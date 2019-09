Día del Shopping: Marcas ofrecerán descuentos de hasta 70% en ‘malls’

A diferencia de otros años y a fin de incentivar aún más el consumo, la octava edición del Día del Shopping se celebrará por partida doble. Así, este sábado 28 y domingo 29 de setiembre las diferentes marcas que operan en los centros comerciales ofrecerán descuentos en sus productos y servicios de hasta 70%, informa la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP).

Durante estos dos días se estima que el flujo de visitas se incremente en un 8% y las ventas alrededor de 7%, respecto al año anterior, señala Juan José Calle, presidente de la Accep.

The Cult, Ilaria, Tayssir, Billabong, Columbia, Milano Bags, Kayser, Crocs, Porta, Mae Alcott, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Moixx, Finezza, New Athletic, Skechers, Now, Hush Puppies, 47 Street y Pionier son solo algunas de las marcas que prevén hacer descuentos importantes.

En esta campaña participarán, además, más de 60 ‘malls’ en el país como: Agustino Plaza, Arequipa Center, Balta Shopping, Canadá Shopping, Jockey Plaza, Larcomar, Mall del Sur, Minka, Parque Lambramani, Plaza Lima Sur, Plaza del Sol, Plaza Norte, Plaza San Miguel y los centros comerciales de las cadenas Real Plaza, Mall Plaza, Open Plaza y Mall Aventura, El Quinde e InOutlet, entre otros.

Además de los descuentos, durante estas fechas cada centro comercial realizará ‘shows’ para el disfrute de la familia.