Arias, aunque gradudada de arquitectura, terminó virando hacia el negocio familiar, dedicado a la actividad minera. En 1977 comenzó a trabajar en la parte adminsitrativa del negocio familiar.

“En esa época, la situación de la minería no era buena y eso se sentía en toda la economía nacional. En ese momento vi la necesidad y posibilidad de dedicarme y regresar a la minería, que es donde había estado desde niña”, cuenta la ejecutiva. ¿Cuál fue su decisión final? Arias llegó a formar parte del directorio de la minera en 1980 y desde el 2000 ejerce la presidencia ejecutiva del mismo.

"No importa que no tengas a los mejores jugadores individuales del mundo, sino que tengas al grupo de personas que pueda ser el mejor equipo del mundo" Eva Arias de Sologuren, presidenta ejecutiva del directorio de la Compañía Minera Poderosa

Un viraje similar, aunque no tan drástico, es el de Ana Beatriz Franco, ingeniera química de profesión y gerente general de Kimberly-Clark Perú y líder Clúster Andes (Perú, Bolivia y Chile), quien ya trabajando para la compañía, estudió una especialización en ‘branding’ y otra en administración de empresas en Brasil. Franco lleva 20 años trabajando en Kimberly-Clark, y después de asumir distintos roles en la operación en ese país, hace cerca de 10 años viajó a Colombia como directora de Márketing del mercado andino (Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela). Posteriormente, tras su paso por Bolivia como general manager, llegó al Perú para ocupar su posición actual en el 2021.

En ese mismo año aterrizaba en Lima Patricia González, directora general de PedidosYa Perú, economista que se especializó durante toda su vida laboral en márketing. González había liderado el equipo comercial de la compañía en El Salvador, su país de origen. Ella, con solo dos años en el ‘app’, llegó al Perú con un objetivo ambicioso: expandir el ‘footprint’ de la empresa en 15 países de Latinoamérica.

Barclay estudió derecho y cuenta con una maestría en derecho corporativo por la New York University. Trabajó unos años en una firma de Nueva York en restructuración empresarial y, desde hace ya 10 años trabaja en lo que antes era el Estudio Grau y hoy se llama CMS Grau, al haberse incorporado esta firma internacional.

El estudio está compuesto a nivel regional por firmas en México, Brasil, Chile, Colombia y Perú donde, además de socia, es encargada de diversidad e inclusión a nivel de CMS Latam a nivel regional.

"Tenemos una cultura que asegura el cuidado de nuestra fuerza de trabajo. Cuanto mejor 'performance', mejor es el impacto para nuestro equipo y nuestro entorno" Ana Beatriz Franco, gerente general de Kimberly-Clark Perú y Líder Clúster Andes (Perú, Bolivia y Chile)

Logros e hitos

La presidenta del directorio de Poderosa considera que ha tenido una ventaja importante al haber vivido la mayor parte de su vida en medio de campamentos mineros. Y es que, a principios del 2000, el sector enfrentaba una crisis muy seria y las circunstancias la llevaron a ocuparse de la empresa, cuando ya conformaba el directorio.

“Desde mi óptica, las empresas son más que un lugar de trabajo y producción. Tienen una conexión muy fuerte con su entorno y el dónde están ubicadas es importante, sobre todo para las compañías mineras. Cuando llegamos no habían carreteras, aeródromo, hidroeléctricas. Participar en el desarrollo de un territorio, de una comunidad, marca una diferencia muy grande”, resalta. Para ella, es gracias a la consolidación del negocio y al trabajo con la comunidad, que la crisis llegó a superarse.

“No es solo el hecho de poder recuperar económicamente algo, sino que tienes una cantidad importante de trabajadores directos y contratistas, gente del pueblo que te provee. El objetivo era mantener todas esas fuentes de trabajo y desarrollo para el distrito de Pataz, en la región de La Libertad (donde se ubica la mina)”, añade.

Poderosa se viene consolidándose en los últimos años como el primer productor de oro del Perú. Sin embargo, Arias destaca que lo más importante es lograr hitos de desarrollo en la región, trabajando en conjunto con las autoridades locales y la población.

Desafíos distintos y algo más contemporáneos enfrentó Franco, de Kimberly-Clark. Y es que, el 2022 fue un año de crecimiento orgánico en el que la compañía amplió su portafolio dentro del mercado peruano, entró a nuevas categorías y llegó a ser líder de cuidado infantil. Esto, dice, gracias a su equipo, número uno en el Ránking Merco Talento.

“Es algo que me llena de orgullo, no por mi gestión necesariamente, pero por asegurar que tenemos el ambiente laboral que propicia la innovación e inclusión, que es lo que buscamos promover todos los días”, comenta.

"No me gusta ver los logros solo a nivel numérico, económico, sino si realmente estamos generando un impacto en el ecosistema a través de nuestro talento o no" Patricia González, directora general de PedidosYa Perú

Además, cuenta que la compañía busca impactar positivamente a las sociedades en las que opera.

“Como marca, somos relevantes para nuestros consumidores y tenemos el deber de hablar sobre estos temas”, sentencia.

Por su lado, desde PedidosYa, González destaca que dentro de una industria tan competitiva como es el mercado peruano, han logrado crecer un 70% en el 2022 en todos los ingresos que genera el ecosistema de la marca.

“Es un 70% más en transacciones e ingresos que, al final del día, hace que ese ecosistema siga siendo un círculo virtuoso. Arrancamos con un equipo bastante pequeño y hoy somos 350 colaboradores”, añade.

González menciona que, a nivel interno, cuentan con una de las mesas de liderazgo más diversas en la industria con seis mujeres y dos hombres, característica resaltante para una industria que se percibe prioritariamente como masculina.

Por su parte, la socia de CMS Grau, lidera un proyecto de diversidad y equidad e inclusión para la región con un equipo compuesto por miembros de las distintas jurisdicciones de Chile, Colombia, Brasil, México y Perú.

Este proyecto regional se inició antes de la pandemia y ha operado junto a Gender Lab y con La Casa de Carlota de Medellín, con un laboratorio creativo que trabaja con gente neuro diversa.

“Tenemos una vinculación muy fuerte con ellos en trabajos que hemos realizado también con clientes en estos temas. Le llamamos la gobernanza en temas de diversidad e inclusión, somos 25 personas, 18 mujeres y 7 hombres, entre asociados junior, asociados senior que trabajamos fuertemente en lo que son los lineamientos para la mejora de las políticas en temas de contratación y de evaluación de miembros de la organización”, anota.

Barclay explica que, en el mundo corporativo, el tema de la diversidad e inclusión ha pasado a ser relevante en la agenda por lo que ahora las agencias legales de las empresas, que son sus clientes, ya les piden como proveedores, no solo mostrar cuántas mujeres conforman el equipo sino qué acciones ejecutan para promover a mujeres en posiciones de liderazgo.

"En la firma, el desarrollo profesional tanto de abogados como del personal administrativo es crucial porque si uno del equipo da un excelente servicio, se fortalece nuestro posicionamiento" Michelle Barclay, socia de CMS Grau y Head de CMS Latam para temas de Diversidad, Equidad e Inclusión.

El reporte de resultados

Las tres ejecutivas coinciden en que el manejo del directorio es un tema del día a día en el que tanto los buenos como los malos resultados deben discutirse con transparencia a fin de buscar las mejores soluciones y enfrentar los desafíos del mercado.

“El ambiente de negocios siempre es desafiante pero buscamos poner los problemas sobre la mesa y enfrentar juntos los desafíos”, señala Franco.

Así, un año difícil es una oportunidad de tener conversaciones abiertas sobre qué sucedió, qué se aprendió y el plan a implementar para obtener mejores resultados.

“Es retador presentar malos resultados. Creo que tenemos una cultura que promueve mucho la prueba y el error porque se promueve también la acción”, añade González.

Desde su perspectiva, Arias remarca que el reporte de resultados es parte del trabajo diario. En su caso, los directores tienen muchos años en la empresa y la conocen muy bien. Es, asegura, un trabajo en equipo

Finalmente, Barclay explica que en CMS Grau cuentan con una junta de socios donde cada área comparte su plan de negocios, se socializa y trabajan en conjunto hacia las metas.

“Nuestras metas en general siempre son crecer en facturación y rentabilidad como cualquier negocio, pero como una firma de abogados, tiene a las personas como su aspecto principal y pilar, porque somos personas que brindamos el servicio”, puntualiza.