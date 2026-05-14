Este jueves se realizó la tercera edición del Día1 Summit 2026, encuentro empresarial organizado por el suplemento de negocios Día1 de El Comercio, que este año tuvo como eje central el impacto del nuevo ciclo político sobre la economía, las inversiones y la gobernabilidad del país.

A lo largo de la jornada, empresarios, ejecutivos, presidentes gremiales, analistas políticos y futuros integrantes del Congreso bicameral discutieron sobre el escenario electoral peruano, el deterioro institucional, el clima de negocios y los desafíos que enfrentará el próximo gobierno para sostener el crecimiento económico y recuperar la confianza.

Durante el inicio del evento, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio, señaló que el país atraviesa un momento complejo por las graves irregularidades en la primera vuelta electoral, una profunda desconfianza en las instituciones, una ciudadanía cansada de la confrontación y un escenario político fragmentado.

La primera mesa de discusión estuvo centrada en las preocupaciones del sector privado frente al contexto internacional y local. El panel “¿Qué le quita el sueño a los CEO?” reunió a Fernando Zavala, CEO de Intercorp; Raimundo Morales, CEO de Yape; Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra; Sebastian Arcuri, CEO de Scotiabank; y María Julia Aybar, vicepresidenta senior y Country Manager de Hunt Oil.

Durante la conversación, los ejecutivos coincidieron en que el escenario global se ha vuelto cada vez más impredecible por la combinación de conflictos geopolíticos, tensiones comerciales y volatilidad en los mercados energéticos. Zavala describió el contexto actual como una sucesión permanente de crisis simultáneas. “Ahora los gerentes generales nos estamos acostumbrando a tener estas crisis simultáneas y superpuestas de forma permanente”, afirmó.

Al aterrizar la discusión en el Perú, señalaron que la inestabilidad política viene afectando el clima de inversión y crecimiento. Zavala sostuvo que el país viene pagando costos económicos por la inestabilidad institucional. “Sí nos pasa la factura tener nueve presidentes”, comentó.

Por su parte, Aldo Ferrini advirtió que la economía no puede mantenerse aislada del deterioro político e institucional. “Las cuerdas separadas no existen”, afirmó, y añadió que uno de los mayores riesgos para el país es la pérdida de credibilidad del sistema electoral. “El riesgo más grande que tenemos hoy día es que se pierda la credibilidad del sistema electoral”, sostuvo.

Raimundo Morales añadió que el sector privado debe asumir un rol más activo en defensa de la democracia y la institucionalidad. “No hay que dejarle todo a los políticos, no hay que dejarle todo al Ejecutivo. Necesitamos una sociedad civil más activa”, señaló.

Uno de los momentos centrales del summit fue la exposición del analista político Daniel Zovatto, presidente de Latam Asesoría Estratégica 360, quien analizó el escenario peruano dentro del nuevo “superciclo electoral” que atraviesa América Latina.

Zovatto explicó que América Latina atraviesa una fuerte reconfiguración política y sostuvo que, en el marco de los recientes procesos electorales en la región, 11 de 14 elecciones presidenciales fueron ganadas por opciones de derecha, centroderecha o extrema derecha. Sobre el caso peruano, cuestionó duramente el manejo de las irregularidades y la pérdida de confianza alrededor de la primera vuelta electoral y calificó el proceso como “un bochorno”.

“Una elección tiene que tener las tres C virtuosas: credibilidad en el proceso, confianza en los órganos electorales y certeza en los resultados. Esas tres C virtuosas no están presentes en esta primera vuelta”, afirmó.

El analista también advirtió sobre el deterioro institucional y sostuvo que el Perú corre el riesgo de caer en una caquistocracia, término que, anotó, fue elegido por The Economist como palabra del año 2025 y que definió como “el gobierno de los peores”. A su juicio, el país no podrá sostener crecimiento de largo plazo sin fortalecer sus instituciones políticas y electorales. “Así como arreglaron el Banco Central y la macroeconomía, tienen que arreglar las instituciones políticas y las instituciones electorales”, remarcó.

Más adelante, el panel “El Perú que viene: del proceso electoral a la agenda de crecimiento” reunió a Jorge Zapata, presidente de Confiep; Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI); Jessica Luna, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP); y Enrique Gubbins, presidente de ComexPerú.

La conversación giró alrededor de la debilidad institucional, la ejecución de infraestructura y el descontento de parte de la población frente a un crecimiento económico que no se traduce en mejoras concretas para las regiones. Zapata sostuvo que existe “un país que se siente excluido del crecimiento” y afirmó que el problema central es la debilidad institucional y la incapacidad estatal para ejecutar infraestructura y servicios públicos.

Jessica Luna advirtió sobre los riesgos del populismo y su impacto sobre la institucionalidad y la meritocracia. “El populismo es terrible no solo para el empresariado sino en general para el ciudadano porque traiciona esa esperanza de un país mejor”, indicó.

Felipe James afirmó que la inseguridad es hoy una de las principales preocupaciones del sector privado. “La inseguridad y la delincuencia se han convertido en el principal factor de riesgo del empresariado en los últimos años”, sostuvo.

El cuarto bloque, “El tablero económico del ciclo político”, reunió a ejecutivos de Backus, Claro y Latam Perú para discutir cómo las empresas vienen ajustando sus decisiones de inversión frente a la incertidumbre electoral y los cambios en el entorno internacional.

Rodrigo Gallegos, director legal y de asuntos corporativos de Backus, advirtió sobre el impacto que puede tener la inestabilidad institucional sobre las decisiones de inversión de largo plazo. “La macroeconomía peruana es la más estable de Latinoamérica, pero cuando cambia la institucionalidad de un país, ahí es donde la inversión toma un segundo aire o pausa”, afirmó.

Desde Latam Perú, Christel Achata explicó que la empresa mantiene sus planes de crecimiento en el país, aunque con mayor cautela financiera debido al aumento de costos logísticos y de combustible derivados del escenario global. Mariano Orihuela, director de mercado corporativo de Claro, sostuvo que el sector telecomunicaciones seguirá apostando por inversiones vinculadas al despliegue de tecnología 5G y expansión de infraestructura digital.

La jornada concluyó con el bloque dedicado al nuevo Congreso bicameral y la agenda económica que marcará el próximo quinquenio.

Antes del debate político, el periodista Martin Hidalgo presentó un análisis sobre la futura composición del Senado y la Cámara de Diputados, destacando el rol que podrían tener las bancadas ‘bisagra’ para aprobar reformas y designaciones de altas autoridades.

Posteriormente, virtuales senadores y diputados debatieron sobre estabilidad fiscal, autonomía del Banco Central de Reserva (BCR) y el riesgo de populismo legislativo.

Martha Chávez, virtual senadora de Fuerza Popular, defendió la necesidad de coordinación entre Ejecutivo y Legislativo para garantizar estabilidad política y económica. Jaime Delgado, candidato al Senado por Ahora Nación, sostuvo que la independencia de organismos como el BCR y el Tribunal Constitucional debe preservarse y cuestionó que altos funcionarios sean designados por afinidad política.

Por su parte, Katherine Ampuero, virtual senadora por Renovación Popular, sostuvo que cualquier modificación de las reglas fiscales debe ser observada con cautela y defendió la necesidad de preservar la independencia técnica del BCR.

En el bloque de virtuales diputados, Roxana Rocha, de Renovación Popular, rechazó nuevas prórrogas al Reinfo y sostuvo que el país necesita recuperar competitividad para atraer inversiones vinculadas a la infraestructura digital y data centers.

Rossana Alayza, virtual diputada por el Partido del Buen Gobierno, advirtió que la minería informal se ha convertido en “una bomba social, económica y de seguridad”.

Por su parte, Diethell Columbus, virtual diputado de Fuerza Popular, defendió la necesidad de desregular la economía y generar estabilidad política para impulsar la inversión privada.

El cierre del evento estuvo a cargo de Manuel Antonio García Miró, presidente del Directorio Corporativo del Grupo El Comercio, quien destacó la importancia de espacios como el Día1 Summit en el actual contexto político. “El Perú necesita más diálogo, más ideas y más capacidad de escucharnos incluso en nuestras diferencias”, afirmó.