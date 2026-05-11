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LIMA, 29 DE MAYO DEL 2025 En el Westin Lima Hotel & Convention Center, se llevó a cabo la segunda edición del Día1 Summit, organizado por el diario El Comercio. El evento reunió a líderes empresariales, autoridades y analistas en un espacio de reflexión sobre los desafíos que marcarán la agenda económica, política y social del país en el corto y mediano plazo. En la foto Luis Villavicencio, CEO de Nestlé Perú y Bolivia; Enrique Pérez Barba, airecior elecurivo de bebidas sudamerica en Arca conunental. Alvaro Rojas, vicepresidente de Marketing de Consumo Masivo Perú e Innovación en Alicorp. Maro Villalobos, editora de Economía y Dia1
LIMA, 29 DE MAYO DEL 2025 En el Westin Lima Hotel & Convention Center, se llevó a cabo la segunda edición del Día1 Summit, organizado por el diario El Comercio. El evento reunió a líderes empresariales, autoridades y analistas en un espacio de reflexión sobre los desafíos que marcarán la agenda económica, política y social del país en el corto y mediano plazo. En la foto Luis Villavicencio, CEO de Nestlé Perú y Bolivia; Enrique Pérez Barba, airecior elecurivo de bebidas sudamerica en Arca conunental. Alvaro Rojas, vicepresidente de Marketing de Consumo Masivo Perú e Innovación en Alicorp. Maro Villalobos, editora de Economía y Dia1
/ HUGO PEREZ
Por Christian Silva

Este 14 de mayo regresa el Día 1 Summit, espacio que reúne a los ejecutivos y líderes empresariales para debatir sobre los temas clave que afronta el país y los sectores económicos. Además, se analizará el escenario político y electoral en el marco de la segunda vuelta y la composición del Parlamento en el nuevo quinquenio.

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