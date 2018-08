¿La deuda pendiente del grupo Gloria?

Un nuevo cambio gerencial se vive dentro del grupo Gloria. Tras nueve meses en el cargo, Cristiano Sampaio renunció a su puesto de gerente general de la empresa, el cual asumió poco después de que estallara la crisis por el caso Pura Vida.

Desde la compañía informaron que la salida del ejecutivo brasileño ha sido motivada por proyectos de índole personal y que aún no tienen definido a su reemplazo. No obstante a ello, este nuevo alejamiento se suma a la racha de cambios gerenciales de primera línea que ha tenido Gloria durante la última década: han sido seis los ejecutivos (dos de ellos interinos) que pasaron por sus filas, entre renuncias o remociones.

¿Por qué los gerentes no permanecen más tiempo en la compañía? ¿Qué perfil de liderazgo necesita ahora el gigante lácteo?

“Que los gerentes de alto nivel del grupo no duren más de 24 meses en el cargo refleja que en el grupo hay un problema de sucesión no resuelto”, afirma Francisco Durand, catedrático de la PUCP y especialista en compañías familiares. Agrega que la figura de Jorge Rodríguez Rodríguez, más aun con su retorno a la gerencia general, no le da la autoridad a los gerentes que ingresan.

Recordemos que el año pasado -en medio de la crisis- Pablo Trapunsky, quien fuera su gerente general entre el 2014 y 2016, escribió en su Linkedin que en su tiempo no le dieron la libertad de hacer los cambios que “tenían que hacerse”.

Hoy, lo cierto es que la compañía afronta nuevos retos en el mercado y tendrá que ser muy fina para hallar al reemplazo de Sampaio.

José Carlos Lumbreras, gerente de Desarrollo de Perú Top Publications (PTP), sostiene que superada la crisis, el holding ahora tendrá que retomar sus planes como multilatina y buscar a un gerente general adjunto que pueda liderar este camino. Para ello, será vital que cuente con experiencia de expansión a largo plazo.

“Además, la empresa tiene un reto muy grande en el país. Ellos son una firma de industriales y el mercado cambia ahora a lo natural. Tienen que escuchar muy bien al consumidor”, apunta. Así como la transformación digital que trabajan las compañías hoy en día.