Desde Londres y Madrid

Esta semana, El Comercio reportará desde dos plazas de inversión importantes, Londres y Madrid. Y es que el ‘roadshow’ de inversiones inPerú arranca este lunes. La delegación, que contempla aproximadamente 80 empresarios y autoridades, sale en búsqueda de inversionistas y tiene como objetivo promocionar al Perú como una plaza atractiva para los capitales extranjeros.

En esta ocasión, sin embargo, la conversación y la inquietud preelectoral se siente en cada paso y, sin dudarlo, hará parte de los retos que la delegación peruana deberá sobrellevar en cada conversación. Son diversas y extensas las preguntas sobre nuestro país.

Felizmente, para todas ellas existe motivo de orgullo: la solidez de nuestras cifras macroeconómicas y la estabilidad que las mismas han sabido hacer frente a cada embate coyuntural. Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, realizará dos presentaciones, tanto en Reino Unido como en España. Participarán también el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes; el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero; y la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, entre otros funcionarios del Estado, quienes junto a distintos empresarios de diversos rubros como minería, banca y finanzas, y energía, persiguen una misma meta.

Acompañan a estos espacios paneles de discusión a lo largo de la gira, con temáticas que abarcan desde finanzas sostenibles hasta oportunidades en el turismo. Porque tan importante como promocionar las oportunidades que existen en nuestro país, es comentar ante distintos ‘stakeholders’ las inversiones y proyectos que ya están en marcha, los puntos de dolor que existen y que deben ser resueltos, el paquete desregulador que ya ejecuta el MEF, el que está por publicarse. Y también, los detalles sobre los proyectos que el Gobierno tiene en cartera.

La clave de la conquista que persiguen giras como estas se apalanca en exponer la inversión pública para atraer inversión privada, la misma que logra a veces triplicar el valor de la primera en favor de todos los peruanos.

El valor del diálogo que promueve y facilita inPerú se hace tangible en el largo plazo y sirve para mantenernos en el radar de los inversionistas en tiempos de turbulencia arancelaria.