Por Fiorella Gil Mena

Ya no duermen en el patio ni son únicamente animales de compañía. Hoy ocupan un lugar en el sofá, tienen seguros, alimentación especializada, chequeos preventivos y hasta espacios pensados para ellas en proyectos inmobiliarios. En miles de hogares peruanos, perros y gatos han pasado a ser considerados un miembro más de la familia, un fenómeno que está transformando industrias enteras y dando paso a un mercado veterinario cada vez más sofisticado.

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