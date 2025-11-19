De un pequeño garaje a comerse el mundo: Segundo Muelle acelera su expansión internacional y concreta su llegada a Estados Unidos

En 1994, Daniel Manrique abrió su primer restaurante en un pequeño garaje de 25 metros cuadrados. Solo cabían cuatro mesas, pero desde allí nació Segundo Muelle.

“Empezamos con una propuesta diferente que hasta ahora tenemos en la carta, platos como el tiradito a la huancaína, wantanes rellenos de cangrejo o el ceviche caliente con langostinos a la piedra, cuando las cevicherías solo ofrecían los clásicos de siempre como ceviche, jalea o arroz con mariscos”, recuerda Daniel Manrique, fundador y director de Segundo Muelle para Día1.

En menos de un año, según narra, pasó de aquel garaje a un local de 10 mesas en San Isidro y poco después, a una cadena que hoy opera en Perú, Panamá, Ecuador, España y Portugal. Ahora, luego de más de tres décadas de crecimiento, Segundo Muelle se prepara para dar un nuevo salto: abrirá su primer local en Estados Unidos, en la zona de Carolina del Norte, de la mano de un operador peruano con experiencia en el sector.

“Estamos concretando el primer local y rentando el espacio. Nuestro objetivo es abrir cuatro restaurantes en Estados Unidos en la zona de Carolina del Norte”, revela el fundador y director del grupo.

La marca, que llegó por primera vez a Panamá en el 2007 —donde hoy tiene tres restaurantes y abrirá un cuarto el próximo año—, se encuentra también en Quito, Guayaquil y Las Palmas (España). En total, 16 locales, incluyendo los 7 en el Perú, y más de 800 colaboradores forman parte de su red.

Daniel Manrique, dueño de Segundo Muelle | Foto: Hugo Pérez

Nuevo concepto en Lima: más que ceviche

En paralelo a su expansión internacional, Segundo Muelle acaba de abrir su séptimo local en Miraflores, con un formato renovado. “Apostamos por un ‘upgrade’ en estilo e infraestructura, pensado para atender también de noche. Queremos cambiar el ‘chip’ del peruano, que vea que el pescado y los mariscos también se pueden disfrutar en la noche”, comenta Manrique.

El nuevo local ofrecerá una carta alterna con platos ligeros y propuestas para compartir, reforzando la idea de que comer pescados y mariscos no tiene horario. “El sol es un gran aliado del negocio, pero queremos que la experiencia sea atractiva todo el día”, añade.

Daniel Manrique, dueño de Segundo Muelle | Foto: Hugo Pérez

Manrique agrega que el delivery hoy es un factor importante en su crecimiento. Por ello, su servicio de Segundo Muelle Express ahora tiene una participación del 15%. “Antes de la pandemia, se vendía entre el 3% a 4% por delivery. Ahora es una opción para los clientes que, mayormente, se da los fines de semana”, explica.

Mirada al futuro

Detrás del éxito, Manrique mantiene viva la esencia de San Bartolo, donde nació su inspiración. “Crecí viendo a mi madre cocinar el pescado fresco que llegaba de la faena. Esa conexión con el mar es la que marcó mi vocación”, recuerda.

De cara al 2026, Segundo Muelle proyecta abrir dos locales más en Lima, priorizando zonas con alto flujo corporativo y residencial como el distrito de La Molina, y seguir reforzando su expansión fuera del país.

Daniel Manrique, dueño de Segundo Muelle | Foto: Hugo Pérez

“Mientras haya estabilidad política, todo se nivela. Con un clima político bueno, este verano esperamos crecer entre 10% y 12% frente al año pasado”, estima Manrique.

Además de la marca insignia, el grupo también impulsa otros conceptos como La Hacienda Monterrico, especializada en carnes a la leña, y la cafetería Cafeína, ubicada en el Derby.