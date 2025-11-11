Melissa Rodríguez Enciso
De espacio compartido a oficina estratégica: el ‘coworking’ conquista a las grandes empresas y llega a más distritos, ¿qué lo impulsa?
El ‘coworking’ ya no es un refugio para emprendedores o ‘freelancers’. Hoy, las grandes empresas lo incorporan como parte de su estrategia inmobiliaria, impulsando un formato flexible que gana terreno en Lima y Callao. Según el Informe de Mercado de Coworking 2025 de RE Propiedades, estos espacios ya representan el 4,7% del inventario total de oficinas y alcanzarán el 5% en 2026, con operadores como Comunal, Swiss Capital e IWG liderando la expansión hacia distritos emergentes como San Borja, Surquillo y Ate.

