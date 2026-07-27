Las posibilidades de que el gobierno entrante no encontrara un “Estado catastrófico” eran casi nulas. Con cinco años como los anteriores, perderíamos mucho tiempo buscando culpables (siendo uno de estos el partido que asume el Ejecutivo). Uno de los retos que enfrenta desde ya el gobierno es dimensionar la magnitud del desorden y priorizar. Ilógico sería pensar que todo se reordenará perfectamente en los próximos cinco años y que los distintos sectores e instituciones –Petro-Perú a la cabeza– no generarán resistencia.

Uno de los instrumentos fundamentales que se pueden utilizar para este fin es el presupuesto público. El ministro Rodolfo Acuña deja el proyecto ya avanzado, pero el nuevo titular del MEF será el responsable de su ajuste final. La revisión y distribución final no será fácil, teniendo en cuenta que las proyecciones económicas sufrirán cambios (inflación al alza y crecimiento a la baja, ojalá no radicalmente).

El Niño es un primer frente, y uno que pareciera estar siendo estudiando por el equipo del gobierno desde ya. Otros frentes serán el encarecimiento inevitable de los alimentos producto del fenómeno climático, y el control del dengue. Además, la inseguridad ciudadana. En el plano internacional, la volatilidad de los precios del petróleo jugará un rol en la economía local y los precios de los metales probablemente subirán, pero quizá ya no en la magnitud que hemos visto. La guerra arancelaria, recientemente reavivada, debe estar también en nuestro radar.

Cada gobierno entrante suele gozar de una luna de miel, pero, para este gobierno, este período podría ser corto: dependerá menos del entusiasmo inicial y más de la capacidad de mostrar prioridades claras en los primeros meses. Un gabinete que comunique con honestidad los costos de esta transición, y que se atreva a decir que no cuando corresponde, tendrá más opciones de ganar legitimidad. No es realista esperar milagros, pero es razonable exigir rumbo. El reto no es maquillar el desorden, sino iniciar una secuencia de correcciones.