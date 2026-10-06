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Resumen

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David Peñalver, gerente general de Coca-Cola Perú, destaca el trabajo de recuperación de las amunas, sistemas ancestrales de siembra y cosecha de agua.
David Peñalver, gerente general de Coca-Cola Perú, destaca el trabajo de recuperación de las amunas, sistemas ancestrales de siembra y cosecha de agua.
Por Fiorella Gil Mena

La operación de Coca-Cola en el Perú no solo se mide por la venta de bebidas. Su actividad generó un aporte de S/7.420 millones a la economía peruana, equivalente al 0,7% del PBI, y más de 131.100 empleos directos e indirectos, de acuerdo con el último reporte de huella socioeconómica elaborado por Steward Redqueen con información correspondiente a 2023 y presentado en Perú en mayo de 2025.

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