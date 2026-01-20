Delivery en playas aumenta en el sur chico: ventas se duplican durante la temporada de verano, ¿qué oferta y comercios llegan?

En PedidosYa, el incremento del uso del delivery en las playas del sur de Lima se adelanta al calendario oficial del verano. Iván Maidana, director de Quick Commerce de PedidosYa en Perú, señala que “el aumento en la demanda de delivery en las playas del sur inicia en la segunda quincena de noviembre, cuando se elevan las temperaturas y se incrementa el traslado de personas hacia las casas y clubes de playa”. Ese crecimiento se consolida en diciembre, alcanza su pico entre enero y febrero, y se extiende hasta Semana Santa, añade.

Durante los meses centrales de la temporada, la plataforma observa incrementos relevantes frente a los periodos de menor actividad. En comparación con meses que están fuera de la temporada, la demanda de delivery en las playas del sur puede aumentar hasta 35%. A nivel interanual, la compañía proyecta un crecimiento similar frente al verano anterior, explicado por una mayor adopción del servicio, una cobertura más amplia y el uso de beneficios y promociones asociadas a la temporada, señala Maidana.

Rappi reporta un comportamiento aún más marcado. Miguel Niño, head de e-commerce de Rappi Perú, explica que durante el verano, la demanda de delivery en playas del sur registra un crecimiento de más del 120% frente a meses fuera de temporada. Según el ejecutivo, el aumento comienza a sentirse con claridad a partir de la primera semana de enero, coincidiendo con el mayor flujo de personas hacia los balnearios.

Restaurantes y supermercados lideran la demanda

En ambas plataformas, la demanda se concentra en dos grandes categorías. En el caso de PedidosYa, los pedidos de restaurantes y supermercados lideran el consumo durante el verano en el Sur Chico. Dentro de la categoría supermercados, la compañía estima un crecimiento de 40% en los pedidos, impulsado por la alianza exclusiva con Tottus Punta Hermosa, que permite atender compras de mayor volumen y abastecimiento para estadías prolongadas.

El patrón de consumo responde a la dinámica de la vida en playa. “Predominan las compras de abastecimiento y las reposiciones rápidas”, señala Maidana. Los usuarios suelen realizar pedidos más grandes al inicio de su permanencia, seguidos por compras más frecuentes durante los fines de semana, principalmente de bebidas, snacks, hielo, insumos para hacer parrillas y productos listos para consumir.

Durante el verano, el delivery gana protagonismo en las playas del sur, impulsado por el mayor flujo de visitantes. (Foto: Freepik)

En Rappi, la demanda también se acelera durante la temporada. Niño indica que “las distintas categorías que hacen parte de la multiverticalidad de Rappi crecen en paralelo hasta un 200%”, con un fuerte protagonismo de supermercados. “La categoría de supermercados, sobre todo Turbo, y aliados comerciales como Listo, Tambo y Wong, es la que mayor crecimiento a ritmo acelerado tiene”, asociada tanto al consumo inmediato como al abastecimiento.

En PedidosYa, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María concentran el mayor volumen de pedidos durante la temporada de verano. La cobertura de la plataforma se extiende desde Lurín hasta Santa María, acompañando el desplazamiento estacional de los usuarios hacia el sur.

Punta Hermosa destaca como uno de los puntos más activos. En esa zona, la plataforma participa como ‘brand partner’ en La Curva, un espacio que concentra ‘food trucks’, activaciones y restaurantes durante la temporada y que permite a los usuarios retirar pedidos y reducir tiempos de espera en horas de alta demanda.

En Rappi, la mayor actividad durante el verano se concentra en Punta Hermosa, San Bartolo y Asia. Durante los meses de verano, la plataforma también amplía su operación a otras zonas del país.

El ticket promedio del delivery en playas supera al de Lima durante la temporada de verano.

“La operación de la ‘app’ se extiende hasta playas del norte del país como Máncora, Huanchaco y Pimentel, concentrando la mayor parte de la actividad durante la temporada”, señala Niño.

Mayor ticket y retos operativos

El mayor movimiento estacional también se refleja en el valor de los pedidos. En PedidosYa, Maidana indica que “el ticket promedio en playas del sur suele ser mayor que en Lima, con diferencias que oscilan entre 10% y 15%”, explicadas por pedidos de mayor volumen y compras grupales, especialmente en supermercados.

Por su parte, Niño señala que “el ticket promedio de restaurantes durante el verano varía de acuerdo a las playas”, con valores de “alrededor de S/ 120 en Asia y cerca de S/ 80 en Punta Hermosa”.

En ambos casos, los fines de semana concentran los mayores picos de demanda. En PedidosYa, “los volúmenes de pedidos pueden aumentar hasta en 30% frente a los realizados entre semana”, mientras que Rappi destaca la necesidad de reforzar flota y coordinación con comercios aliados para responder a la concentración de pedidos en franjas horarias específicas.

Atender esta demanda fuera de la ciudad implica retos operativos adicionales. Desde la dirección de Operaciones de PedidosYa en Perú, explican que las playas del sur presentan “mayores distancias de entrega, infraestructura compleja para cruzar entre playas, concentración de pedidos en franjas horarias específicas y picos muy marcados los fines de semana”. A ello se suma el cuidado del producto. “El reto más complicado es cuidar el empaquetado de productos como ceviches o tiraditos para que los jugos estén envasados de manera hermética y segura”, señalan.

Para el verano que recién comienza, PedidosYa proyecta que, solo en la vertical de supermercados, el crecimiento supere el 40% en las playas del sur, impulsado por una mayor cobertura, el fortalecimiento de la oferta en zonas de alta demanda y una operación preparada para la temporada alta. En Rappi, la campaña de verano se perfila como uno de los periodos de mayor exigencia y crecimiento del año, consolidando al delivery como un canal cada vez más integrado al consumo fuera de la ciudad.