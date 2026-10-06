La operación de Coca-Cola en el Perú no solo se mide por la venta de bebidas. Su actividad generó un aporte de S/7.420 millones a la economía peruana, equivalente al 0,7% del PBI, y más de 131.100 empleos directos e indirectos, de acuerdo con el último reporte de huella socioeconómica elaborado por Steward Redqueen con información correspondiente a 2023 y presentado en Perú en mayo de 2025.

En el marco de la cumbre Perú Sostenible, David Peñalver, gerente general de Coca-Cola Perú, explica a Día1 que la estrategia de la compañía busca extender ese impacto a través de tres frentes: agua, empaques y empoderamiento económico.

“Somos una compañía global que es profundamente local. Somos una compañía hecha por peruanos para peruanos”, señala Peñalver.

El ejecutivo destaca que el Perú ocupa el quinto lugar en relevancia dentro de Latinoamérica para Coca-Cola y que la compañía lleva 90 años operando en el país. El estudio de huella socioeconómica también señala que el Sistema Coca-Cola compra anualmente S/2.155 millones en bienes y servicios a proveedores nacionales y trabaja con más de 370.000 clientes.

Agua: acceso, infraestructura y recuperación de fuentes

El primer eje de la estrategia es el agua, tanto por su importancia para la operación como por el impacto que tiene en las comunidades y ecosistemas.

Uno de los proyectos de mayor alcance es el Esquema Pucusana, desarrollado por Coca-Cola Perú y Arca Continental Lindley mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. La iniciativa permitirá que más de 31.000 personas accedan por primera vez a servicios de agua potable y alcantarillado, con infraestructura desarrollada en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y otras entidades.

David Peñalver, gerente general de Coca-Cola Perú, destaca el trabajo de recuperación de las amunas, sistemas ancestrales de siembra y cosecha de agua.

Peñalver también destaca el trabajo de recuperación de amunas, sistemas ancestrales de siembra y cosecha de agua. En Huarochirí, la compañía ha apoyado la recuperación de más de 10 kilómetros de canales amuneros en los proyectos Amunas Zárate y Amunas Pucusana.

Ambas intervenciones representan una inversión aproximada de S/2,45 millones. “Lo tomamos con mucha seriedad porque el agua es nuestro principal ingrediente”, afirma el ejecutivo.

La estrategia hídrica también contempla proyectos de conservación y seguridad hídrica en Arequipa, agricultura eficiente en alianza con Kilimo y acciones de conservación de bosques en Oxapampa.

Del reciclaje de PET a los envases retornables

El segundo frente de sostenibilidad es el de residuos y empaques. La compañía trabaja tanto en incorporar material reciclado en sus envases como en fortalecer la recuperación de PET a través de alianzas.

Un ejemplo es San Luis, cuya botella está elaborada con el 100% de resina reciclada, comenta Peñalver. A esto se suma ReciCrece, programa desarrollado junto con Aprenda para fortalecer la cadena de reciclaje de PET en Lima y Callao.

Entre 2020 y 2025, el programa reporta más de 108.900 toneladas de PET recuperadas, y más de 37.500 toneladas incrementales, 140 empresas fortalecidas y más de 1.300 trabajadores beneficiados.

Los envases retornables también forman parte de esta estrategia. Para Peñalver, no se trata solamente de una alternativa de empaque, sino de una oportunidad para combinar accesibilidad y economía circular.

“Retornables es igual a innovación. El proceso para poder estar llevando las botellas y hacer el ciclo de economía circular a través de eso es increíble”, agrega.

David Peñalver, gerente general de Coca-Cola Perú, destaca el trabajo de recuperación de las amunas, sistemas ancestrales de siembra y cosecha de agua.

Empoderamiento económico: bodegas y gastronomía

El tercer eje es el empoderamiento económico que Coca-Cola vincula tanto con su red comercial como con sectores relacionados con el consumo de sus productos.

La compañía trabaja con más de 370.000 bodegueros y clientes en el país. A través de iniciativas como la Escuela de Negocios de Coca-Cola, desarrolla capacitaciones en gestión de inventarios, inclusión financiera y administración de los negocios.

La apuesta apunta a que los pequeños comercios no sean vistos únicamente como puntos de venta, sino como emprendimientos que pueden desarrollar capacidades y crecer.

“No solo te enseño y te doy herramientas para manejar tu tienda, sino que eres un emprendedor. Y este emprendedor con herramientas hace que su tienda o su bodega crezca y sea mucho más fuerte en el largo plazo”, explica Peñalver.

El otro frente está relacionado con la gastronomía. A través de La Magia de la Hospitalidad, desarrollado junto con Fundación Gastronomía Social, la compañía impulsa programas de formación para trabajadores y jóvenes vinculados al sector.

El programa contempla iniciativas como Bootcamps de Servicio, Método Anfitrión, Desafío Host y Masters of Service. Este último reúne actualmente 620 participantes de 57 locales.

David Peñalver, gerente general de Coca-Cola Perú, destaca el trabajo de recuperación de las amunas, sistemas ancestrales de siembra y cosecha de agua. (Foto: Coca Cola / Arca Continental Lindley)

Una estrategia concentrada en tres frentes

Para Peñalver, el foco de Coca-Cola no está en ampliar indefinidamente la cantidad de iniciativas de sostenibilidad, sino en profundizar aquellas en las que ya trabajan.

“La decisión que tomamos es enfocarnos y mantener consistencia para poder estar generando un impacto real. Los proyectos que te estoy mencionando son de largo plazo”, señala.

La compañía busca así vincular sus objetivos ambientales y sociales con su propia cadena de valor: desde el agua utilizada en la producción y los envases hasta los proveedores, bodegas, restaurantes y comunidades con los que trabaja.

En ese sentido, el ejecutivo considera que la sostenibilidad es parte de su operación. “Yo no puedo hacer negocio sin ser sostenible y tener una responsabilidad con las comunidades donde opero”, afirma.

Para los próximos años, según el ejecutivo, la apuesta es mantener esa combinación entre escala global y ejecución local, pero con una estrategia de sostenibilidad concentrada en los tres frentes que la compañía considera prioritarios.