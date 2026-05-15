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Resumen

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Panel 'El Perú que viene: del proceso electoral a la agenda de crecimiento' en Día1 Summit 2026. (Foto. Hugo Pérez)
Panel 'El Perú que viene: del proceso electoral a la agenda de crecimiento' en Día1 Summit 2026. (Foto. Hugo Pérez)
Por Christian Silva

La estabilidad jurídica, simplificación regulatoria y el crecimiento económico son algunas de las prioridades del país, consideraron los gremios empresariales que participaron en el panel ‘El Perú que viene: del proceso electoral a la agenda de crecimiento’ del Día1 Summit, organizado por El Comercio.