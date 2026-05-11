Este 14 de mayo regresa el Día 1 Summit, espacio que reúne a los ejecutivos y líderes empresariales para debatir sobre los temas clave que afronta el país y los sectores económicos. Además, se analizará el escenario político y electoral en el marco de la segunda vuelta y la composición del Parlamento en el nuevo quinquenio.

Conoce la agenda

En el primer bloque, ‘¿Qué le quita el sueño a los CEO?’, se contará con la presencia de María Julia Aybar, vicepresidenta senior y Country Manager de Hunt Oil; Raimundo Morales, CEO de Yape; Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra; Fernando Zavala, CEO de Intercorp; y Sebastián Arcuri, CEO de Scotiabank. El espacio será moderado por Maro Villalobos, editora de Economía y Día 1.

Daniel Zovatto, presidente de Latam Asesoría Estratégica 360, estará a cargo de la presentación ‘La elección peruana y las tendencias del superciclo electoral en América Latina 2025-2027′. El especialista tendrá un espacio de conversación con Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio.

En el bloque ‘El Perú que viene: del proceso electoral a la agenda de crecimiento’ participarán los presidentes de distintos gremios empresariales: Felipe James de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI); Jorge Zapata de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas; Jessica Luna de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP); y Enrique Gubbins de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú). El espacio será moderado por Maro Villalobos, editora de Economía y Día 1.

Asimismo, ‘El tablero económico del ciclo político’ contará con la participación de Rodrigo Gallegos, director legal y Asuntos Corporativos de Backus; Mariano Orihuela, director de Mercado Corporativo de Claro; y Christel Archata, CFO de Latam Perú.

Auspiciadores Día1 Summit 2026

En el Día 1 Summit 2026 también se presentará el nuevo tablero congresal, donde se mostrará la composición de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados del Parlamento peruano para los próximos cinco años. Y, posteriormente, en el bloque ‘La agenda económica del nuevo Congreso bicameral’, se contará con un espacio de diálogo entre los virtuales senadores Martha Chávez de Fuerza Popular y Jaime Delgado de Ahora Nación; y los virtuales diputados Diethell Columbus, de Fuerza Popular; Rossana Alayza del Partido, del Buen Gobierno; y Roxana Rocha, de Renovación Popular. La moderación estará a cargo de Martín Hidalgo, periodista de El Comercio.