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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La campaña del Día de la Madre, una de las más relevantes del calendario comercial —solo detrás de Navidad en varias categorías— enfrenta este 2026 un inicio más lento de lo habitual. El contexto político, el calendario de gastos y factores estacionales han generado que el consumidor esté más cauteloso y distraído. Aun así, las proyecciones apuntan a una recuperación en los días previos a la fecha central, con un consumo que se reactivaría en la última semana.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.