayo.

La compañía basada en Chile fue fundada por Dominique Rosenberg, fundadora y vicepresidenta ejecutiva de la cadena, primero importando y distribuyendo productos de belleza. Posteriormente, decidió abrir su primera tienda especializada en belleza hace 14 años en un ‘mall’ de Santiago. En ese tiempo, cuenta a Día1, no había una propuesta especializada que brindara una experiencia sensorial, donde los consumidores pudieran probar u observar varias categorías. “Ahí vimos una oportunidad, incluimos también más marcas innovadoras, de nicho, reconocidas, y también tenemos varias marcas propias como Beauty Tools, accesorios de belleza; ‘Glam factor’, de estuches, y, desde hace nueve años, nuestra línea de productos DBS Collection, una línea de productos de belleza muy variada y más accesible”, explica la ejecutiva.

Andrés Ferrer, gerente general de DBS Beauty Store, cuenta que como compañía tienen el objetivo de convertirse en el destino de la belleza, y buscarán hacer lo mismo en el Perú. “Nuestro foco está en ser el mejor destino de este rubro para Chile y Perú. Hay espacio para más actores”, sostiene.

Ferrer comenta que decidieron empezar su expansión en Perú por ser un mercado cercano y porque consideran que aún no existe una solución como DBS. “Vemos que la mujer peruana necesita una solución como la nuestra”, apunta. Agrega que otro factor es el desarrollo de los centros comerciales, por lo que nuestro país era el lugar natural para DBS.

Si bien observa que la competencia (Aruma) ha crecido mucho, indica que DBS tiene una apuesta distinta, donde los clientes podrán probar los productos con música, ambientación y con un enfoque más grande en la experiencia.

“Aruma ha hecho un buen trabajo (...) Queremos llegar a más categorías. Buscamos llegar a consumidoras de 15 y 64 años, con una gran amplitud de surtido y precios”, anota Rosenberg.

Aruma es la marca de 'retail' de belleza de Lindcorp.

DBS delinea su ruta de expansión

En el Perú, el primer local estará ubicado en Real Plaza Centro Cívico. La compañía ya está corriendo la recta final para concretar la apertura en mayo, antes del Día de la Madre. Hoy ya cuentan con un equipo local compuesto de 10 personas.

Pero DBS apunta a más. Ferrer adelanta que al poco tiempo de su primera inauguración, abrirán más locales. “En dos meses más-luego de abrir la primera tienda- tendremos entre cinco y seis tiendas operando. Esperamos cerrar este año con ocho o 10 tiendas”, revela a Día1.

Dominique Rosenberg, fundadora de DBS Beauty Store. (Foto: DBS Beauty Store)

Hasta el momento, cuentan ya con siete ubicaciones con contratos cerrados. Entre ellos, Mall Aventura Bellavista, Plaza Norte y otros centros comerciales que prefieren aún no develar. No obstante, Ferrer precisa que no solo abrirán en Lima, ya que también han cerrado espacios en Trujillo y Chiclayo.

“El orden de apertura puede variar. Si bien no podemos comentar la inversión por políticas de la empresa, elegimos locales de entre 150 a 250 m2 muy bien ubicados dentro de los ‘malls’. Somos muy pacientes con ello”, asegura.

Rosenberg refiere que el ticket promedio de DBS Beauty Store es muy amplio, puede ir desde los US$5 a más de US$100 debido al abanico de marcas que ofrecen en sus tiendas, por lo que se encuentran adaptando el surtido al mercado peruano para determinar cuál será el ticket local. “DBS apunta a ser un lugar transversal para todas las mujeres. En Chile contamos con 5 mil SKU (productos). Queremos llegar a lo mismo en Perú, donde tendremos varias de nuestras marcas propias aunque quizá no todo el surtido desde el inicio”, detalla.

Andrés Ferrer, gerente general de DBS Beauty Store (Foto: DBS Beauty Store)

Y si bien en el primer año apuntan a unas ocho tiendas, podrían ser 20 o 30 a futuro. Ferrer explica que en nuestro país existe un gran potencial para que el negocio tenga un tamaño similar a la operación chilena.

Competencia a la vista

Si bien hoy en día la competencia principal en el Perú es Aruma, hay gran expectativa por la posible llegada de Sephora al país e incluso también a Chile, como cuentan los ejecutivos. “Nosotros estamos tranquilos, somos una muy buena propuesta, creemos que [su llegada] ayuda a desarrollar el mercado de belleza. Así funciona el mercado, cuando hay oportunidad, se intenta tomarla”, agrega Ferrer.

Maquillaje. (Foto: Karen Laårk Boshoff / Pexels)

De acuerdo a un reciente estudio de Copecoh, realizado de la mano de Kantar División Worldpanel Perú, el ‘retail’ de belleza ha tenido un crecimiento de 34,4% el año pasado en canales modernos, donde destacan las tiendas especializadas frente a grandes superficies, cadenas de boticas y tiendas por departamento, mientras que el canal tradicional ha tenido una menor expansión.

Ángel Acevedo, presidente de Copecoh, precisamente, explica que el crecimiento del sector se refleja en el auge de las tiendas especializadas, que han superado las 380 en todo el Perú, con un crecimiento de más del 60% el año pasado frente al 2023.

Sephora se asoma al país. (Foto: Difusión)

Hoy en día, Aruma, la líder, cuenta con 118 locales, seguida de Dermotienda con 44, Belcorp con 43, Perfumerías Unidas con 35 tiendas, Probela (de Montalvo Group) con 16, Victoria Secret con 11 sucursales, y Bath & Body con 6, entre otras cadenas más pequeñas. Y en este mercado es al que llegará a competir DBS Beauty Store con toda su artillería de cosmética, y próximamente Sephora- que tiene entre su mix también a marcas como Chanel o Gucci-, dos gigantes internacionales que buscarán conquistar al mercado local.

Para Rosenberg, hay muchas similitudes entre el consumo de belleza en Perú y Chile, pero resalta algunas particularidades.

Hay fragancias ideales para el verano. (Foto: iStock)

“Las consumidoras peruanas cada vez están más preocupadas por la belleza, con una mayor profundidad por el bienestar, siendo muy detallista, lo que se percibe mucho con el maquillaje. También hay un mayor cuidado del cabello rizado como una tendencia creciente, y de la piel, lo que se incrementó mucho tras la pandemia”, analiza la ejecutiva.