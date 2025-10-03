De Jesús María al mundo: Tizza, la marca peruana de carteras, abre su local más grande y proyecta expansión internacional, ¿a qué países apunta?

La nueva tienda de dos niveles ofrecerá una experiencia renovada para las clientas e incluirá en el segundo piso un ‘showroom’ mayorista y espacio para franquicias, con el objetivo de fortalecer la atención a estos canales. “Queremos que nuestros socios estratégicos puedan ver y vivir la marca. Eso generará confianza e impulsará las ventas en todo el país”, explica Soto.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Interior de la nueva tienda de Tizza en Jesús María, el local más grande de la marca, que incluye un showroom mayorista y un espacio renovado para sus clientas. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / Fernando Sangama

El plan de crecimiento no se limita a Lima. Tizza ya cuenta con ocho franquicias en provincias como Arequipa, Huancayo y Chimbote, y apunta a abrir nuevas en Piura, Tacna, la selva y Ayacucho. Además, proyecta iniciar su internacionalización en un plazo máximo de dos años, priorizando Ecuador y Colombia como primeras plazas, seguidas de España y Suecia. “Vemos un mercado atractivo para nuestras carteras en estas regiones y nos estamos preparando en diseño, procesos y equipo para dar ese salto”, adelanta Soto.

Actualmente, las carteras representan el 50% de la facturación de Tizza, seguidas de morrales (30%), mochilas (10%) y billeteras (10%). La compañía ha apostado por el poliuretano (PU) como material principal desde hace más de siete años, en línea con su compromiso ambiental. “Capacitamos a nuestro equipo para explicar a la clienta el origen y el ciclo de vida de cada pieza. Queremos que sepa que está comprando un producto de calidad y que contribuye a un consumo responsable”, precisa la empresaria.

Flor Soto, fundadora de Tizza, lidera la expansión de la marca peruana de carteras y accesorios, que proyecta crecer hasta 20% este 2025. / Fernando Sangama

Las licencias internacionales han sido otra palanca de crecimiento para la marca. Tizza trabaja con Disney, Sanrio, Snoopy y Mafalda, desarrollando productos exclusivos para el público adulto, un segmento poco atendido en el mercado local. “Fuimos la primera marca en apostar por estas licencias para un público joven y adulto, y ha sido un éxito. Nos ha permitido diferenciarnos y crecer de manera sostenida”, destaca Soto.

En cuanto a innovación de producto, la compañía ha acelerado el lanzamiento de colecciones: hoy presenta novedades cada dos meses, alineadas con las estaciones y tendencias globales. Además, maneja un ticket promedio que oscila entre S/ 89 y S/ 249, con clientas que suelen adquirir más de un producto por visita, lo que impulsa el volumen de ventas.

Carteras y accesorios de la colección Hello Kitty, fruto de la alianza de Tizza con Sanrio, uno de los socios internacionales que refuerzan su propuesta diferenciadora. / Fernando Sangama

El e-commerce representa actualmente el 3% de las ventas, mientras que el canal por catálogo aporta un 4%. Las tiendas propias concentran el 63% de la facturación y el canal mayorista el 30%, lo que confirma que el retail sigue siendo el pilar del negocio, aunque la marca busca seguir potenciando los otros canales.

Para este 2025, la compañía proyecta un crecimiento de 15% a 20%, apalancado en innovación, diseño y la expansión de sus canales de venta. Además del nuevo local de Jesús María, abrirá en noviembre una tienda en Plaza San Miguel, reforzando su presencia en Lima.

Relojes de la línea Tizza con licencias internacionales, una extensión de la marca que complementa su portafolio de carteras y accesorios, reforzando su propuesta de moda integral. / Fernando Sangama

“La meta es seguir ampliando franquicias y llegar a regiones donde no tenemos presencia directa. Y a mediano plazo, dar el salto internacional, con miras a Ecuador, Colombia y Europa”, adelanta Soto, quien asegura que el equipo de marketing, comercial y producción está alineado para cumplir ese sueño.