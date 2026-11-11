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Resumen

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Detrás de los reconocimientos hay otra competencia que involucra investigar nuevos ingredientes, trabajar con comunidades, desarrollar productos y encontrar alternativas frente a un clima que está cambiando la despensa del país.
Detrás de los reconocimientos hay otra competencia que involucra investigar nuevos ingredientes, trabajar con comunidades, desarrollar productos y encontrar alternativas frente a un clima que está cambiando la despensa del país.
Por Fiorella Gil Mena

¿Qué tienen en común un agricultor de los Andes, una salsa nikkei que busca conquistar mercados internacionales y un ingrediente escondido en algún rincón de la Amazonía? Los tres pueden terminar formando parte de la próxima revolución de la gastronomía peruana. Y, aunque parezcan mundos distintos, son piezas de una misma apuesta: investigar para descubrir qué más puede ofrecer el territorio nacional.

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