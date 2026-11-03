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Resumen

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El interés por los suplementos vitamínicos en Lima creció 45,2% entre 2022 y 2025, según un estudio de Impulso para Vitaldin.
El interés por los suplementos vitamínicos en Lima creció 45,2% entre 2022 y 2025, según un estudio de Impulso para Vitaldin.
Por Fiorella Gil Mena

Hay días en los que el café no alcanza, las horas de sueño tampoco y la agenda parece diseñada para poner a prueba cualquier reserva de energía. Para los millennials, nacidos entre 1981 y 1996, la solución puede estar en una gomita de vitaminas, un suplemento de magnesio o una dosis de proteína. No necesariamente porque tengan una deficiencia nutricional diagnosticada, sino porque quieren llegar al final del día con algo de batería.

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