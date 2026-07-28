Por Fiorella Gil Mena

Luego de un periodo de cautela por la incertidumbre política, las empresas retomaron sus planes de expansión y protagonizaron operaciones relevantes en sectores como telecomunicaciones, cemento, energía, salud, consumo e infraestructura.

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