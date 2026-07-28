Luego de un periodo de cautela por la incertidumbre política, las empresas retomaron sus planes de expansión y protagonizaron operaciones relevantes en sectores como telecomunicaciones, cemento, energía, salud, consumo e infraestructura.

Lima vuelve a atraer al turismo de lujo

La llegada de nuevas marcas hoteleras internacionales confirmó el renovado interés por Lima como destino corporativo y turístico. Marriott International anunció la llegada de The Ritz-Carlton Lima, con la conversión del actual JW Marriott de Miraflores, mientras que el antiguo Westin Lima Hotel & Convention Center operará bajo la marca JW Marriott Hotel Lima. A ello se suma The Meliá Collection Lima, cuya primera etapa está programada para julio del 2026 y la segunda en julio 2027, en el Centro Histórico.

Para Martín Reaño Azpilcueta, socio principal de Reaño Asesores Financieros, estas decisiones reflejan que Lima empieza a consolidarse como una plaza de lujo urbano.

Marriott International anunció la llegada de The Ritz-Carlton Lima, con la conversión del actual JW Marriott de Miraflores, mientras que el antiguo Westin Lima Hotel & Convention Center operará bajo la marca JW Marriott Hotel Lima.

El especialista explica que la estrategia de Marriott responde a un modelo de expansión con menor riesgo financiero al reconvertir activos existentes, mientras que Meliá incorpora nueva oferta hotelera con una apertura escalonada que llegará a 107 habitaciones en 2027.

Jorge Luis Ojeda, profesor de Finanzas de la UPC, considera que la llegada de estas marcas valida a Lima como destino corporativo, gastronómico y turístico. La ciudad combina conectividad aérea, gastronomía reconocida internacionalmente y una ubicación estratégica como puerta de entrada hacia Cusco y Machu Picchu.

Más allá del impacto hotelero, los especialistas coinciden en que el objetivo será atraer visitantes de mayor poder adquisitivo y generar un efecto de arrastre para nuevas inversiones.

Claro compra WOW y acelera la disputa por la fibra óptica

La recuperación del interés empresarial también se reflejó en. las telecomunicaciones. América Móvil, a través de Claro Perú, anunció la compra del 100% de WOW, operación que reconfigurará el mercado de Internet fijo tras la aprobación de Indecopi.

Bruno Botteri, especialista en fusiones y adquisiciones de Upside Advisors S.A.C., señala que la operación representa “el paso de competir a consolidar”. Con la incorporación de los cerca de 670.000 clientes de WOW, Claro podría alcanzar una participación cercana al 45% del mercado de banda ancha fija.

América Móvil, a través de Claro Perú, anunció la compra del 100% de WOW, operación que reconfigurará el mercado de Internet fijo tras la aprobación de Indecopi.

El atractivo de la compra, explica, está en la red construida por WOW fuera de Lima, donde logró posicionarse con mayor fuerza. “El crecimiento del negocio fijo ya no se construye desde cero, se compra hecho”, sostiene.

El especialista agrega que la operación también cambiará la dinámica competitiva del sector. Con un líder más consolidado, Movistar en proceso de reorganización y otros operadores buscando ganar participación, la disputa se trasladará hacia regiones.

Botteri añade que Claro podrá aprovechar sinergias entre fibra, telefonía móvil, televisión y servicios digitales, aunque advierte que una mayor concentración implicará mayor vigilancia regulatoria.

Holcim apuesta US$1.500 millones por el Perú

La compra de Cementos Pacasmayo por parte de Holcim fue una de las operaciones corporativas más relevantes en lo que va del año. La transacción se dio en dos fases. Primero, a través de una inversión inicial, adquirió una participación de control del 50,01%. Posteriormente, anunció una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100% de las acciones, consolidando su dominio total sobre la empresa. El valor de la compañía quedó en alrededor de US$1.500 millones e incorporó tres plantas cementeras, 28 plantas de concreto y una red de más de 300 puntos de distribución.

La compra de Cementos Pacasmayo por parte de Holcim fue una de las operaciones corporativas más relevantes en lo que va del año. La transacción se dio en dos fases.

Para Reaño, la importancia de la operación está en la calidad del activo adquirido. “Esta sola transacción explica buena parte de los US$4.337 millones negociados en el país durante el primer semestre”, señala.

En tanto, Jorge Ruidias, profesor Universidad del Pacífico destaca que la llegada de una compañía global envía una señal de confianza sobre el potencial del país. “Una empresa de este calibre no toma una decisión pensando únicamente en el próximo año”, afirma.

Ojeda considera que la operación elevará la competencia en el sector al incorporar mayor capacidad financiera, tecnología y experiencia logística.

Energía: Inkia atrae capital institucional

Otro movimiento relevante fue la venta del 50% de Inkia Energy al fondo canadiense Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), manteniendo Squared Capital la otra mitad.

La operación incluye activos como Kallpa Generación, uno de los principales productores eléctricos del país, además de Orazul Energy Perú y Kondu.

Para Ruidías, la transacción confirma el atractivo del sector energético peruano para inversionistas de largo plazo. “Cuando un activo de ese tamaño cambia de manos, todo el mercado presta atención”, explica.

Otro movimiento relevante fue la venta del 50% de Inkia Energy al fondo canadiense Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), manteniendo Squared Capital la otra mitad. (Foto: Prensalibre).

Reaño destaca que CPPIB apuesta por una plataforma energética con cerca de 2,6 GW de capacidad instalada y activos estratégicos para atender una demanda creciente.

Ojeda sostiene que factores como la expansión minera, la electrificación, los centros de datos y el potencial de energías renovables hacen que Perú siga siendo atractivo para este tipo de capital.

Más conexiones: Turkish Airlines abre una nueva ruta para Perú

El ingreso de Turkish Airlines reforzará la conectividad internacional del país. La aerolínea iniciará operaciones en 2027 con la ruta Estambul-Caracas-Lima, conectando al Perú con una red de más de 300 destinos en Europa, Asia, África y Medio Oriente.

El ingreso de Turkish Airlines reforzará la conectividad internacional del país. La aerolínea iniciará operaciones en 2027 con la ruta Estambul-Caracas-Lima, conectando al Perú con una red de más de 300 destinos en Europa, Asia, África y Medio Oriente. | Foto: Turkish Airlines

Para Reaño, la llegada de la aerolínea complementa las inversiones realizadas en infraestructura aeroportuaria. “Es el complemento natural de la inversión aeroportuaria: capacidad instalada que encuentra demanda de red”, afirma.

Aunque el volumen inicial de pasajeros será reducido frente al tráfico total del Jorge Chávez, el valor estará en atraer viajeros de largo alcance y mayor gasto.

Ojeda añade que la ruta permitirá reducir la dependencia de otros grandes hubs internacionales y facilitará la llegada de turistas de mercados con alto poder adquisitivo.

Primer año del nuevo Jorge Chávez: la prueba de la gran infraestructura aeroportuaria

El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cumplió su primer año de operaciones consolidándose como una de las principales apuestas de infraestructura del país. Durante este periodo, el terminal movilizó más de 26 millones de pasajeros y amplió su capacidad operativa con 23 aerolíneas que conectan Lima con 68 destinos nacionales e internacionales.

Para Ojeda, el balance empresarial del primer año es positivo, aunque todavía existen desafíos pendientes. El especialista sostiene que el verdadero valor del aeropuerto no está únicamente en la terminal, sino en el desarrollo de una ciudad aeroportuaria que incorpore hoteles, almacenes, centros logísticos, mantenimiento aeronáutico, oficinas y servicios vinculados al comercio.

El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cumplió su primer año de operaciones consolidándose como una de las principales apuestas de infraestructura del país. / ANTONIO MELGAREJO

Reaño destaca los avances en tráfico y operación, aunque identifica una deuda pendiente en la conectividad terrestre. “El balance es positivo en lo que respecta a tráfico y operación, con una deuda pendiente en los accesos”, señala.

Los especialistas coinciden en que el siguiente desafío será convertir la infraestructura aeroportuaria en un verdadero polo de desarrollo económico, donde la actividad vaya más allá del transporte de pasajeros.

Primer año de Chancay: el puerto que busca cambiar la ruta comercial del Perú

Si el nuevo Jorge Chávez apunta a fortalecer la conectividad aérea del país, el Puerto de Chancay busca transformar la logística marítima y acercar al Perú a los mercados asiáticos.

En su primer año de operación, el megapuerto movilizó más de 220 mil TEU y gestionó un intercambio comercial superior a los US$1.800 millones, consolidándose como una de las principales aduanas del país.

Si el nuevo Jorge Chávez apunta a fortalecer la conectividad aérea del país, el Puerto de Chancay busca transformar la logística marítima y acercar al Perú a los mercados asiáticos. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec / Mario Zapata N.

Para Reaño, el impacto inicial ya es visible, especialmente por la reducción de tiempos logísticos. “El trayecto entre Shanghái y Chancay bajó de 45 a 23 días, y eso libera capital de trabajo y mejora la ventana comercial para productos perecibles”, explica.

Ruidías considera que el mayor cambio está en la planificación empresarial. “Las empresas ya empezaron a reorganizar sus cadenas logísticas pensando en este puerto”, señala.

Sin embargo, los especialistas advierten que el puerto por sí solo no será suficiente. El reto será complementar esta inversión con mejores carreteras, procesos aduaneros más ágiles y una conexión eficiente con el resto del país.

Alicorp retoma expansión regional

La empresa peruana aceleró su estrategia de crecimiento mediante adquisiciones en Colombia, Ecuador y otros mercados latinoamericanos.

Entre sus principales movimientos están la compra de las filiales de Flora Food Group en siete países, la adquisición del negocio de cuidado del hogar de Unilever en Colombia y Ecuador, y la adquisición de una participación conjunta del 60% en Inka Crops y Procesadora Tropical.

La empresa peruana aceleró su estrategia de crecimiento mediante adquisiciones en Colombia, Ecuador y otros mercados latinoamericanos.

Para Reaño, la compañía está retomando una estrategia de expansión inorgánica con mayor disciplina financiera.

Ojeda considera que la apuesta representa una señal para el empresariado peruano: la posibilidad de construir compañías regionales desde el país.

Nuevos formatos: Jockey Plaza entra al negocio inmobiliario

El Grupo Jockey Plaza busca ampliar su modelo de negocio con nuevos formatos. Su primera apuesta será el Jockey Premium Outlet, proyecto que demandará unos US$20 millones y contará con más de 70 marcas premium.

A ello se suma Tropic Asia Homes, un proyecto inmobiliario en Asia con una inversión cercana a US$74 millones.

El Grupo Jockey Plaza busca ampliar su modelo de negocio con nuevos formatos. Su primera apuesta será el Jockey Premium Outlet, proyecto que demandará unos US$20 millones y contará con más de 70 marcas premium.

Para Reaño, el grupo deja de ser únicamente un administrador de centros comerciales para convertirse en un desarrollador inmobiliario diversificado.

Ojeda explica que la tendencia apunta a transformar los centros comerciales en ecosistemas urbanos donde conviven consumo, entretenimiento, servicios y vivienda.

Credicorp consolida el negocio de salud

Credicorp completó la compra del 50% restante de Empresas Banmédica y pasó a controlar el 100% de Pacífico Seguros y Pacífico EPS.

Para Ruidías, la operación fortalece su posición en un mercado con potencial de crecimiento por la mayor demanda de servicios privados de salud.

Credicorp completó la compra del 50% restante de Empresas Banmédica y pasó a controlar el 100% de Pacífico Seguros y Pacífico EPS.

Reaño identifica oportunidades en venta cruzada, integración entre aseguradora y prestador, y uso de datos para mejorar la gestión de riesgos.

Ojeda considera que el siguiente paso será avanzar hacia modelos preventivos, con telemedicina y programas de gestión de salud.

Mirada al futuro: el reto será convertir la confianza en inversión

Tras un semestre marcado por adquisiciones, nuevas inversiones y proyectos de infraestructura, el desafío será transformar estas señales de confianza en nuevos desembolsos.

Los especialistas anticipan oportunidades en energía, infraestructura, logística, salud, minería y consumo, aunque advierten que la velocidad dependerá de la estabilidad económica y política.

“El segundo semestre será de anuncios y cierres, no de inversión nueva desde cero. Esa recién aparecería en 2027, siempre que la confianza aguante más de dos trimestres seguidos”, señala Reaño.

Para Ruidías, el país vuelve a estar en el radar de grandes inversionistas. “El capital busca oportunidades rentables, pero necesita predictibilidad”, resume.

Ojeda coincide en que el principal reto será pasar de los anuncios a la ejecución. “El Perú no carece de proyectos ni de capital; su principal limitación suele ser convertir los anuncios en permisos, obras y operaciones”, concluye.