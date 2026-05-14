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Resumen

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Este jueves se realizó la tercera edición del Día1 Summit 2026, encuentro empresarial organizado por el suplemento de negocios Día1 de El Comercio, que este año tuvo como eje central el impacto del nuevo ciclo político sobre la economía, las inversiones y la gobernabilidad del país.

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