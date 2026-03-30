Este 14 de mayo, Día1, el suplemento de negocios de El Comercio, realizará la tercera edición del Día1 Summit, un espacio que reunirá a líderes empresariales, analistas y autoridades para discutir los principales temas que marcarán el rumbo económico y político del país en medio del contexto preelectoral.

El encuentro se desarrollará en un momento clave, marcado por la definición de los candidatos que pasarán a la segunda vuelta presidencial y por la elección del nuevo Congreso bicameral. En ese contexto, el evento buscará ofrecer herramientas para entender el escenario político y económico, identificar riesgos y oportunidades, y anticipar cómo las decisiones del próximo gobierno impactarán en el entorno empresarial.

/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ Hugo LENIN

Se presentarán los resultados de una encuesta de intención de voto para la segunda vuelta presidencial, elaborada por Datum Internacional, que será expuesta por su CEO, Urpi Torrado. También participará Daniel Zovatto, presidente de Latam Asesoría Estratégica 360, quien analizará la elección peruana en el contexto del superciclo electoral en América Latina.

Durante el evento también se abordarán temas como la agenda económica del nuevo Congreso bicameral y la composición del Senado y la Cámara de Diputados. Asimismo, se analizará el entorno geopolítico global y su impacto en la competitividad del Perú.

El Día1 Summit se plantea como un espacio para escuchar, dialogar y contribuir a la toma de decisiones informadas en un entorno de alta incertidumbre política y económica.

El Día1 Summit se realiza en el marco del aniversario del suplemento Día1, que este 2026 cumple 22 años, como parte de sus iniciativas para promover el análisis y la discusión sobre los principales temas que impactan en el entorno empresarial del país. Para participar del evento, puedes adquirir tus entradas aquí.