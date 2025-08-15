De TikTok a la historia clínica digital: el plan con el que Ricardo Palma busca atraer a nuevos pacientes

La Clínica Ricardo Palma refuerza su marca con la finalidad de atraer a un mayor número de pacientes y ponerse a la par de otros establecimientos clínicos en lo que respecta a atención digital.

En ese sentido, proyecta lanzar en los próximos días su Portal del Paciente, aplicación donde el público podrá sacar citas y revisar sus historias clínicas, además de “conocer los avances en la construcción de nueva infraestructura”, apunta Daniel Grajeda, gerente Comercial y de Marketing de la clínica limeña.

Y es que Clínica Ricardo Palma tiene la posibilidad de seguir creciendo sobre la huella existente. Esto, en base a los lineamientos de su nuevo ‘plan director’ que estará listo en agosto-setiembre y que “se va a enfocar en la infraestructura de la clínica”.

“La idea es que con este ‘plan director’ podamos hacer algunas construcciones extra que incrementen nuestras capacidades en un 10% a 15% porque nosotros tenemos una ventaja fuerte, y es que todo lo podemos hacer en un mismo lugar”, apunta Grajeda.

Clínica Ricardo Palma

Mientras alista su plan director, la clínica se encuentra ejecutando su ‘plan estratégico’ al 2029, el cual trae aparejado la restructuración de su estrategia digital y comercial, esfuerzo que lidera su flamante departamento comercial y de marketing (creado a fines del 2024).

Esto, en línea con la tendencia del sector, pues ocurre que todas las clínicas están “constituyendo, por primera vez, departamentos comerciales, o repotenciando los existentes”, refiere Grajeda.

Pilar fundamental de este plan estratégico es la transformación digital a fondo de la clínica, la cual arrancó ya con la implementación de la ‘historia clínica digital’, herramienta que permite ahorrar papel y hacer un mejor seguimiento de la historia de los pacientes.

Esto, a la par de otras innovaciones, como la habilitación de los tótems digitales de auto-atención, que posibilitan que los pacientes puedan atenderse sin necesidad de hacer una cola.

Clínica Ricardo Palma | Foto: Andina

PÚBLICO JOVEN

Para estos fines, Clínica Ricardo Palma está destinando entre el 7% y el 9% de su presupuesto anual, un número elevado porque “justamente estamos empezando”, señala Grajeda.

Parte de esta inversión, precisa el funcionario, se dirige a los canales digitales, que hasta hace muy poco “no tenían una estructura y no estaban segmentados”.

“Ahora les estamos dando una segmentación, y eso está ocasionando que traigamos mayor cantidad de pacientes, particularmente, en los segmentos más jóvenes”, refiere el funcionario.

Clínica Ricardo Palma (Foto: Quirónsalud).

A ellos, remarca, se orienta la comunicación en redes sociales a través de herramientas como TikTok y Facebook, donde se viriaizan los testimonios de los doctores y el personal asistencial, pero, sobre todo, de los pacientes.

“Lo que estamos haciendo es contar las historias que ocurren detrás de estas paredes pero que antes no se conocían”, manifiesta Grajeda.

En cuanto a los pacientes de más de 40 años, que “son básicamente quienes nos conocen más y vienen más a clínica, la idea es educarlos (en el planteamiento digital) dentro del propio establecimiento”, agrega.

Objetivos del plan de transformación digital para el 2025 son crear una mejor disponibilidad de citas para los pacientes y mejorar su experiencia y tiempos de espera.