La estabilidad jurídica, simplificación regulatoria y el crecimiento económico son algunas de las prioridades del país, consideraron los gremios empresariales que participaron en el panel ‘El Perú que viene: del proceso electoral a la agenda de crecimiento’ del Día1 Summit, organizado por El Comercio.

Así, Enrique Gubbins, presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), apuntó que si bien se necesitan estas prioridades, también se requiere de un gobierno que viaje más hacia el interior del país para conocer las diferencias que se presentan en el Perú y que se reflejaron en la primera vuelta de la elección presidencial.

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A su vez, Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), consideró que aspectos como la estabilidad jurídica y fiscal, la simplificación regulatoria y el crecimiento reflejan capacidad institucional y fortaleza a largo plazo.

Por su parte, Jessica Luna, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), apuntó que una de las prioridades es la estabilidad jurídica, lo que significan reglas claras para el sector empresarial en todos los niveles, desde los negocios hasta la gran empresa. Agregó que la seguridad jurídica también conlleva a la lucha contra la corrupción y contra la inseguridad ciudadana, siendo esto último otra prioridad a atender.

Asimismo, Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), comentó que el crecimiento genera más puestos de trabajo y mayor riqueza, lo que se traduce en un aumento en la recaudación de impuestos para que el gobierno atienda necesidades como la educación, la sanidad y la seguridad, sobre todo, en los lugares más alejados del país.

El espacio fue moderado por María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1.

El ánimo de los inversionistas

Durante la conversación, James señaló que el ánimo de los inversionistas actualmente trae incertidumbre y desconfianza por el panorama electoral de cara a la segunda vuelta presidencial.

En ese sentido, explicó que uno de los candidatos presidenciales -en referencia a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú- representa un modelo parecido a los gobiernos previos de Venezuela, Cuba o Nicaragua.

A su vez, Luna consideró que existe preocupación por las opciones antagónicas para la segunda vuelta –Roberto Sánchez y Keiko Fujimori–. Sánchez, dijo, muestra una propuesta populista y Fujimori, el impulso de la inversión privada. Apuntó que el empresariado peruano ha mostrado resiliencia pese a los conflictos internos y shocks externos.

Gubbins coincidió en que el principal riesgo para las empresas es el populismo y las propuestas extremas.

Por su parte, Zapata señaló que se debe entender el voto de una parte del país, que refleja sensación de exclusión, donde el crecimiento económico no se ha reflejado como desarrollo y bienestar. Esto no se ha dado, dijo, por la ineficiencia del Estado, cuya obligación es redistribuir los impuestos, para que hayan carreteras, colegios, hospitales, seguridad social, entre otros.

“El que ha fallado es el Estado y las instituciones, que no fueron capaces de redistribuir la riqueza generada. El presupuesto de la República creció 36 veces desde 1992 a este 2026. No deberíamos tener los niveles de desatención que tiene la población″, dijo.

Panel 'El tablero económico del ciclo político' en el Día1 Summit 2026. (Foto: Hugo Pérez)

Regionalización

Por otro lado, James habló sobre el fallido sistema regional y sus autoridades. Para atacar esta problemática, agregó, la SNI ha planteado la creación de un Ministerio de Planificación e Infraestructura.

Luna apostó más bien por rehacer la regionalización, acompañarla y generar capacidades para el adecuado funcionamiento de la descentralización.

Asimismo, Zapata sostuvo que existe mucha corrupción en los gobiernos regionales y municipales, así como improvisación y falta de capacidades.

“Debemos buscar la forma de que se elimine la corrupción, se implementen capacidades, se contrate a la mejor gente en las regiones y municipalidades. También necesitamos de planificación”, expresó.

Ciclos electorales

¿Cómo cambiar los patrones en los ciclos electorales? Para Luna, se deben asumir compromisos como un Estado que funcione y metas en brecha de infraestructura y calidad de servicio. A ello se suma la lucha contra la inseguridad y contar con reglas y metas claras para el déficit fiscal, agregó.

James consideró que se deben generar consensos sobre el rumbo del país en el largo plazo. En ese sentido, señaló que el Perú podría convertirse en el centro logístico del Pacífico sudamericano por la presencia del Puerto de Chancay, y la modernización del Puerto del Callao y del aeropuerto Jorge Chávez.

Un punto que contribuirá a este posicionamiento logístico e industrial son las zonas económicas especiales, instrumento para atraer inversiones al Perú, añadió.

Por su parte, Gubbins apuntó que se debe recomponer el talento profesional en el sector público.