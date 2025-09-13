De las pistas a la mesa: Grupo Lonato, creado por un piloto de autos y una chef, consolida Caffetteria di Lonato y lanza nueva marca

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
De las pistas a la mesa: Grupo Lonato, creado por un piloto de autos y una chef, consolida Caffetteria di Lonato y lanza nueva marcaResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La historia de Caffetteria di Lonato nace como una extensión de Dánica, el primer restaurante del grupo fundado en 2007 por Gustavo Michelsen y su esposa, la chef Vanessa Siragusa, de ascendencia italiana. Dánica llegó a tener cuatro locales en Lima y marcó un hito en la cocina italo-peruana, pero fue en Miraflores, a partir de un local en esquina con jardín en la Av. Santa Cruz, donde surge la oportunidad de crear un concepto distinto: una cafetería inspirada en el kartódromo de Lonato, en Italia, cuna del automovilismo y del karting —disciplina de automovilismo con autos pequeños en circuitos cortos—.