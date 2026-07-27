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Resumen

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María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza del Estado catastrófico al orden posible. (Foto: Giancarlo Ávila / El Comercio)
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza del Estado catastrófico al orden posible. (Foto: Giancarlo Ávila / El Comercio)
Por María Rosa Villalobos

Las posibilidades de que el gobierno entrante no encontrara un “Estado catastrófico” eran casi nulas. Con cinco años como los anteriores, perderíamos mucho tiempo buscando culpables (siendo uno de estos el partido que asume el Ejecutivo). Uno de los retos que enfrenta desde ya el gobierno es dimensionar la magnitud del desorden y priorizar. Ilógico sería pensar que todo se reordenará perfectamente en los próximos cinco años y que los distintos sectores e instituciones –Petro-Perú a la cabeza– no generarán resistencia.

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