Conforme a los criterios de Saber más

A fin de mes, exactamente el día 30 de junio, vence la ampliación- por disposición del Ministerio de Salud (Minsa) ante la crisis sanitaria- que permite que las empresas importadoras de alimentos procesados coloquen las advertencias publicitarias (octógonos) en sus empaques usando stickers o adhesivos. Siendo así, se esperaba que a partir del 1 de julio todos los empaques -también los importados- tuvieran ya los sellos impresos, de acuerdo al Manual de Advertencias Publicitarias vigente desde junio del 2019.

No obstante, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), han solicitado que el uso de estos adhesivos sea permanente. ADEX se plegó a esta solicitud, pero proponiendo que sea una prórroga por un año.

Carlos Posada, director de Idexcam, de la CCL, ha dicho que esta medida perjudicaría a las empresas que importan porque tendrán que invertir en empaques solo para el Perú, lo que podría incidir en un mayor precio de venta. Así como la posibilidad de que algunos productos ya no lleguen al país. Alejandro Daly, presidente del Comité de Alimentos y Bebidas de la SNI, coincide con esta posición.

“En todos lados [países] se ha permitido que sea impreso o mediante un autoadhesivo fuerte como para que quede pegado. No es una cuestión de costos sino de acceso a mercado: sin autoadhesivos se va a restringir la competencia de pequeñas y medianas empresas, así como marcas importadas”, comenta Daly, quien explica que al ponerle dificultades a los productos importados, también podrían poner trabas a nuestros productos en otros países, en vista de que hay muchas marcas que también exportan.

Ambos gremios sostienen que más allá de si se trata de adhesivos o rotulados (impreso en el empaque) se está cumpliendo la finalidad de la ley, que es informar al consumidor.

Doryan Zea, presidente del Comité de Agroindustrias, Alimentos y Bebidas de ADEX, ha remarcado también su postura y sostiene que la necesidad de la ampliación responde también a que la recesión ha golpeado sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Un gasto adicional para imprimir rotulado las afectaría.

Por su parte, Carlos Zuñiga, director de la asociación de Defensa del Consumidor Elegir, esto es una falacia. “El uso del sticker se permitió para dar tiempo para que las empresas se adecúen a la ley mientras rotaba el stock de productos, no para siempre”, sostiene. Comenta que espera que el ministro de Salud, Óscar Ugarte, se pronuncie a favor de aplicar la norma, ya que “fue un férreo defensor de la ley”. Además, refiere que las empresas ya tuvieron suficiente tiempo para adaptarse a la norma desde que se publicó hace tres años. A su juicio, la norma dispone que la información sea indivisible del producto y deben rotularse de manera indeleble a la etiqueta, ya que los stickers (por su característica de poder despegarse por varias causas o métodos) son incapaces de garantizar la llegada del mensaje al consumidor.

“Hubo 8 empresas que no cumplieron con las disposiciones establecidas en la Ley para la colocación de octógonos en la publicidad de sus productos. Una de las infracciones más comunes en los proveedores es no consignar la advertencia publicitaria de “Contiene grasas trans: evitar su consumo”.



Daly no cree que eso haya sucedido y afirma que esos argumentos no tienen solidez. En todo caso, comenta, lo que tendría que regularse es el tipo de pegamento y sus estándares para evitar que se presenten esos casos.

“La posición es mantener las normas, porque están basadas en la Ley de Alimentación saludable. Todas las medidas que se han dado son para proteger a la población del consumo en exceso de sodio, azúcar o grasas saturadas. Las advertencias se mantienen. Hay una diferencia sí sobre el plazo previsto para que el sello esté impreso o que sea simplemente un sticker en el caso de los productos importados”, ha dicho Óscar Ugarte, ministro de salud, durante la conferencia de prensa de ministros esta tarde.

El ministro comentó que las industrias han dado las explicaciones correspondientes sobre la dificultad de las empresas que importan para adecuarse al rotulado al ser el Perú el único país que lo exige así. Si bien no confirmó textualmente que habrá una ampliación o si se permitirá de manera permanente el uso de los octógonos adhesivos, dio a entender que se flexibilizará. “Es solo para productos importados, en los productos nacionales no hay razón para no aplicar la norma”, agregó.

Según lo que comentaron algunas fuentes a Día1, la decisión sobre ampliar el uso de los adhesivos se concretaría esta semana y se aprobaría por un plazo de entre seis meses a un año.

Para Zuñiga, de la Asociación de defensa del consumidor Elegir, tomar el caso de las empresas importadas y la dificultad de que rotulen sus productos no es tan real, dado que muchas empresas sí se han adecuado. “Parece que estuvieran usando como excusa a las importadoras. Por acuerdos de comercio internacional no podemos usar doble estándar para el etiquetado. Si se aprueba la ampliación, la norma la van a igualar hacia abajo y no se lo exigirán tampoco a las empresas locales. En la práctica, se van a tirar abajo la norma”, cuestiona.

.(Foto: GEC)

De acuerdo a información de Indecopi proporcionada a este Diario, a la fecha se han iniciado 220 investigaciones preliminares de oficio por posibles infracciones a la legislación sobre alimentación saludable en general, desde que la norma entró en vigencia en el 2019. De todas ellas, se han iniciado 146 investigaciones preliminares, de las cuales 97 dieron inicio a procedimientos sancionadores de oficio.

Hasta el momento, 23 de estos casos ya han sido resueltos por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal en primera instancia. Como parte de ello, hubo 8 empresas que no cumplieron con las disposiciones establecidas en la Ley para la colocación de octógonos en la publicidad de sus productos. Una de las infracciones más comunes en los proveedores es no consignar la advertencia publicitaria de “Contiene grasas trans: evitar su consumo”.

Las multas impuestas en primera instancia administrativa a las empresas sobre casos de advertencias publicitarias (octógonos) asciende a 39.24 UIT.

Prórroga para la segunda fase

El 17 de septiembre, además, entrará en vigencia la segunda fase de la implementación de la ley de alimentación saludable, que implica tener parámetros técnicos más estrictos de azúcar, grasas y sodio en los productos. Se estima que aparecerán más productos con octógonos, en caso las empresas no hayan hecho las reformulaciones en este tiempo.

Zea explica que este año, ya de por sí complicado para las fabricantes, muchas empresas van a fallar o cerrar con esta valla más alta. Por esta razón, han solicitado una prórroga por un año para adaptarse a esta segunda fase, por causa de los embates de la pandemia. “No es exacto que hayamos tenido más tiempo para adaptarnos, los supermercados desde finales de marzo han empezado a avisar a sus proveedores que solo aceptarán los productos con los nuevos parámetros técnicos, lo que complica la situación de muchas pequeñas empresas que no han podido adecuarse desde entonces”, sostiene.

Los autoservicios, precisa, se adaptan a las normativas con tres o cuatro meses de anticipación.

Por su parte, Daly afirma que desde la SNI han pedido , como ocurrió durante la primera fase, que se les brinde un período de coexistencia entre los empaques con los sellos actuales y los empaques con los nuevos parámetros, dado que los productos tienen diferente tipo de fechas de vencimiento y a que pueden quedar aún productos con octógonos antiguos en bodegas o tiendas alejadas.

Parámetros que establece el Manual de advertencias.

“Ahora hay productos con octógonos en el mercado que, de acuerdo a los nuevos parámetros en septiembre, tendrán más octógonos. Un año [para adecuarse] sería un tiempo razonable”, afirma. El empresario asegura que nadie tiene la intención de incumplir la norma.

“Existe la nociva costumbre en el país de hacer eternos los beneficios temporales. Hoy son los proveedores aún no adecuados pese a años de facilidades que, de la mano de carteras que representan sus intereses comerciales, buscan lograrlo a costo de desnaturalizar una norma de salud pública”, agrega Zuñiga en esta columna.

Daly, en tanto, comenta que están a la espera de que Minsa tome una decisión en base a toda la información que les ha solicitado.

Por lo pronto, desde Indecopi han enviado cartas informativas a 191 empresas del sector alimentos, en mayo de este año, ante el vencimiento del plazo para la colocación de adhesivos.

Aunque este Diario se había comunicado en reiteradas oportunidades con el Ministerio de Salud (Minsa), no llegaron a darnos ninguna respuesta sobre el tema. No obstante, durante la conferencia de prensa de hoy, el ministro Ugarte hizo referencia al inicio de la segunda fase de la ley de alimentación saludable ante las preguntas de la prensa.

“ Aunque ya no va a ser una decisión del gobierno actual, que culmina el 28 de julio, en septiembre, [entrarán en vigencia] otros estándares un poco más exigentes. Nuestra opinión es mantener lo previsto, ahí no debería haber marcha atrás ”, apuntó. Lo que sí remarcó es que esta decisión ya la verá el próximo gobierno.

TE PUEDE INTERESAR