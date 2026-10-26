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Resumen

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Jimena Sologuren, subgerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones de Minera Poderosa, analiza desde cuándo cumplir la ley es opcional. (Foto: GEC)
Jimena Sologuren, subgerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones de Minera Poderosa, analiza desde cuándo cumplir la ley es opcional. (Foto: GEC)
Por Jimena Sologuren

En el Perú acostumbramos a responder a los problemas con nuevas leyes, cuando falta hacer cumplir las que ya tenemos. La minería ilegal es un claro ejemplo. Mientras sigue ganando terreno y alimentando la violencia y el crimen organizado, continuamos discutiendo nuevas normas y ampliando plazos. ¿De qué sirven más leyes si no somos capaces de hacer cumplir las existentes?

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

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