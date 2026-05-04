El Día de la Madre suele ubicarse entre la segunda y tercera campaña más importante del año para el comercio. En el caso de centros comerciales, por ejemplo, puede representar cerca del 9% de las ventas anuales, mientras que en categorías como experiencias o delivery alcanza picos relevantes de demanda.

“Normalmente la campaña se calienta en las últimas semanas de abril, pero aún no está pasando. El ruido político nos está pasando la factura”, señala Leslie Passalacqua, presidenta del gremio de retail y distribución de la Cámara de Comercio de Lima.

La campaña del Día de la Madre, una de las más relevantes del calendario comercial —solo detrás de Navidad en varias categorías— enfrenta este 2026 un inicio más lento de lo habitual. | Foto: Andina.

Según refiere Passalacqua, a ello se suman otros factores como la cercanía con Semana Santa, el feriado del 1 de mayo y el mayor gasto en viajes y restaurantes, que han desviado parte del presupuesto de los hogares. “El consumidor está distraído y prevenido”, agrega.

Desde Gamarra, el panorama es incluso más complejo. Su presidenta, Susana Saldaña, advierte que la campaña mayorista —que representa el 70% de sus ventas en esta fecha— ha sido particularmente débil. “Nadie se ha dado cuenta de que estamos en campaña. El impacto en las ventas anulaes podría estar entre 15% y 20%”, afirma, atribuyendo la caída tanto a la incertidumbre electoral como a un clima que no incentiva la compra de ropa de invierno.

Expectativas moderadas: entre crecimiento leve y caídas en algunos segmentos

Pese al arranque débil, el sector mantiene expectativas moderadas de recuperación. La Cámara de Comercio de Lima proyecta ventas por alrededor de S/4.500 millones en retail, lo que implicaría un crecimiento menor al 5% frente al año pasado.

En centros comerciales, la estimación es similar. Desde el Jockey Plaza, por ejemplo, proyectan un crecimiento cercano al 7%, en línea con el desempeño del año anterior, impulsado principalmente por categorías como ropa, accesorios y belleza.

En el canal digital, el dinamismo es mayor. “Proyectamos crecer más de 50% frente a la campaña del año pasado”, señala Rodrigo Calmet, gerente de Estrategia y Planeamiento de Mercado Libre Perú, quien añade que el crecimiento se apoya en una mayor variedad de marcas, mejoras logísticas y facilidades de pago.

La campaña del Día de la Madre, una de las más relevantes del calendario comercial —solo detrás de Navidad en varias categorías— enfrenta este 2026 un inicio más lento de lo habitual.

Según Global Research Marketing (GRM), el 93% considera importante la fecha, pero la intención de compra de regalos cae de 93% a 87%.

“El consumidor está más racional en su gasto”, explica Giuliana Reyna, CEO GRM. Aun así, el componente emocional sigue siendo determinante: el 34% declara que gastará más que el año pasado.

Desde Impronta Research, José Oropeza, socio director de la consultora, señala que “el ruido político puede ralentizar decisiones, pero la disposición de compra sigue siendo elevada”. De hecho, 7 de cada 10 peruanos esperarán la última semana para realizar sus compras.

“El Día de la Madre es una de las campañas más relevantes del año, con impacto tanto en categorías ‘food’ como ‘non food’”, señalan desde Tottus, donde destacan el dinamismo de electrodomésticos, vestuario y productos de valor agregado como pastelería y platos preparados.

Ticket sube por precios, no por volumen

El ticket promedio muestra un ligero incremento aunque con matices. Según GRM, se ubicaría en torno a S/320, por encima de los S/314 del 2025, pero aún por debajo de años anteriores.

Este incremento no responde necesariamente a una mayor compra. “El ticket está subiendo no porque el consumidor compre más, sino por el aumento de precios”, explica Passalacqua, en referencia a la inflación y costos logísticos.

Desde Impronta, se añade otro factor: el número de regalos por persona aumenta de 2,2 a 2,6, lo que eleva el gasto total, aunque no el ticket unitario.

En cuanto a preferencias, conviven tendencias tradicionales con nuevas categorías. Las flores siguen liderando como regalo, impulsadas por su valor simbólico. Según datos de Niubiz, las florerías registran los mayores crecimientos durante la campaña. Además, en campañas como esta, retailers especializados como Rosatel registran picos significativos de demanda, especialmente en los días previos.

La campaña del Día de la Madre, una de las más relevantes del calendario comercial —solo detrás de Navidad en varias categorías— enfrenta este 2026 un inicio más lento de lo habitual. (Foto: GEC)

“Las flores siguen siendo uno de los regalos más representativos del Día de la Madre. Cada año vemos una fuerte concentración de pedidos en los días previos, especialmente en arreglos personalizados y combinados con otros detalles”, comenta José Ramón Alonso, Gerente de Marketing y Ecommerce de Rosatel, del Grupo Grameco.

No obstante, ganan terreno categorías vinculadas al bienestar y el cuidado personal. “El consumidor busca regalar productos que engrían a las madres y les permitan tener un momento para ellas”, señalan desde Natura, donde destacan el crecimiento de perfumería, sets corporales y rutinas de bienestar.

“Durante el Día de la Madre observamos una mayor disposición a invertir en regalos con valor agregado. Los sets y kits permiten acceder a rutinas completas a un precio competitivo, lo que eleva el ticket y responde a un consumidor que busca calidad, propósito y una experiencia más integral”, precisa Evelyn Alegría, gerente de Marketing Natura para Perú y Ecuador.

El avance de las experiencias como regalo también se refleja en el desempeño de empresas especializadas. En BigBox, por ejemplo, la categoría bienestar —que incluye spa y belleza— concentra cerca del 50% de la demanda durante esta campaña, seguida por gastronomía.

La campaña del Día de la Madre, una de las más relevantes del calendario comercial —solo detrás de Navidad en varias categorías— enfrenta este 2026 un inicio más lento de lo habitual.

“Cada vez más personas buscan regalar momentos y no solo objetos. Es una tendencia que viene creciendo con fuerza”, señala Chanel Serpa, Country Manager de la compañía, que proyecta un crecimiento de hasta 50% en la campaña.

Este cambio también se traslada al sector hotelero y gastronómico. En el Country Club Lima Hotel, las reservas para el restaurante Perroquet suelen completarse con semanas de anticipación, mientras que propuestas como desayunos buffet, almuerzos especiales y experiencias de spa concentran alta demanda.

Una dinámica similar se observa en Casa Andina, donde el interés por “regalar experiencias completas” —que combinan gastronomía, descanso y bienestar— viene en aumento. “Los clientes ya no solo buscan salir a comer, sino vivir una experiencia más significativa”, señalan desde la cadena.

Omnicanalidad, compra de último momento y nuevos hábitos de pago

El proceso de compra para el Día de la Madre refleja un consumidor cada vez más estratégico y omnicanal. Si bien el canal físico mantiene su liderazgo —el 85% de los peruanos aún prefiere realizar sus compras de manera presencial—, el entorno digital gana protagonismo como espacio de exploración e inspiración: el 74% de los consumidores se informa a través de redes sociales antes de tomar una decisión.

“El consumidor es cada vez más omnicanal: investiga online, pero concreta en físico”, explica Reyna. Esta dinámica se traduce en un recorrido de compra más complejo.

A este comportamiento se suma un rasgo ya característico del mercado peruano: la alta concentración de compras en los días previos a la celebración. Según Oropeza, de Impronta Research, 7 de cada 10 consumidores esperarán la última semana para decidir su compra, una tendencia que también es observada por la industria de centros comerciales, donde el sábado previo suele ser el de mayor afluencia por compras de último momento.

La campaña del Día de la Madre, una de las más relevantes del calendario comercial —solo detrás de Navidad en varias categorías— enfrenta este 2026 un inicio más lento de lo habitual. (Foto: Freepik)

“Las compras ya no se concentran solo en el último día. En las semanas previas al Día de la Madre, los pedidos han crecido hasta 100% frente al 2025”, señala Alonso Palomino, gerente regional de Rappi Perú. No obstante, el domingo sigue concentrando el mayor pico de demanda, con incrementos cercanos al 40%, especialmente en restaurantes, flores y regalos.

No obstante, este patrón no solo dinamiza el canal tradicional, sino también categorías vinculadas a la inmediatez. “Esperamos una alta concentración de pedidos el 10 de mayo, con picos en horarios de almuerzo y tarde de hasta 40% por encima de un domingo promedio”, señala Melissa Tejada, directora de Marketing de PedidosYa en Perú.

En paralelo, los medios de pago reflejan un consumidor que, si bien mantiene su disposición a gastar, lo hace con mayor cautela. Datos de Niubiz muestran que las tarjetas concentran el 89% del volumen de transacciones, con una ligera preferencia por el débito sobre el crédito, lo que sugiere un mayor uso de liquidez inmediata. No obstante, el crédito sigue siendo relevante en compras de mayor valor.

Por su parte, las billeteras digitales continúan ganando terreno como el medio de pago de mayor crecimiento, aunque aún con menor participación dentro del total.

A nivel geográfico, el mismo reporte evidencia que, si bien Lima concentra cerca del 78% del consumo, las regiones muestran un mayor dinamismo en términos de crecimiento, con ciudades como La Libertad, Arequipa y Piura liderando la expansión.

Mamás “pet lovers”: un segmento en expansión

Un fenómeno que gana cada vez más relevancia en la campaña del Día de la Madre es el de las llamadas “mamás perrunas y gatunas”. Lo que antes era un nicho, hoy comienza a consolidarse como una categoría con peso propio dentro del consumo.

Desde la industria de centros comerciales, el crecimiento es evidente. “Se trata de un segmento que viene ganando relevancia de forma sostenida”, señala José Antonio Contreras, Presidente de la Cámara Latinoamericana de la Industria de Centros Comerciales - CLICC, quien además asegura que ya se observa la incorporación de tiendas especializadas, productos personalizados y experiencias orientadas a quienes consideran a sus mascotas como parte de la familia.

Esta evolución también se refleja en cifras. Según Accep, solo en el primer trimestre del año, las tiendas vinculadas a productos y servicios para mascotas registraron crecimientos de 15% en enero, 13% en febrero y 18% en marzo, lo que evidencia una demanda en expansión dentro del ecosistema retail.

Un fenómeno que gana cada vez más relevancia en la campaña del Día de la Madre es el de las llamadas “mamás perrunas y gatunas”.

El avance del segmento ha venido acompañado de cambios en la infraestructura comercial. Desde la industria de centros comerciales señalan que cada vez más malls adoptan un enfoque ‘pet friendly’, adecuando sus instalaciones y servicios, e incorporando espacios y activaciones pensadas para compartir con mascotas, lo que amplía las ocasiones de consumo en campañas como el Día de la Madre.

En paralelo, marcas de distintos rubros comienzan a integrar este perfil en su oferta. “Actualmente contamos con productos como bebederos inteligentes y alimentadores automáticos para mascotas”, explica Karen Paz Soldán, Xiaomi Store Retail Manager, reflejando cómo el mercado empieza a responder a un consumidor que busca incluir a sus mascotas en la celebración, con propuestas que van desde tecnología hasta regalos personalizados y experiencias compartidas.

En línea con esta tendencia, la tecnología gana cada vez más espacio como alternativa de regalo. “Las categorías como tablets, smartphones y productos inteligentes muestran un mayor dinamismo en esta campaña”, señala Almudena Gamón, subgerente de Marketing de pc Factory, quien añade que el ticket promedio en este segmento se ubica entre S/600 y S/700. Este crecimiento responde a un cambio en el perfil de consumo: madres más activas y digitales, que valoran productos funcionales para el trabajo, el hogar y la vida cotidiana.

Un fenómeno que gana cada vez más relevancia en la campaña del Día de la Madre es el de las llamadas “mamás perrunas y gatunas”. (Foto: AFP) / EMMANUEL DUNAND

“La tecnología se ha convertido en un regalo cada vez más relevante porque responde a una necesidad de practicidad. Hoy las madres buscan productos que les faciliten el día a día, tanto en el trabajo como en el hogar”, señala Gamón.

En espacios como Gamarra, esta tendencia también empieza a tomar forma. “Hace años era apenas una que otra tienda, ahora ya hay un sector dedicado a ello”, señala Saldaña, presidenta del emporio, quien destaca que, si bien aún no es un segmento dominante, muestra un crecimiento progresivo.

Así, la figura de la “mamá pet lover” no solo refleja un cambio cultural —marcado por la humanización de las mascotas—, sino también una oportunidad comercial en expansión, que comienza a ganar protagonismo dentro de una de las campañas más importantes del año.