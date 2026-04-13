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Paul Rebolledo, CEO de Tandem Finance, analiza las decisiones financieras tras la primer vuelta. | Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec
Paul Rebolledo, CEO de Tandem Finance, analiza las decisiones financieras tras la primer vuelta. | Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec
Por Paul Rebolledo

Los comicios presidenciales suelen impactar el desempeño de los activos financieros locales, generando episodios de volatilidad, al menos de forma temporal. Basta recordar los “escenarios de estrés” de 2011 y 2021, cuando candidatos percibidos como “anti-mercado” avanzaron a segunda vuelta. En esos momentos, el nerviosismo se reflejó rápidamente: caídas bursátiles superiores al 15%, depreciación cambiaria cercana al 10% y alzas en tasas soberanas de hasta 100 puntos básicos. Las variables locales tienden a desacoplarse del entorno global. Sin embargo, en ambos casos, cierta moderación posterior permitió recuperar la estabilidad en los mercados financieros.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.