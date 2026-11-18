Hace 30 años, cuando nació Creatividad Empresarial en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), las iniciativas presentadas al jurado podían estar más vinculadas a mejoras en productos y servicios. Hoy, el desafío es mucho mayor: desarrollar soluciones que modifiquen procesos, transformen modelos de negocio y generen un impacto que pueda sostenerse en el tiempo.

En ese recorrido, el premio ha acompañado los cambios del ecosistema empresarial y llega a su edición 2026 con 19 categorías y dos premios especiales. Pero, ¿qué están buscando hoy los jurados? ¿Qué diferencia a una iniciativa novedosa de una innovación capaz de cambiar un negocio?

Para los jurados de Creatividad Empresarial de la UPC 2026 —Guillermo Vidalón, superintendente de Relaciones Públicas de Southern Perú; Lieneke Schol, directora independiente de la UPC; y Jaime Sotomayor, GMT para Perú y Ecuador de Wonderful—, el valor de una innovación no se mide por la tecnología que incorpora, sino por el impacto que consigue generar.

Otra forma de hacer negocios

La pandemia fue uno de los momentos que aceleró este cambio. Las empresas tuvieron que revisar sus procesos, encontrar nuevas formas de atender a sus clientes y mantener sus operaciones en condiciones distintas. Para Schol, esa experiencia hizo que la innovación dejara de ser una mejora específica y empezara a formar parte de la estrategia de las organizaciones.

“Contribuyó a que la innovación dejara de verse únicamente como una mejora puntual en productos o servicios, y comenzara a integrarse en la estrategia de las organizaciones y en la forma de operar sus negocios”, explica.

Guillermo Vidalón, superintendente de Relaciones Públicas de Southern Perú

Ahora, la inteligencia artificial vuelve a acelerar esa transformación. Su capacidad para automatizar tareas y reducir costos ha ampliado las posibilidades, incluso para equipos pequeños que antes no contaban con los recursos necesarios para desarrollar determinadas soluciones.

Sotomayor ve allí una oportunidad para que las empresas peruanas se animen a crear propuestas propias, en lugar de limitarse a adaptar lo que funciona en otros mercados. “Me gustaría que nos animemos más a proponer desde lo que conocemos y los problemas que vivimos acá”, afirma.

La tecnología, sin embargo, no resuelve por sí sola los problemas de una organización. Schol insiste en que, al evaluar una iniciativa, lo importante es identificar qué necesidad atiende y qué resultados consigue. “Lo que realmente importa al evaluar una iniciativa no es la tecnología que utiliza, sino el impacto que genera en su entorno”, sostiene.

Vidalón coincide con esa mirada, aunque advierte que para aprovechar herramientas como la IA se necesita contar primero con una base de información digitalizada. A su juicio, la evolución empresarial ha pasado por distintas etapas: desde una mayor atención a la sostenibilidad hasta la economía circular y, posteriormente, la transformación digital.

“Para aprovechar las ventajas y la agilidad de la IA, necesitas haber digitalizado la mayor cantidad de información disponible”, explica.

Así, la innovación ya no se limita a incorporar una herramienta de moda. Supone revisar cómo funciona una empresa, qué información utiliza, qué procesos puede mejorar y qué valor puede ofrecer a sus clientes.

Lieneke Schol, directora independiente de la UPC

Las ideas ya no vienen solo de las grandes empresas

Otro cambio que observan los jurados está en el origen de las iniciativas. La innovación no es patrimonio exclusivo de las grandes compañías. A lo largo de los años, Creatividad Empresarial también ha recibido propuestas de emprendimientos y organizaciones de distintas regiones del país.

“Una iniciativa pequeña también puede generar un impacto significativo si responde bien a una necesidad”, afirma Schol. Sin embargo, advierte que identificar una oportunidad no garantiza que una idea pueda desarrollarse. Para ello se necesita financiamiento, formación y acompañamiento, además de vínculos que permitan llevar las soluciones a una mayor escala.

Vidalón también observa el surgimiento de empresas pequeñas con potencial para ganar protagonismo en los próximos años. Pero reconoce que estas organizaciones enfrentan mayores dificultades para sostener inversiones de largo plazo y que el entorno regulatorio puede convertirse en una barrera.

“La normatividad debe ser empleada como un estímulo para mejorar en lugar de una barrera que dificulte el crecimiento de las pequeñas empresas”, plantea.

Sotomayor conoce de cerca esa dificultad. Cuando inició su primer negocio, buscaba ayudar a pequeñas empresas a incorporar tecnología. Sin embargo, reconoce que estaba más concentrado en la solución que en entender las necesidades de quienes debían utilizarla.

Esa experiencia le dejó una lección que hoy aplica cuando conversa con emprendedores: antes de proponer una herramienta, hay que comprender qué problema se quiere resolver. Una empresa pequeña puede acceder ahora a servicios en la nube y herramientas de inteligencia artificial que antes estaban fuera de su alcance, pero eso no significa que tenga tiempo o recursos para experimentar.

Por ello, recomienda empezar con cambios concretos, medir si realmente ayudan a ahorrar tiempo o mejorar la atención al cliente y, a partir de estos resultados, evaluar nuevas aplicaciones.

aime Sotomayor, GMT para Perú y Ecuador de Wonderful

Innovar también significa aceptar que algo puede salir mal

Si hay un aspecto en el que todavía existen diferencias entre las empresas es en su disposición a asumir riesgos. Para Sotomayor, muchas organizaciones peruanas se sienten más cómodas adoptando una tendencia que ya demostró resultados en otros mercados que apostando por una idea cuyo desenlace todavía es incierto.

Su propia experiencia como cofundador de Arcturus BioCloud, una startup que tuvo que cerrar en San Francisco, le permitió entender el costo de esa incertidumbre. Recuerda que fue una etapa difícil, pero también que uno de sus inversionistas los animó a mantenerse cerca de la comunidad y volver a intentarlo con lo aprendido.

“Si cada iniciativa tiene que dar resultados este trimestre, difícilmente le estamos dando espacio a algo que pueda cambiar el negocio”, advierte.

Para el ejecutivo, la transformación debe contar con el respaldo del directorio y de la gerencia general. No basta con autorizar una prueba: se necesita presupuesto, tiempo y disposición para aceptar que algunos intentos no funcionarán. Eso sí, con límites claros sobre cuánto se está dispuesto a invertir y cuándo corresponde detener una iniciativa.

Schol, de la UPC, también observa una evolución en la cultura empresarial. Cada vez más organizaciones buscan equilibrar sus objetivos comerciales inmediatos con proyectos de largo plazo. El beneficio de una innovación, recuerda, no siempre se refleja directamente en las ventas: también puede traducirse en una operación más eficiente, un mejor servicio o avances en sostenibilidad.

Vidalón, por su parte, pone el foco en el liderazgo. A su juicio, una empresa puede tener acceso a las mismas herramientas que sus competidores, pero la diferencia está en la capacidad de sus responsables para anticipar los cambios de su sector y tomar decisiones.

“La diferencia fundamental es el liderazgo de quien conduce una empresa. Si tiene la capacidad de prever el futuro de su sector, sacará ventaja”, sostiene.

Para los jurados de Creatividad Empresarial de la UPC 2026 —Guillermo Vidalón, superintendente de Relaciones Públicas de Southern Perú; Lieneke Schol, directora independiente de la UPC; y Jaime Sotomayor, GMT para Perú y Ecuador de Wonderful—, el valor de una innovación no se mide por la tecnología que incorpora, sino por el impacto que consigue generar.

Que las buenas ideas lleguen más lejos

A 30 años de su creación, Creatividad Empresarial de la UPC también permite observar los desafíos que todavía enfrenta el ecosistema peruano. Uno de ellos es conseguir que las iniciativas no se queden en una primera etapa de desarrollo, sino que encuentren las condiciones para crecer, sostenerse y generar ventajas competitivas.

Para Schol, esa tarea requiere que las empresas, el Estado y la academia trabajen de manera más articulada. Las organizaciones deben impulsar soluciones desde sus necesidades; el Estado, facilitar las condiciones para desarrollarlas; y las universidades, aportar investigación, conocimiento y formación.

Vidalón propone, además, impulsar centros de innovación y excelencia que conecten a investigadores, universidades y empresas, con mecanismos que permitan distribuir los beneficios de los desarrollos. Así, sostiene, se generarían incentivos para quienes investigan y para las compañías que financian esos proyectos.

Sotomayor destaca una etapa que suele recibir menos atención: lograr que una solución se incorpore realmente a la operación. Esto implica integrarla con los sistemas y procesos que la empresa ya utiliza, lograr que los colaboradores adopten nuevas formas de trabajo y, sobre todo, comprobar que los clientes encuentren valor en ella y continúen utilizándola.

En ese sentido, asegura, que el recorrido de Creatividad Empresarial refleja también un cambio en lo que el país entiende por innovación. Si hace tres décadas el reto era reconocer propuestas capaces de hacer las cosas de manera diferente, hoy la exigencia es demostrar qué problema resuelven, cuánto valor generan y si pueden sostener ese impacto.